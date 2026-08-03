https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/pezeskiyan-mutabakat-zaptinin-gelecekte-dis-iliskilerimizin-merkezi-olacagina-inaniyorum-1107726943.html

Pezeşkiyan: Mutabakat zaptının gelecekte dış ilişkilerimizin merkezi olacağına inanıyorum

Pezeşkiyan: Mutabakat zaptının gelecekte dış ilişkilerimizin merkezi olacağına inanıyorum

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ABD ile imzalanan mutabakat zaptının gelecekte İran'ın dış ilişkilerinin merkezi olacağına inandığını belirtti. 03.08.2026, Sputnik Türkiye

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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran

abd

mutabakat zaptı

mesud pezeşkiyan

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya platformundaki hesabından mutabakat zaptına ilişkin açıklamada bulundu.İran ile ABD arasında imzalanan ancak uygulanmasında çeşitli sorunlarla karşılaşılan mutabakat zaptının Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin desteği ile imzalandığına dikkati çeken Pezeşkiyan, "Mutabakat zaptının gelecekte dış ilişkilerimizin merkezi olacağına inanıyorum. Düşmanın, yükümlülüklerine bağlı kalmasını sağlamak için çaba harcamalıyız. Mutabakat sayesinde ülkemiz ve bölgemizin güvenliği daha da güçlenecektir" ifadelerini kullandı.

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