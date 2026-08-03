ABD basını: Ukrayna'da hava savunma füzeleri açısından büyük bir açık var
© AP PhotoPatriot
© AP Photo
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ABD'nin Ortadoğu'da silahlı faaliyetleri artırması nedeniyle Ukrayna'ya silah sevkiyatının düştüğüne dikkat çekilen haberde, Kiev'in hava savunma füzeleri açısından elinin çok zayıf olduğu kaydedildi.
Ukrayna ordusunun hava savunma sistemlerine yönelik füze tedarikinde ciddi bir kıtlıkla karşı karşıya kaldığı belirtildi.
ABD basınında yer alan habere göre Patriot kompleksleri Ukrayna ordusunun füze saldırılarına karşı koyabilmesinin tek umudu durumunda, ancak Kiev'in elindeki füzeler oldukça kısıtlı.
Hava savunma sistemleri için önleyici füzelerin 'feci düzeyde yetersiz' olduğu vurgulanırken, zaten sınırlı olan bu stokların ABD'nin İran'la yaşadığı savaş nedeniyle daha da azaldığı ifade edildi.
Ukrayna makamlarının hava savunma cephaneliğindeki eksiklikten sık sık şikayet ettiğine ve Batılı ülkelerden sevkiyatları artırmasını talep ettiğine de dikkat çekildi.
ABD basınında yer alan habere göre Patriot kompleksleri Ukrayna ordusunun füze saldırılarına karşı koyabilmesinin tek umudu durumunda, ancak Kiev'in elindeki füzeler oldukça kısıtlı.
Hava savunma sistemleri için önleyici füzelerin 'feci düzeyde yetersiz' olduğu vurgulanırken, zaten sınırlı olan bu stokların ABD'nin İran'la yaşadığı savaş nedeniyle daha da azaldığı ifade edildi.
Ukrayna makamlarının hava savunma cephaneliğindeki eksiklikten sık sık şikayet ettiğine ve Batılı ülkelerden sevkiyatları artırmasını talep ettiğine de dikkat çekildi.
ABD'den sevkiyatta yüzde 80 gerileme tespit edilmişti
ABD hükümetinin Ukrayna krizi kapsamında Kiev'e ve Avrupa'daki askeri faaliyetlere sağladığı yardımları denetlemekle görevli resmi kurum olan Atlantik Kararlılığı Operasyonu Özel Teftiş Ofisi (SIG-OAR) tarafından Kongre'ye sunulan bir rapor çok çarpıcı veriler ortaya koydu.
Rapordaki hesaplamalara göre 2026 yılının başında ABD’den Ukrayna’ya silah sevkiyatı, Joe Biden dönemindeki aylık ortalama seviyelere kıyasla yaklaşık yüzde 80 oranında geriledi.
Rapordaki hesaplamalara göre 2026 yılının başında ABD’den Ukrayna’ya silah sevkiyatı, Joe Biden dönemindeki aylık ortalama seviyelere kıyasla yaklaşık yüzde 80 oranında geriledi.