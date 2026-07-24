https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/irakli-uzmandan-sert-tepki-world-athletics-rus-sporculara-karsi-iki-yuzlu-davraniyor-1107509128.html

İraklı uzmandan sert tepki: ‘World Athletics Rus sporculara karşı iki yüzlü davranıyor’

İraklı uzmandan sert tepki: ‘World Athletics Rus sporculara karşı iki yüzlü davranıyor’

Sputnik Türkiye

Irak Spor Hukuku Uzmanı Muhammad, Dünya Atletizm Birliği’nin (World Athletics) Rus atletlere yönelik kısıtlamaları sürdürmesini sert bir dille eleştirdi... 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T07:01+0300

2026-07-24T07:01+0300

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spor

rusya

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dünya atletizm birliği

spor tahkim mahkemesi'ne (cas)

cas

ukrayna

gazze

irak

uzman yorumu

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Irak Spor Hukuku Uzmanı Valid Muhammad, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Dünya Atletizm Birliği’nin (World Athletics) Rus atletlere karşı ikiyüzlü ve ayrımcı bir tutum sergilediğini söyledi.Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 7 Temmuz’da uluslararası federasyonlara yönelik Rus sporculara uygulanan kısıtlama tavsiyelerini kaldırmıştı. Ancak bu kararın ardından World Athletics, IOC’nin yeni tavsiyelerine şimdilik uymayı düşünmediğini duyurdu. Gelişmeler üzerine Rusya Atletizm Federasyonu (AFAF), karara karşı Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) dava açıldığını bildirdi.‘CAS nadiren adil karar veriyor, tarafsız hakem seçilmeli’Süreci ve CAS'ın yapısını değerlendiren Valid Muhammad, şu ifadeleri kullandı:Gazze örneği ve çifte standart vurgusuMuhammad, World Athletics’in sergilediği ikiyüzlülüğün en belirgin kanıtının Gazze’deki katliamlara rağmen İsrailli sporculara hiçbir yaptırım uygulanmaması olduğunu vurguladı.Olimpiyat Şartı’nın siyasete spora müdahale etmeyi yasakladığını hatırlatan uzman, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/rus-siyaset-bilimci-world-athleticsin-karari-siyasi-rusofobik-ve-cifte-standartli-1107506612.html

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batı

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rusya, batı, dünya atletizm birliği, spor tahkim mahkemesi'ne (cas), cas, ukrayna, gazze, irak, uzman yorumu, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)