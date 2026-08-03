https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/ak-partiden-muhalefete-cerceve-yasa-bilgilendirmesi-1107739469.html

AK Parti'den muhalefete çerçeve yasa bilgilendirmesi

AK Parti'den muhalefete çerçeve yasa bilgilendirmesi

Sputnik Türkiye

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Çerçeve Yasa Düzenlemesi"ne ilişkin muhalefet partilerine ön bilgilendirme yapacak. 03.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-03T14:50+0300

2026-08-03T14:50+0300

2026-08-03T14:54+0300

türki̇ye

ak parti

yasa

abdullah güler

numan kurtulmuş

türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/04/1049500613_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_21511479ff9fb074217eac8416b27317.jpg

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni haftada "Terörsüz Türkiye" mesaisi için yoğun bir gündeme ev sahipliği yapacak. Sürecin hukuki zeminini oluşturması beklenen "Çerçeve Yasa Düzenlemesi" konusunda atılacak adımlar netleşmeye başladı.Sürecin şeffaf ve geniş bir mutabakatla yürütülmesi hedefleniyor. Bu kapsamda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, hazırlanan taslak düzenlemeye dair muhalefet partilerine bir sunum gerçekleştirecek.Söz konusu bilgilendirme ile düzenlemenin içeriği ve takvimi konusunda siyasi partilerle ön görüş alışverişinde bulunulması amaçlanıyor.Süreçte geçtiğimiz haftalarda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da aktif bir rol üstlenmişti. Kurtulmuş'un siyasi partilerin genel başkanları ve grup başkanvekilleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda geniş tabanlı bir uzlaşının önemi vurgulanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/marmara-icin-iki-deprem-senaryosu-prof-dr-osman-bektas-kilit-noktayi-acikladi-1107739063.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ak parti, yasa, abdullah güler, numan kurtulmuş, türkiye büyük millet meclisi (tbmm)