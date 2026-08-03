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AK Parti'den muhalefete çerçeve yasa bilgilendirmesi
AK Parti'den muhalefete çerçeve yasa bilgilendirmesi
Sputnik Türkiye
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Çerçeve Yasa Düzenlemesi"ne ilişkin muhalefet partilerine ön bilgilendirme yapacak. 03.08.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
ak parti
yasa
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni haftada "Terörsüz Türkiye" mesaisi için yoğun bir gündeme ev sahipliği yapacak. Sürecin hukuki zeminini oluşturması beklenen "Çerçeve Yasa Düzenlemesi" konusunda atılacak adımlar netleşmeye başladı.Sürecin şeffaf ve geniş bir mutabakatla yürütülmesi hedefleniyor. Bu kapsamda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, hazırlanan taslak düzenlemeye dair muhalefet partilerine bir sunum gerçekleştirecek.Söz konusu bilgilendirme ile düzenlemenin içeriği ve takvimi konusunda siyasi partilerle ön görüş alışverişinde bulunulması amaçlanıyor.Süreçte geçtiğimiz haftalarda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da aktif bir rol üstlenmişti. Kurtulmuş'un siyasi partilerin genel başkanları ve grup başkanvekilleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda geniş tabanlı bir uzlaşının önemi vurgulanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/marmara-icin-iki-deprem-senaryosu-prof-dr-osman-bektas-kilit-noktayi-acikladi-1107739063.html
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ak parti, yasa, abdullah güler, numan kurtulmuş, türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
ak parti, yasa, abdullah güler, numan kurtulmuş, türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

AK Parti'den muhalefete çerçeve yasa bilgilendirmesi

14:50 03.08.2026 (güncellendi: 14:54 03.08.2026)
© AATBMM
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
© AA
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Çerçeve Yasa Düzenlemesi"ne ilişkin muhalefet partilerine ön bilgilendirme yapacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni haftada "Terörsüz Türkiye" mesaisi için yoğun bir gündeme ev sahipliği yapacak. Sürecin hukuki zeminini oluşturması beklenen "Çerçeve Yasa Düzenlemesi" konusunda atılacak adımlar netleşmeye başladı.
Sürecin şeffaf ve geniş bir mutabakatla yürütülmesi hedefleniyor. Bu kapsamda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, hazırlanan taslak düzenlemeye dair muhalefet partilerine bir sunum gerçekleştirecek.
Söz konusu bilgilendirme ile düzenlemenin içeriği ve takvimi konusunda siyasi partilerle ön görüş alışverişinde bulunulması amaçlanıyor.
Süreçte geçtiğimiz haftalarda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da aktif bir rol üstlenmişti. Kurtulmuş'un siyasi partilerin genel başkanları ve grup başkanvekilleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda geniş tabanlı bir uzlaşının önemi vurgulanmıştı.
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