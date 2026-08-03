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'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin düzenleme imzaya açıldı
'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin düzenleme imzaya açıldı
Sputnik Türkiye
AK Parti TBMM Grup Başkanlığı, terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak "Çerçeve Kanun Teklifi"ni milletvekillerinin... 03.08.2026, Sputnik Türkiye
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AK Parti, kamuoyunda "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan sürecin en kritik aşamalarından biri olan yasal düzenleme için çalışmaları hızlandırdı.TBMM Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan "Çerçeve Kanun Teklifi", meclis sunumu öncesinde AK Parti Grubu içerisinde imzaya açıldıGrup Başkanı Abdullah Güler imzasıyla yayımlanan duyuruda, "Grup Başkanlığımızca 'Çerçeve Kanun Teklifi'ni tüm milletvekillerimizin eksiksiz imzalamaları kararı alınmıştır" ifadesine yer verildi. Duyuruda, teklifin TBMM’deki Grup Yönetim Kurulu salonunda imzaya açıldığı belirtildi.Sürecin yol haritası netleşiyorMilletvekillerinin, hazırlanan kanun teklifini yarın saat 17.00'ye kadar imzalamaları gerekiyor. İmza sürecinin tamamlanmasının ardından, teklifin kısa süre içerisinde TBMM Başkanlığına sunulması ve komisyon aşamasına gelmesi öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/ak-partiden-muhalefete-cerceve-yasa-bilgilendirmesi-1107739469.html
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terörsüz türkiye, tbmm, ak parti
terörsüz türkiye, tbmm, ak parti

'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin düzenleme imzaya açıldı

16:33 03.08.2026
© AAMeclis
Meclis - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
© AA
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AK Parti TBMM Grup Başkanlığı, terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak "Çerçeve Kanun Teklifi"ni milletvekillerinin imzasına sundu.
AK Parti, kamuoyunda "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan sürecin en kritik aşamalarından biri olan yasal düzenleme için çalışmaları hızlandırdı.
TBMM Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan "Çerçeve Kanun Teklifi", meclis sunumu öncesinde AK Parti Grubu içerisinde imzaya açıldı
Grup Başkanı Abdullah Güler imzasıyla yayımlanan duyuruda, "Grup Başkanlığımızca 'Çerçeve Kanun Teklifi'ni tüm milletvekillerimizin eksiksiz imzalamaları kararı alınmıştır" ifadesine yer verildi. Duyuruda, teklifin TBMM’deki Grup Yönetim Kurulu salonunda imzaya açıldığı belirtildi.

Sürecin yol haritası netleşiyor

Milletvekillerinin, hazırlanan kanun teklifini yarın saat 17.00'ye kadar imzalamaları gerekiyor. İmza sürecinin tamamlanmasının ardından, teklifin kısa süre içerisinde TBMM Başkanlığına sunulması ve komisyon aşamasına gelmesi öngörülüyor.
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
TÜRKİYE
AK Parti'den muhalefete çerçeve yasa bilgilendirmesi
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