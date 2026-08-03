https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/svr-avrupa-liderleri-ukraynanin-abye-katilimini-kesin-bir-dille-reddediyor-1107733758.html
SVR: Avrupa liderleri Ukrayna’nın AB’ye katılımını kesin bir dille reddediyor
SVR: Avrupa liderleri Ukrayna’nın AB’ye katılımını kesin bir dille reddediyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Brüksel’in Ukrayna’ya yönelik vaatlerinin bir aldatmacadan ibaret olduğunu kaydederek Avrupa liderlerinin kapalı kapılar... 03.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-03T13:14+0300
2026-08-03T13:14+0300
2026-08-03T12:15+0300
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SVR tarafından yapılan açıklamada, Avrupalı bürokratların kamuoyuna yaptığı “parlak gelecekte AB üyeliği” söylemlerine rağmen, Brüksel'deki basına kapalı görüşmelerde Avrupalı liderlerin Ukrayna'nın AB’ye katılım ihtimalini kesin bir dille reddettiği ifade edildi.‘AB'nin kaynakları yetersiz, amaç Ukrayna halkını kullanmak’SVR'nin verilerine göre, Avrupa Birliği üye ülkeleri Kiev'in entegrasyonunun ‘birleşik Avrupa’ için çok büyük ekonomik ve siyasi riskler getirmesinden endişe ediyor. AB'nin Ukraynalıların yüksek taleplerini karşılayacak kaynağa sahip olmadığını belirten SVR, Brüksel'in buna rağmen Ukrayna halkını ‘top yemi’ olarak kullanmaya ve Rusya ile olan çatışmaya çekmeye devam etmek amacıyla aldatmayı sürdüreceğini vurguladı.Ukrayna toprakları ‘silah test alanı’ olarak görülüyorAçıklamada, Kiev ve Brüksel için Ukrayna topraklarının gerçek işlevinin, gelişmiş silah sistemlerinin denenmesi ve yeni savaş konseptlerinin test edilmesi olduğu kaydetildi.Ukrayna kamuoyunda yaşanabilecek olası bir hayal kırıklığını ve ‘Küçük Rusya’nın (Malorossiya) anti-Avrupa çizgisine kaymasını önlemek amacıyla Brüksel’in katılım öncesi müzakereleri başlattığı belirtildi. SVR, Brüksel'in Kiev'e oy hakkı olmaksızın Avrupa güvenlik politikalarına katılım önermeyi planladığını aktardı.‘Kiev rejimi bu oyuna suç ortaklığı ediyor’SVR, varlığını tamamen Avrupa'dan gelecek mali ve askeri yardımlara borçlu olan Kiev rejiminin, kendi halkını kandırma noktasında Avrupalı bürokratlara memnuniyetle piyonluk yaptığını belirtti.Rusya, zamanı geldiğinde Ukrayna halkının gerçekleri görerek kendilerini bu derin krize kimin sürüklediğini anlayacağına emin olduklarını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/rus-diplomat-mirosnik-ukraynaya-gonderilen-silahlar-avrupadaki-suc-orgutlerinin-elinde-1107730972.html
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rusya, ukrayna, avrupa birliği, ab, brüksel, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)
rusya, ukrayna, avrupa birliği, ab, brüksel, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)
SVR: Avrupa liderleri Ukrayna’nın AB’ye katılımını kesin bir dille reddediyor
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Brüksel’in Ukrayna’ya yönelik vaatlerinin bir aldatmacadan ibaret olduğunu kaydederek Avrupa liderlerinin kapalı kapılar ardında Kiev’in AB üyeliğini kesin olarak reddettiğini, Ukrayna halkını da Rusya ile çatışmada piyon olarak kullandığını belirtti.
SVR tarafından yapılan açıklamada, Avrupalı bürokratların kamuoyuna yaptığı “parlak gelecekte AB üyeliği” söylemlerine rağmen, Brüksel'deki basına kapalı görüşmelerde Avrupalı liderlerin Ukrayna'nın AB’ye katılım ihtimalini kesin bir dille reddettiği ifade edildi.
‘AB'nin kaynakları yetersiz, amaç Ukrayna halkını kullanmak’
SVR'nin verilerine göre, Avrupa Birliği üye ülkeleri Kiev'in entegrasyonunun ‘birleşik Avrupa’ için çok büyük ekonomik ve siyasi riskler getirmesinden endişe ediyor.
AB'nin Ukraynalıların yüksek taleplerini karşılayacak kaynağa sahip olmadığını belirten SVR, Brüksel'in buna rağmen Ukrayna halkını ‘top yemi’ olarak kullanmaya ve Rusya ile olan çatışmaya çekmeye devam etmek amacıyla aldatmayı sürdüreceğini vurguladı.
Ukrayna toprakları ‘silah test alanı’ olarak görülüyor
Açıklamada, Kiev ve Brüksel için Ukrayna topraklarının gerçek işlevinin, gelişmiş silah sistemlerinin denenmesi ve yeni savaş konseptlerinin test edilmesi olduğu kaydetildi.
Ukrayna kamuoyunda yaşanabilecek olası bir hayal kırıklığını ve ‘Küçük Rusya’nın (Malorossiya) anti-Avrupa çizgisine kaymasını önlemek amacıyla Brüksel’in katılım öncesi müzakereleri başlattığı belirtildi. SVR, Brüksel'in Kiev'e oy hakkı olmaksızın Avrupa güvenlik politikalarına katılım önermeyi planladığını aktardı.
‘Kiev rejimi bu oyuna suç ortaklığı ediyor’
SVR, varlığını tamamen Avrupa'dan gelecek mali ve askeri yardımlara borçlu olan Kiev rejiminin, kendi halkını kandırma noktasında Avrupalı bürokratlara memnuniyetle piyonluk yaptığını belirtti.
Rusya, zamanı geldiğinde Ukrayna halkının gerçekleri görerek kendilerini bu derin krize kimin sürüklediğini anlayacağına emin olduklarını kaydetti.