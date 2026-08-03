https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/irandan-ukraynaya-hazar-denizi-tepkisi-saldirinin-kasitli-olduguna-dair-kanitlarimiz-var-1107734560.html
İran’dan Ukrayna’ya Hazar Denizi tepkisi: ‘Saldırının kasıtlı olduğuna dair kanıtlarımız var’
İran’dan Ukrayna’ya Hazar Denizi tepkisi: ‘Saldırının kasıtlı olduğuna dair kanıtlarımız var’
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Ukrayna ordusunun Hazar Denizi'nde bir İran gemisine düzenlediği saldırının Kiev’in iddia ettiği gibi kaza değil... 03.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-03T13:34+0300
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugünkü basın toplantısında, Ukrayna ordusunun Hazar Denizi’ndeki İran gemisini hedef almasına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.Kiev yönetiminin olayın ‘kazara’ yaşandığı yönündeki savunmasını reddeden Bekayi, ellerindeki tüm verilerin saldırının doğrudan ve kasıtlı olarak gerçekleştirildiğini gösterdiğini vurguladı.‘Ukrayna bedelini ödeyecek’İranlı sözcü, bu tür olayların bir daha tekrarlanmaması ve Ukrayna’nın eylemlerinin hesabını vermesi için Tahran’ın hukuki ve diplomatik tüm imkanları seferber edeceğini bildirdi.‘Kiev'in Irak’taki eylemleri tehlikeli’Açıklamasında Ukrayna’nın bölgedeki diğer faaliyetlerine de değinen Bekayi, Kiev’in Irak’ın egemenliğini ve Kuzey Irak bölgesindeki güvenliği tehdit eden adımlarından duydukları endişeyi dile getirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/svr-avrupa-liderleri-ukraynanin-abye-katilimini-kesin-bir-dille-reddediyor-1107733758.html
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i̇ran, i̇ran dışişleri bakanlığı, i̇smail bekayi, ukrayna, hazar denizi, irak
i̇ran, i̇ran dışişleri bakanlığı, i̇smail bekayi, ukrayna, hazar denizi, irak
İran’dan Ukrayna’ya Hazar Denizi tepkisi: ‘Saldırının kasıtlı olduğuna dair kanıtlarımız var’
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Ukrayna ordusunun Hazar Denizi'nde bir İran gemisine düzenlediği saldırının Kiev’in iddia ettiği gibi kaza değil, kasıtlı olduğunu kaydetti. Bekayi, Tahran’ın Ukrayna’dan hesap sormak için gerekli tüm adımları atacağını belirtti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugünkü basın toplantısında, Ukrayna ordusunun Hazar Denizi’ndeki İran gemisini hedef almasına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.
Kiev yönetiminin olayın ‘kazara’ yaşandığı yönündeki savunmasını reddeden Bekayi, ellerindeki tüm verilerin saldırının doğrudan ve kasıtlı olarak gerçekleştirildiğini gösterdiğini vurguladı.
‘Ukrayna bedelini ödeyecek’
İranlı sözcü, bu tür olayların bir daha tekrarlanmaması ve Ukrayna’nın eylemlerinin hesabını vermesi için Tahran’ın hukuki ve diplomatik tüm imkanları seferber edeceğini bildirdi.
İran Dışişleri Bakanlığı, 25 Temmuz’da Rusya karasularında bulunan bir İran gemisinin Ukrayna tarafından vurulduğunu ve saldırıda mürettebattan bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de Ukraynalı mevkidaşı Andrey Sibiga ile görüşerek Kiev’in oluşan tüm zararı tazmin etmek zorunda olduğunu iletmişti.
‘Kiev'in Irak’taki eylemleri tehlikeli’
Açıklamasında Ukrayna’nın bölgedeki diğer faaliyetlerine de değinen Bekayi, Kiev’in Irak’ın egemenliğini ve Kuzey Irak bölgesindeki güvenliği tehdit eden adımlarından duydukları endişeyi dile getirdi:
"Dört yıldır devam eden bir çatışmanın tarafı olan ve 'alışılmadık' yöntemlerle destek arayışına giren bir yapı, bölgemizde bir sahte bayrak operasyonu yürütme niyetinde. Bu durum tüm bölge için büyük bir tehlike arz ediyor. Konuyla ilgili Irak makamlarıyla temaslarımızı sürdürüyoruz."