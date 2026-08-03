https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/temmuzda-fiyati-en-cok-artan-ve-dusen-urunler-aciklandi-1107731885.html

Temmuzda fiyatı en çok artan ve düşen ürünler açıklandı

Temmuzda fiyatı en çok artan ve düşen ürünler açıklandı

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ilişkin tüketici fiyatlarındaki değişimi açıkladı. Verilere göre en yüksek fiyat artışı yüzde 50,42 ile... 03.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-03T11:09+0300

2026-08-03T11:09+0300

2026-08-03T11:09+0300

ekonomi̇

meyve

sebze

fiyat

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TÜİK verilerine göre, Temmuz 2026 ayında tüketici fiyatları bazında en yüksek artış yüzde 50,42 ile ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerde gerçekleşti.Bu kalemi;Sebze, sağlık ve ulaşım kalemlerinde dikkat çeken artışTemmuz ayında fiyatı yükselen diğer ürün ve hizmetler ise şöyle sıralandı:En fazla diğer taze meyveler ucuzladıTemmuz ayında en yüksek fiyat düşüşü ise yüzde 20,44 ile diğer taze meyveler kategorisinde görüldü.Fiyatı gerileyen diğer ürünler ise şu şekilde sıralandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/tuik-enflasyon-oranini-acikladi-agustos-ayi-kira-zammi-ne-kadar-oldu-1107731477.html

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meyve, sebze, fiyat