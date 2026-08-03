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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/abd-basini-ukraynada-hava-savunma-fuzeleri-acisindan-buyuk-bir-acik-var-1107733957.html
ABD basını: Ukrayna'da hava savunma füzeleri açısından büyük bir açık var
ABD basını: Ukrayna'da hava savunma füzeleri açısından büyük bir açık var
Sputnik Türkiye
ABD'nin Ortadoğu'da silahlı faaliyetleri artırması nedeniyle Ukrayna'ya silah sevkiyatının düştüğüne dikkat çekilen haberde, Kiev'in hava savunma füzeleri... 03.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-03T12:23+0300
2026-08-03T12:23+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
ukrayna
kiev
rusya
patriot
silah sevkiyatı
hava savunma sistemi
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Ukrayna ordusunun hava savunma sistemlerine yönelik füze tedarikinde ciddi bir kıtlıkla karşı karşıya kaldığı belirtildi. ABD basınında yer alan habere göre Patriot kompleksleri Ukrayna ordusunun füze saldırılarına karşı koyabilmesinin tek umudu durumunda, ancak Kiev'in elindeki füzeler oldukça kısıtlı.Hava savunma sistemleri için önleyici füzelerin 'feci düzeyde yetersiz' olduğu vurgulanırken, zaten sınırlı olan bu stokların ABD'nin İran'la yaşadığı savaş nedeniyle daha da azaldığı ifade edildi. Ukrayna makamlarının hava savunma cephaneliğindeki eksiklikten sık sık şikayet ettiğine ve Batılı ülkelerden sevkiyatları artırmasını talep ettiğine de dikkat çekildi.ABD'den sevkiyatta yüzde 80 gerileme tespit edilmiştiABD hükümetinin Ukrayna krizi kapsamında Kiev'e ve Avrupa'daki askeri faaliyetlere sağladığı yardımları denetlemekle görevli resmi kurum olan Atlantik Kararlılığı Operasyonu Özel Teftiş Ofisi (SIG-OAR) tarafından Kongre'ye sunulan bir rapor çok çarpıcı veriler ortaya koydu. Rapordaki hesaplamalara göre 2026 yılının başında ABD’den Ukrayna’ya silah sevkiyatı, Joe Biden dönemindeki aylık ortalama seviyelere kıyasla yaklaşık yüzde 80 oranında geriledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/abdnin-resmi-raporu-ukraynaya-silah-sevkiyati-biden-donemine-kiyasla-yuzde-80-azaldi-1107730078.html
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abd, ukrayna, kiev, rusya, patriot, silah sevkiyatı, hava savunma sistemi
abd, ukrayna, kiev, rusya, patriot, silah sevkiyatı, hava savunma sistemi

ABD basını: Ukrayna'da hava savunma füzeleri açısından büyük bir açık var

12:23 03.08.2026
© AP PhotoPatriot
Patriot - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
© AP Photo
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ABD'nin Ortadoğu'da silahlı faaliyetleri artırması nedeniyle Ukrayna'ya silah sevkiyatının düştüğüne dikkat çekilen haberde, Kiev'in hava savunma füzeleri açısından elinin çok zayıf olduğu kaydedildi.
Ukrayna ordusunun hava savunma sistemlerine yönelik füze tedarikinde ciddi bir kıtlıkla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

ABD basınında yer alan habere göre Patriot kompleksleri Ukrayna ordusunun füze saldırılarına karşı koyabilmesinin tek umudu durumunda, ancak Kiev'in elindeki füzeler oldukça kısıtlı.

Hava savunma sistemleri için önleyici füzelerin 'feci düzeyde yetersiz' olduğu vurgulanırken, zaten sınırlı olan bu stokların ABD'nin İran'la yaşadığı savaş nedeniyle daha da azaldığı ifade edildi.

Ukrayna makamlarının hava savunma cephaneliğindeki eksiklikten sık sık şikayet ettiğine ve Batılı ülkelerden sevkiyatları artırmasını talep ettiğine de dikkat çekildi.

ABD'den sevkiyatta yüzde 80 gerileme tespit edilmişti

ABD hükümetinin Ukrayna krizi kapsamında Kiev'e ve Avrupa'daki askeri faaliyetlere sağladığı yardımları denetlemekle görevli resmi kurum olan Atlantik Kararlılığı Operasyonu Özel Teftiş Ofisi (SIG-OAR) tarafından Kongre'ye sunulan bir rapor çok çarpıcı veriler ortaya koydu.

Rapordaki hesaplamalara göre 2026 yılının başında ABD’den Ukrayna’ya silah sevkiyatı, Joe Biden dönemindeki aylık ortalama seviyelere kıyasla yaklaşık yüzde 80 oranında geriledi.
An Ordnance pushes a satellite-guided 2000 pound JDAM ( Joint Direct Attac Munitions) bomb in front of a F-14 Tomcat on the flight deck of the USS Harry S. Truman prior to a strike against Iraq Friday, March 21, 2003 - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
UKRAYNA KRİZİ
ABD’nin resmi raporu: Ukrayna’ya silah sevkiyatı, Biden dönemine kıyasla yüzde 80 azaldı
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