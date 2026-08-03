https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/irandan-ukraynaya-hazar-denizi-tepkisi-saldirinin-kasitli-olduguna-dair-kanitlarimiz-var-1107734560.html

İran’dan Ukrayna’ya Hazar Denizi tepkisi: ‘Saldırının kasıtlı olduğuna dair kanıtlarımız var’

İran’dan Ukrayna’ya Hazar Denizi tepkisi: ‘Saldırının kasıtlı olduğuna dair kanıtlarımız var’

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Ukrayna ordusunun Hazar Denizi'nde bir İran gemisine düzenlediği saldırının Kiev’in iddia ettiği gibi kaza değil... 03.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-03T13:34+0300

2026-08-03T13:34+0300

2026-08-03T12:35+0300

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugünkü basın toplantısında, Ukrayna ordusunun Hazar Denizi’ndeki İran gemisini hedef almasına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.Kiev yönetiminin olayın ‘kazara’ yaşandığı yönündeki savunmasını reddeden Bekayi, ellerindeki tüm verilerin saldırının doğrudan ve kasıtlı olarak gerçekleştirildiğini gösterdiğini vurguladı.‘Ukrayna bedelini ödeyecek’İranlı sözcü, bu tür olayların bir daha tekrarlanmaması ve Ukrayna’nın eylemlerinin hesabını vermesi için Tahran’ın hukuki ve diplomatik tüm imkanları seferber edeceğini bildirdi.‘Kiev'in Irak’taki eylemleri tehlikeli’Açıklamasında Ukrayna’nın bölgedeki diğer faaliyetlerine de değinen Bekayi, Kiev’in Irak’ın egemenliğini ve Kuzey Irak bölgesindeki güvenliği tehdit eden adımlarından duydukları endişeyi dile getirdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/svr-avrupa-liderleri-ukraynanin-abye-katilimini-kesin-bir-dille-reddediyor-1107733758.html

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