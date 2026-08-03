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ABD'de siklospora salgınında ilk ölümler bildirildi
ABD'de siklospora salgınında ilk ölümler bildirildi
Sputnik Türkiye
Michigan eyaletinde yaşanan siklosporiyaz salgınıyla bağlantılı olarak iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Son dakika haberin ayrıntıları...
2026-08-03T19:54+0300
2026-08-03T19:54+0300
2026-08-03T19:54+0300
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siklospora
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Michigan Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Departman, siklosporiyaz nedeniyle ölümün oldukça nadir görüldüğünü belirterek, enfeksiyonun "genellikle yaşamı tehdit eden bir hastalık olmadığını" ekledi.11 bini aşkın vakaŞimdiye kadar Michigan'da toplam 11 bin 234 vaka tespit edilirken, bunların 193'ü hastaneye kaldırıldı.ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) de internet sitesinde yayımladığı açıklamada, "Bu salgın kapsamında Michigan'da altta yatan sağlık sorunları bulunan iki kişinin siklosporiyazla ilişkili olarak hayatını kaybettiğinden haberdarız" ifadelerini kullandı.Siklosporiyaz nedir?Siklosporiyaz, taze gıda veya suya bulaşabilen mikroskobik bir parazitin neden olduğu enfeksiyon sonucu ortaya çıkıyor ve enfekte kişilerde şiddetli ishale yol açabiliyor.CDC'ye göre ABD'de siklosporiyaz vakaları normalde ilkbahar ve yaz aylarında artış gösteriyor. Hastalık sezonu genellikle mayıs ayı başından ağustos ayı sonuna kadar sürüyor.Ancak bu yıl vaka sayıları önceki yılların oldukça üzerine çıktı.CDC verilerine göre bu sezon ABD genelinde 18 binden fazla yerel kaynaklı siklosporiyaz vakası belirlendi.Bunlardan 6 bin 707'si laboratuvar tarafından doğrulanırken, yaklaşık 11 bin 500 vaka ise hastalığın ABD içinde bulaşıp bulaşmadığını belirlemek amacıyla laboratuvar incelemesi ve analiz sürecinden geçiriliyor.Salgının kaynağı araştırılıyorABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), CDC ve eyalet sağlık birimleriyle birlikte bu yıl görülen çok sayıda siklosporiyaz kümesini araştırıyor.Özellikle Ortabatı bölgesinde yoğunlaşan ve birçok eyaleti etkileyen büyük salgın üzerinde çalışmalar sürüyor.Salgın kapsamında Taylor Farms tarafından tedarik edilen bazı marul ürünleri geri çağrıldı. Yetkililer, kontamine olduğu düşünülen ürünlerin büyük bölümünün tüketilmiş ya da market raflarından kaldırılmış olmasının muhtemel olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/abdde-salgina-neden-olan-siklospora-bakterisi-nedir-nasil-bulasir--1107313192.html
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abd, michigan, siklospora
ABD'de siklospora salgınında ilk ölümler bildirildi
Michigan eyaletinde yaşanan siklosporiyaz salgınıyla bağlantılı olarak iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu ölümler, ABD'de birden fazla eyaleti etkileyen ve şiddetli ishale yol açan siklosporiyaz salgınıyla bağlantılı olarak kaydedilen ilk can kayıpları oldu.
Michigan Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Michigan'ı etkileyen siklosporiyaz salgını kapsamında iki ölüm tespit edilmiştir. Tıbbi kayıtlara göre her iki kişinin de ciddi altta yatan sağlık sorunları
bulunuyordu. Bu sağlık sorunları siklosporiyaz ve buna bağlı gelişen sıvı kaybından etkilenmiş olabilir. Bu iki vakaya ilişkin başka bilgi paylaşılmayacaktır."
Departman, siklosporiyaz nedeniyle ölümün oldukça nadir görüldüğünü belirterek, enfeksiyonun "genellikle yaşamı tehdit eden bir hastalık olmadığını" ekledi.
Şimdiye kadar Michigan'da toplam 11 bin 234 vaka tespit edilirken, bunların 193'ü hastaneye kaldırıldı.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) de internet sitesinde yayımladığı açıklamada, "Bu salgın kapsamında Michigan'da altta yatan sağlık sorunları bulunan iki kişinin siklosporiyazla ilişkili olarak hayatını kaybettiğinden haberdarız" ifadelerini kullandı.
Siklosporiyaz, taze gıda veya suya bulaşabilen mikroskobik bir parazitin neden olduğu enfeksiyon sonucu ortaya çıkıyor ve enfekte kişilerde şiddetli ishale yol açabiliyor.
CDC'ye göre ABD'de siklosporiyaz vakaları normalde ilkbahar ve yaz aylarında artış gösteriyor. Hastalık sezonu genellikle mayıs ayı başından ağustos ayı sonuna kadar sürüyor.
Ancak bu yıl vaka sayıları önceki yılların oldukça üzerine çıktı.
CDC verilerine göre bu sezon ABD genelinde 18 binden fazla yerel kaynaklı siklosporiyaz vakası belirlendi.
Bunlardan 6 bin 707'si laboratuvar tarafından doğrulanırken, yaklaşık 11 bin 500 vaka ise hastalığın ABD içinde bulaşıp bulaşmadığını belirlemek amacıyla laboratuvar incelemesi ve analiz sürecinden geçiriliyor.
Salgının kaynağı araştırılıyor
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), CDC ve eyalet sağlık birimleriyle birlikte bu yıl görülen çok sayıda siklosporiyaz kümesini araştırıyor.
Özellikle Ortabatı bölgesinde yoğunlaşan ve birçok eyaleti etkileyen büyük salgın üzerinde çalışmalar sürüyor.
Salgın kapsamında Taylor Farms tarafından tedarik edilen bazı marul ürünleri geri çağrıldı. Yetkililer, kontamine olduğu düşünülen ürünlerin büyük bölümünün tüketilmiş ya da market raflarından kaldırılmış olmasının muhtemel olduğunu belirtti.