Temmuzda fiyatı en çok artan ve düşen ürünler açıklandı
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturalışveriş
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ilişkin tüketici fiyatlarındaki değişimi açıkladı. Verilere göre en yüksek fiyat artışı yüzde 50,42 ile ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerde yaşanırken, en fazla ucuzlayan ürün yüzde 20,44 ile diğer taze meyveler oldu.
TÜİK verilerine göre, Temmuz 2026 ayında tüketici fiyatları bazında en yüksek artış yüzde 50,42 ile ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerde gerçekleşti.
Bu kalemi;
Yüzde 25,87 ile taze veya soğutulmuş diğer sebzeler (soğan, sarımsak, havuç, mantar, zeytin gibi),
Yüzde 21,63 ile yumrulu sebzeler izledi.
Sebze, sağlık ve ulaşım kalemlerinde dikkat çeken artış
Temmuz ayında fiyatı yükselen diğer ürün ve hizmetler ise şöyle sıralandı:
Yüzde 14,53 ile meyvesi yenen taze veya soğutulmuş sebzeler (domates, biber, salatalık, kabak gibi),
Yüzde 12,34 ile tanısal görüntüleme hizmetleri ve medikal (tıbbi) laboratuvar hizmetleri,
Yüzde 10,94 ile kişisel ulaşım araçlarının sürücüsüz olarak kiralanması,
Yüzde 9,96 ile çay ve demlenerek hazırlanan diğer bitkisel ürünler.
En fazla diğer taze meyveler ucuzladı
Temmuz ayında en yüksek fiyat düşüşü ise yüzde 20,44 ile diğer taze meyveler kategorisinde görüldü.
Fiyatı gerileyen diğer ürünler ise şu şekilde sıralandı:
Yüzde 12,97 ile taze turunçgiller,
Yüzde 11,76 ile taze hurma, incir ve diğer tropikal meyveler,
Yüzde 10,99 ile yumurtalar,
Yüzde 10,29 ile taze veya soğutulmuş yeşil yapraklı ya da saplı sebzeler,
Yüzde 5,38 ile kadın ve kız çocuk giysileri,
Yüzde 3,82 ile diğer giyim eşyaları,
Yüzde 3,66 ile erkek ve erkek çocuk giysileri.