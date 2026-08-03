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Rus artistik yüzme takımı, Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda ilk altın madalyasını kazandı
Rus artistik yüzme takımı, Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda ilk altın madalyasını kazandı
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Rus artistik yüzme takımı, Paris'te düzenlenen 2026 Avrupa Su Sporları Şampiyonası’nda milli takım için ilk altın madalyayı kazandı. 03.08.2026, Sputnik Türkiye
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su sporları
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Rus artistik yüzme takımı, Paris'te düzenlenen 2026 Avrupa Su Sporları Şampiyonası’nda ilk altın madalyayı kazandı.Rus milli takımı Kira Çerezova, Maya Doroşko, Yekaterina Kossova, Yelizaveta Minayeva, Svetlana Pavlova, Yelena Şabanova, Yelizaveta Smirnova, Olga Tyutyunik tarafından temsil ediliyor.285.0346 puan toplayan Rus sporcuları, gümüş madalya kazanan İspanya milli takımı ve bronz madalyanın sahibi olan İtalya milli takımı izledi.2026 Avrupa Su Sporları Şampiyonası, 31 Temmuz - 16 Ağustos tarihleri arasında Paris’te düzenleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/irakli-uzmandan-sert-tepki-world-athletics-rus-sporculara-karsi-iki-yuzlu-davraniyor-1107509128.html
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rusya, yüzme, su sporları, paris, i̇spanya, i̇talya
rusya, yüzme, su sporları, paris, i̇spanya, i̇talya

Rus artistik yüzme takımı, Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda ilk altın madalyasını kazandı

19:50 03.08.2026
© REUTERS / Gonzalo FuentesRus artistik yüzme milli takımı Paris'te birinciliği kutlarken
Rus artistik yüzme milli takımı Paris'te birinciliği kutlarken - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
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Rus artistik yüzme takımı, Paris'te düzenlenen 2026 Avrupa Su Sporları Şampiyonası’nda milli takım için ilk altın madalyayı kazandı.
Rus artistik yüzme takımı, Paris'te düzenlenen 2026 Avrupa Su Sporları Şampiyonası’nda ilk altın madalyayı kazandı.

Rus milli takımı Kira Çerezova, Maya Doroşko, Yekaterina Kossova, Yelizaveta Minayeva, Svetlana Pavlova, Yelena Şabanova, Yelizaveta Smirnova, Olga Tyutyunik tarafından temsil ediliyor.
285.0346 puan toplayan Rus sporcuları, gümüş madalya kazanan İspanya milli takımı ve bronz madalyanın sahibi olan İtalya milli takımı izledi.
2026 Avrupa Su Sporları Şampiyonası, 31 Temmuz - 16 Ağustos tarihleri arasında Paris’te düzenleniyor.
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