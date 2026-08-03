https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/pezeskiyan-mutabakat-zaptinin-gelecekte-dis-iliskilerimizin-merkezi-olacagina-inaniyorum-1107726943.html
Pezeşkiyan: Mutabakat zaptının gelecekte dış ilişkilerimizin merkezi olacağına inanıyorum
Pezeşkiyan: Mutabakat zaptının gelecekte dış ilişkilerimizin merkezi olacağına inanıyorum
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ABD ile imzalanan mutabakat zaptının gelecekte İran'ın dış ilişkilerinin merkezi olacağına inandığını belirtti. 03.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-03T00:48+0300
2026-08-03T00:48+0300
2026-08-03T00:49+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
abd
mutabakat zaptı
mesud pezeşkiyan
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya platformundaki hesabından mutabakat zaptına ilişkin açıklamada bulundu.İran ile ABD arasında imzalanan ancak uygulanmasında çeşitli sorunlarla karşılaşılan mutabakat zaptının Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin desteği ile imzalandığına dikkati çeken Pezeşkiyan, "Mutabakat zaptının gelecekte dış ilişkilerimizin merkezi olacağına inanıyorum. Düşmanın, yükümlülüklerine bağlı kalmasını sağlamak için çaba harcamalıyız. Mutabakat sayesinde ülkemiz ve bölgemizin güvenliği daha da güçlenecektir" ifadelerini kullandı.
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i̇ran, abd, mutabakat zaptı, mesud pezeşkiyan
i̇ran, abd, mutabakat zaptı, mesud pezeşkiyan
Pezeşkiyan: Mutabakat zaptının gelecekte dış ilişkilerimizin merkezi olacağına inanıyorum
00:48 03.08.2026 (güncellendi: 00:49 03.08.2026)
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ABD ile imzalanan mutabakat zaptının gelecekte İran'ın dış ilişkilerinin merkezi olacağına inandığını belirtti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya platformundaki hesabından mutabakat zaptına ilişkin açıklamada bulundu.
İran ile ABD arasında imzalanan ancak uygulanmasında çeşitli sorunlarla karşılaşılan mutabakat zaptının Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin desteği ile imzalandığına dikkati çeken Pezeşkiyan, "Mutabakat zaptının gelecekte dış ilişkilerimizin merkezi olacağına inanıyorum. Düşmanın, yükümlülüklerine bağlı kalmasını sağlamak için çaba harcamalıyız. Mutabakat sayesinde ülkemiz ve bölgemizin güvenliği daha da güçlenecektir" ifadelerini kullandı.