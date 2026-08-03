Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/rus-komedyenlerin-sakasina-kanan-merkelden-minsk-itirafi-1107738627.html
Rus komedyenlerin şakasına kanan Merkel'den 'Minsk' itirafı
Rus komedyenlerin şakasına kanan Merkel'den 'Minsk' itirafı
Sputnik Türkiye
Rus komedyenler tarafından telefon şakası yapılan Merkel, Poroşenko'yla konuştuğunu zannederek Minsk sürecine dair itirafta bulundu. 03.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-03T13:54+0300
2026-08-03T13:54+0300
ukrayna kri̇zi̇
haberler
lexus
vovan
minsk
ukrayna
rusya
angela merkel
minsk anlaşması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/0c/1044951264_0:100:1801:1113_1920x0_80_0_0_3d634253e23ea1dc233795f4c3e4d25a.jpg
Rus komedyenler Vladimir Kuznyetsov (Vovan) ve Aleksey Stolyarov (Lexus), eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi yaptıklarını ve Merkel'in konuşma sırasında Minsk Anlaşmaları'nın Rusya'yı kandırmak amacıyla yapıldığını itiraf ettiğini açıkladı.Eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun adını kullanarak haftalar süren bir hazırlık ve yazışma sürecinin ardından Merkel ile görüştüklerini belirten şakacılar, Alman siyasetçinin konuşmanın gizli tutulmasını istediğini aktardı.Vovan ve Lexus, Merkel'in Minsk Anlaşmaları'nın yalnızca Rusya'yı kandırmak ve bu süre zarfında Ukrayna'yı silahla donatmak için gerekli olduğunu itiraf ettiğini kaydetti.İlk itiraf değil2014’ten 2022’ye kadar süren Donbass çatışması sırasında Minsk, krizin çözümüne yönelik barış müzakereleri için bir platform işlevi görmüştü. Ukrayna’nın güneydoğusundaki çatışmayı çözmeye yönelik ilk protokol Eylül 2014’te Minsk’te imzalanmıştı. Minsk Anlaşmaları’nın uygulanmasına ilişkin önlemler paketi ('Minsk-2') ise 12 Şubat 2015’te imzalanmıştı.On üç maddeden oluşan bu belge, özellikle Donbas’ta ateşkes sağlanmasını, Kiev güçleri ile yerel milisler arasındaki temas hattından ağır silahların çekilmesini ve Donbas’taki duruma yönelik uzun vadeli siyasi çözümleri öngörmekteydi.Ancak Kiev yönetimi Minsk Anlaşmaları’nı sistematik olarak ihlal etmişti. Rusya’nın özel askeri harekatına başlamasının ardından, eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ne Fransa’nın, ne Almanya’nın ne de İngiltere'nin Minsk Anlaşmaları’nı hiçbir zaman ciddiye almadığını, Ukrayna yönetiminden bu anlaşmalara uymasını talep etme niyetinde olmadıklarını ve bu anlaşmaları yalnızca zaman kazanmak, Kiev’in güç toplamasını ve Rusya ile çatışmaya hazırlanmasını sağlamak amacıyla kullandıklarını açıkça beyan etmişlerdi.Daha önce de Merkel, bu anlaşmaların asıl amacının ‘Ukrayna'ya güçlenmesi için zaman tanımaya çalışmaktı’ itirafıyla gündeme gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/abd-basini-ukraynada-hava-savunma-fuzeleri-acisindan-buyuk-bir-acik-var-1107733957.html
minsk
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/0c/1044951264_92:0:1707:1211_1920x0_80_0_0_83204bc6dfc7a5e4f0f80f1850a3e923.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, lexus, vovan, minsk, ukrayna, rusya, angela merkel, minsk anlaşması
haberler, lexus, vovan, minsk, ukrayna, rusya, angela merkel, minsk anlaşması

Rus komedyenlerin şakasına kanan Merkel'den 'Minsk' itirafı

13:54 03.08.2026
© REUTERS / Stefanie LoosAlmanya Başbakanı Angela Merkel
Almanya Başbakanı Angela Merkel - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
© REUTERS / Stefanie Loos
Abone ol
Rus komedyenler tarafından telefon şakası yapılan Merkel, Poroşenko'yla konuştuğunu zannederek Minsk sürecine dair itirafta bulundu.
Rus komedyenler Vladimir Kuznyetsov (Vovan) ve Aleksey Stolyarov (Lexus), eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi yaptıklarını ve Merkel'in konuşma sırasında Minsk Anlaşmaları'nın Rusya'yı kandırmak amacıyla yapıldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun adını kullanarak haftalar süren bir hazırlık ve yazışma sürecinin ardından Merkel ile görüştüklerini belirten şakacılar, Alman siyasetçinin konuşmanın gizli tutulmasını istediğini aktardı.

Vovan ve Lexus, Merkel'in Minsk Anlaşmaları'nın yalnızca Rusya'yı kandırmak ve bu süre zarfında Ukrayna'yı silahla donatmak için gerekli olduğunu itiraf ettiğini kaydetti.

İlk itiraf değil

2014’ten 2022’ye kadar süren Donbass çatışması sırasında Minsk, krizin çözümüne yönelik barış müzakereleri için bir platform işlevi görmüştü. Ukrayna’nın güneydoğusundaki çatışmayı çözmeye yönelik ilk protokol Eylül 2014’te Minsk’te imzalanmıştı. Minsk Anlaşmaları’nın uygulanmasına ilişkin önlemler paketi ('Minsk-2') ise 12 Şubat 2015’te imzalanmıştı.
On üç maddeden oluşan bu belge, özellikle Donbas’ta ateşkes sağlanmasını, Kiev güçleri ile yerel milisler arasındaki temas hattından ağır silahların çekilmesini ve Donbas’taki duruma yönelik uzun vadeli siyasi çözümleri öngörmekteydi.
Ancak Kiev yönetimi Minsk Anlaşmaları’nı sistematik olarak ihlal etmişti. Rusya’nın özel askeri harekatına başlamasının ardından, eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ne Fransa’nın, ne Almanya’nın ne de İngiltere'nin Minsk Anlaşmaları’nı hiçbir zaman ciddiye almadığını, Ukrayna yönetiminden bu anlaşmalara uymasını talep etme niyetinde olmadıklarını ve bu anlaşmaları yalnızca zaman kazanmak, Kiev’in güç toplamasını ve Rusya ile çatışmaya hazırlanmasını sağlamak amacıyla kullandıklarını açıkça beyan etmişlerdi.

Daha önce de Merkel, bu anlaşmaların asıl amacının ‘Ukrayna'ya güçlenmesi için zaman tanımaya çalışmaktı’ itirafıyla gündeme gelmişti.
Patriot - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
UKRAYNA KRİZİ
ABD basını: Ukrayna'da hava savunma füzeleri açısından büyük bir açık var
12:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала