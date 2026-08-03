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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/pezeskiyan-mutabakat-zaptinin-gelecekte-dis-iliskilerimizin-merkezi-olacagina-inaniyorum-1107726943.html
Pezeşkiyan: Mutabakat zaptının gelecekte dış ilişkilerimizin merkezi olacağına inanıyorum
Pezeşkiyan: Mutabakat zaptının gelecekte dış ilişkilerimizin merkezi olacağına inanıyorum
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ABD ile imzalanan mutabakat zaptının gelecekte İran'ın dış ilişkilerinin merkezi olacağına inandığını belirtti. 03.08.2026, Sputnik Türkiye
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2026-08-03T00:49+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
abd
mutabakat zaptı
mesud pezeşkiyan
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya platformundaki hesabından mutabakat zaptına ilişkin açıklamada bulundu.İran ile ABD arasında imzalanan ancak uygulanmasında çeşitli sorunlarla karşılaşılan mutabakat zaptının Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin desteği ile imzalandığına dikkati çeken Pezeşkiyan, "Mutabakat zaptının gelecekte dış ilişkilerimizin merkezi olacağına inanıyorum. Düşmanın, yükümlülüklerine bağlı kalmasını sağlamak için çaba harcamalıyız. Mutabakat sayesinde ülkemiz ve bölgemizin güvenliği daha da güçlenecektir" ifadelerini kullandı.
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i̇ran, abd, mutabakat zaptı, mesud pezeşkiyan
i̇ran, abd, mutabakat zaptı, mesud pezeşkiyan

Pezeşkiyan: Mutabakat zaptının gelecekte dış ilişkilerimizin merkezi olacağına inanıyorum

00:48 03.08.2026 (güncellendi: 00:49 03.08.2026)
© AA / İran Cumhurbaşkanlığı/Handoutİran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
© AA / İran Cumhurbaşkanlığı/Handout
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ABD ile imzalanan mutabakat zaptının gelecekte İran'ın dış ilişkilerinin merkezi olacağına inandığını belirtti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya platformundaki hesabından mutabakat zaptına ilişkin açıklamada bulundu.
İran ile ABD arasında imzalanan ancak uygulanmasında çeşitli sorunlarla karşılaşılan mutabakat zaptının Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin desteği ile imzalandığına dikkati çeken Pezeşkiyan, "Mutabakat zaptının gelecekte dış ilişkilerimizin merkezi olacağına inanıyorum. Düşmanın, yükümlülüklerine bağlı kalmasını sağlamak için çaba harcamalıyız. Mutabakat sayesinde ülkemiz ve bölgemizin güvenliği daha da güçlenecektir" ifadelerini kullandı.
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