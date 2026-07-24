https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/irakli-uzmandan-sert-tepki-world-athletics-rus-sporculara-karsi-iki-yuzlu-davraniyor-1107509128.html
İraklı uzmandan sert tepki: ‘World Athletics Rus sporculara karşı iki yüzlü davranıyor’
İraklı uzmandan sert tepki: ‘World Athletics Rus sporculara karşı iki yüzlü davranıyor’
Sputnik Türkiye
Irak Spor Hukuku Uzmanı Muhammad, Dünya Atletizm Birliği’nin (World Athletics) Rus atletlere yönelik kısıtlamaları sürdürmesini sert bir dille eleştirdi... 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T07:01+0300
2026-07-24T07:01+0300
2026-07-24T07:07+0300
spor
rusya
batı
dünya atletizm birliği
spor tahkim mahkemesi'ne (cas)
cas
ukrayna
gazze
irak
uzman yorumu
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Irak Spor Hukuku Uzmanı Valid Muhammad, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Dünya Atletizm Birliği’nin (World Athletics) Rus atletlere karşı ikiyüzlü ve ayrımcı bir tutum sergilediğini söyledi.Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 7 Temmuz’da uluslararası federasyonlara yönelik Rus sporculara uygulanan kısıtlama tavsiyelerini kaldırmıştı. Ancak bu kararın ardından World Athletics, IOC’nin yeni tavsiyelerine şimdilik uymayı düşünmediğini duyurdu. Gelişmeler üzerine Rusya Atletizm Federasyonu (AFAF), karara karşı Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) dava açıldığını bildirdi.‘CAS nadiren adil karar veriyor, tarafsız hakem seçilmeli’Süreci ve CAS'ın yapısını değerlendiren Valid Muhammad, şu ifadeleri kullandı:Gazze örneği ve çifte standart vurgusuMuhammad, World Athletics’in sergilediği ikiyüzlülüğün en belirgin kanıtının Gazze’deki katliamlara rağmen İsrailli sporculara hiçbir yaptırım uygulanmaması olduğunu vurguladı.Olimpiyat Şartı’nın siyasete spora müdahale etmeyi yasakladığını hatırlatan uzman, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/rus-siyaset-bilimci-world-athleticsin-karari-siyasi-rusofobik-ve-cifte-standartli-1107506612.html
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rusya, batı, dünya atletizm birliği, spor tahkim mahkemesi'ne (cas), cas, ukrayna, gazze, irak, uzman yorumu, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)
rusya, batı, dünya atletizm birliği, spor tahkim mahkemesi'ne (cas), cas, ukrayna, gazze, irak, uzman yorumu, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)
İraklı uzmandan sert tepki: ‘World Athletics Rus sporculara karşı iki yüzlü davranıyor’
07:01 24.07.2026 (güncellendi: 07:07 24.07.2026)
Irak Spor Hukuku Uzmanı Muhammad, Dünya Atletizm Birliği’nin (World Athletics) Rus atletlere yönelik kısıtlamaları sürdürmesini sert bir dille eleştirdi. Muhammad, kurumun tavrını “çifte standart ve ayrımcılık” olarak nitelendirirken, Gazze örneğini vererek uluslararası spor yönetimindeki çelişkilere dikkat çekti.
Irak Spor Hukuku Uzmanı Valid Muhammad, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Dünya Atletizm Birliği’nin (World Athletics) Rus atletlere karşı ikiyüzlü ve ayrımcı bir tutum sergilediğini söyledi.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 7 Temmuz’da uluslararası federasyonlara yönelik Rus sporculara uygulanan kısıtlama tavsiyelerini kaldırmıştı. Ancak bu kararın ardından World Athletics, IOC’nin yeni tavsiyelerine şimdilik uymayı düşünmediğini duyurdu. Gelişmeler üzerine Rusya Atletizm Federasyonu (AFAF), karara karşı Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) dava açıldığını bildirdi.
‘CAS nadiren adil karar veriyor, tarafsız hakem seçilmeli’
Süreci ve CAS'ın yapısını değerlendiren Valid Muhammad, şu ifadeleri kullandı:
“Spor Tahkim Mahkemesi, doğası gereği yalnızca emsal teşkil etmeyecek kadar nadir ve istisnai durumlarda adil bir çözüme ulaşabilir. Rusya Olimpiyat Komitesi, bu dava için ya bir Rus hakem ya da Batı sistemlerinin etkisinden olabildiğince uzak bir ismi tercih etmeli.”
Gazze örneği ve çifte standart vurgusu
Muhammad, World Athletics’in sergilediği ikiyüzlülüğün en belirgin kanıtının Gazze’deki katliamlara rağmen İsrailli sporculara hiçbir yaptırım uygulanmaması olduğunu vurguladı.
Olimpiyat Şartı’nın siyasete spora müdahale etmeyi yasakladığını hatırlatan uzman, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:
“Olimpiyat Şartı, siyasetin spora her türlü müdahalesini yasaklar; ancak bu durum Ukrayna çatışmasının başından bu yana defalarca çiğnendi... Rus sporcuların başına gelenler, sporcu haklarının, çifte standartların ve Olimpiyat Şartı'nda güvence altına alınan temel ilke ihlallerinin en büyük örneği. Bu durum, uluslararası spor hukukunun en üst düzeyde ihlali olmasının yanı sıra açık bir ayrımcılık ve çifte standart göstergesidir. Bu çifte standartların lideri de Uluslararası Olimpiyat Komitesi'dir.”