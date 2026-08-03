https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/rus-komedyenlerin-sakasina-kanan-merkelden-minsk-itirafi-1107738627.html

Rus komedyenlerin şakasına kanan Merkel'den 'Minsk' itirafı

Rus komedyenlerin şakasına kanan Merkel'den 'Minsk' itirafı

Sputnik Türkiye

Rus komedyenler tarafından telefon şakası yapılan Merkel, Poroşenko'yla konuştuğunu zannederek Minsk sürecine dair itirafta bulundu. 03.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-03T13:54+0300

2026-08-03T13:54+0300

2026-08-03T13:54+0300

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Rus komedyenler Vladimir Kuznyetsov (Vovan) ve Aleksey Stolyarov (Lexus), eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi yaptıklarını ve Merkel'in konuşma sırasında Minsk Anlaşmaları'nın Rusya'yı kandırmak amacıyla yapıldığını itiraf ettiğini açıkladı.Eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun adını kullanarak haftalar süren bir hazırlık ve yazışma sürecinin ardından Merkel ile görüştüklerini belirten şakacılar, Alman siyasetçinin konuşmanın gizli tutulmasını istediğini aktardı.Vovan ve Lexus, Merkel'in Minsk Anlaşmaları'nın yalnızca Rusya'yı kandırmak ve bu süre zarfında Ukrayna'yı silahla donatmak için gerekli olduğunu itiraf ettiğini kaydetti.İlk itiraf değil2014’ten 2022’ye kadar süren Donbass çatışması sırasında Minsk, krizin çözümüne yönelik barış müzakereleri için bir platform işlevi görmüştü. Ukrayna’nın güneydoğusundaki çatışmayı çözmeye yönelik ilk protokol Eylül 2014’te Minsk’te imzalanmıştı. Minsk Anlaşmaları’nın uygulanmasına ilişkin önlemler paketi ('Minsk-2') ise 12 Şubat 2015’te imzalanmıştı.On üç maddeden oluşan bu belge, özellikle Donbas’ta ateşkes sağlanmasını, Kiev güçleri ile yerel milisler arasındaki temas hattından ağır silahların çekilmesini ve Donbas’taki duruma yönelik uzun vadeli siyasi çözümleri öngörmekteydi.Ancak Kiev yönetimi Minsk Anlaşmaları’nı sistematik olarak ihlal etmişti. Rusya’nın özel askeri harekatına başlamasının ardından, eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ne Fransa’nın, ne Almanya’nın ne de İngiltere'nin Minsk Anlaşmaları’nı hiçbir zaman ciddiye almadığını, Ukrayna yönetiminden bu anlaşmalara uymasını talep etme niyetinde olmadıklarını ve bu anlaşmaları yalnızca zaman kazanmak, Kiev’in güç toplamasını ve Rusya ile çatışmaya hazırlanmasını sağlamak amacıyla kullandıklarını açıkça beyan etmişlerdi.Daha önce de Merkel, bu anlaşmaların asıl amacının ‘Ukrayna'ya güçlenmesi için zaman tanımaya çalışmaktı’ itirafıyla gündeme gelmişti.

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