https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/polisten-kacan-motosikletli-vali-yardimcisina-carpti-1107735829.html

Polisten kaçan motosikletli vali yardımcısına çarptı

Polisten kaçan motosikletli vali yardımcısına çarptı

Sputnik Türkiye

Bartın'da polisin uygulama noktasından kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü, kaldırımda yürüyen Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'e çarptı. Kazada kolundan... 03.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-03T13:15+0300

2026-08-03T13:15+0300

2026-08-03T13:19+0300

türki̇ye

polis

bartın

kaza

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Olay, Bartın'ın Kırtepe Mahallesi Şadırvan Camii Sokağı'nda bulunan polis uygulama noktasında meydana geldi.İddiaya göre, polisin denetiminden kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü A.Ç., motosikletiyle kaldırıma çıkarak kaçışını sürdürmek istedi.Vali Yardımcısı Muhittin Gürel yaralandıKaldırımda ilerleyen motosiklet, o sırada yürüyen Bartın Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'e çarptı.Çarpmanın etkisiyle kolundan yaralanan Gürel, hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.Sürücü gözaltına alındıOlayın ardından kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.O anlar güvenlik kamerasındaPolisten kaçan motosikletlinin kaldırıma çıkarak Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'e çarptığı anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/bakan-gurlek-duyurdu-84-hkim-ve-savci-meslekten-cikarildi-1107734969.html

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