Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/irandan-ukraynaya-hazar-denizi-tepkisi-saldirinin-kasitli-olduguna-dair-kanitlarimiz-var-1107734560.html
İran’dan Ukrayna’ya Hazar Denizi tepkisi: ‘Saldırının kasıtlı olduğuna dair kanıtlarımız var’
İran’dan Ukrayna’ya Hazar Denizi tepkisi: ‘Saldırının kasıtlı olduğuna dair kanıtlarımız var’
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Ukrayna ordusunun Hazar Denizi'nde bir İran gemisine düzenlediği saldırının Kiev’in iddia ettiği gibi kaza değil... 03.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-03T13:34+0300
2026-08-03T12:35+0300
dünya
i̇ran
i̇ran dışişleri bakanlığı
i̇smail bekayi
ukrayna
hazar denizi
irak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/04/1105480561_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a17bd34a899f43dfe0a9cf9f097fafae.jpg
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugünkü basın toplantısında, Ukrayna ordusunun Hazar Denizi’ndeki İran gemisini hedef almasına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.Kiev yönetiminin olayın ‘kazara’ yaşandığı yönündeki savunmasını reddeden Bekayi, ellerindeki tüm verilerin saldırının doğrudan ve kasıtlı olarak gerçekleştirildiğini gösterdiğini vurguladı.‘Ukrayna bedelini ödeyecek’İranlı sözcü, bu tür olayların bir daha tekrarlanmaması ve Ukrayna’nın eylemlerinin hesabını vermesi için Tahran’ın hukuki ve diplomatik tüm imkanları seferber edeceğini bildirdi.‘Kiev'in Irak’taki eylemleri tehlikeli’Açıklamasında Ukrayna’nın bölgedeki diğer faaliyetlerine de değinen Bekayi, Kiev’in Irak’ın egemenliğini ve Kuzey Irak bölgesindeki güvenliği tehdit eden adımlarından duydukları endişeyi dile getirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/svr-avrupa-liderleri-ukraynanin-abye-katilimini-kesin-bir-dille-reddediyor-1107733758.html
i̇ran
ukrayna
hazar denizi
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/04/1105480561_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_84c33db77ecec809203f6538eca98234.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, i̇ran dışişleri bakanlığı, i̇smail bekayi, ukrayna, hazar denizi, irak
i̇ran, i̇ran dışişleri bakanlığı, i̇smail bekayi, ukrayna, hazar denizi, irak

İran’dan Ukrayna’ya Hazar Denizi tepkisi: ‘Saldırının kasıtlı olduğuna dair kanıtlarımız var’

13:34 03.08.2026
© AA / Fatemeh Bahramiİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
© AA / Fatemeh Bahrami
Abone ol
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Ukrayna ordusunun Hazar Denizi'nde bir İran gemisine düzenlediği saldırının Kiev’in iddia ettiği gibi kaza değil, kasıtlı olduğunu kaydetti. Bekayi, Tahran’ın Ukrayna’dan hesap sormak için gerekli tüm adımları atacağını belirtti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugünkü basın toplantısında, Ukrayna ordusunun Hazar Denizi’ndeki İran gemisini hedef almasına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.
Kiev yönetiminin olayın ‘kazara’ yaşandığı yönündeki savunmasını reddeden Bekayi, ellerindeki tüm verilerin saldırının doğrudan ve kasıtlı olarak gerçekleştirildiğini gösterdiğini vurguladı.

‘Ukrayna bedelini ödeyecek’

İranlı sözcü, bu tür olayların bir daha tekrarlanmaması ve Ukrayna’nın eylemlerinin hesabını vermesi için Tahran’ın hukuki ve diplomatik tüm imkanları seferber edeceğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı, 25 Temmuz’da Rusya karasularında bulunan bir İran gemisinin Ukrayna tarafından vurulduğunu ve saldırıda mürettebattan bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de Ukraynalı mevkidaşı Andrey Sibiga ile görüşerek Kiev’in oluşan tüm zararı tazmin etmek zorunda olduğunu iletmişti.

‘Kiev'in Irak’taki eylemleri tehlikeli’

Açıklamasında Ukrayna’nın bölgedeki diğer faaliyetlerine de değinen Bekayi, Kiev’in Irak’ın egemenliğini ve Kuzey Irak bölgesindeki güvenliği tehdit eden adımlarından duydukları endişeyi dile getirdi:
"Dört yıldır devam eden bir çatışmanın tarafı olan ve 'alışılmadık' yöntemlerle destek arayışına giren bir yapı, bölgemizde bir sahte bayrak operasyonu yürütme niyetinde. Bu durum tüm bölge için büyük bir tehlike arz ediyor. Konuyla ilgili Irak makamlarıyla temaslarımızı sürdürüyoruz."
Rusya Dış İstihbarat Servisi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
UKRAYNA KRİZİ
SVR: Avrupa liderleri Ukrayna’nın AB’ye katılımını kesin bir dille reddediyor
13:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала