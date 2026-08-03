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Polisten kaçan motosikletli vali yardımcısına çarptı
Polisten kaçan motosikletli vali yardımcısına çarptı
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Bartın'da polisin uygulama noktasından kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü, kaldırımda yürüyen Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'e çarptı. Kazada kolundan... 03.08.2026, Sputnik Türkiye
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Olay, Bartın'ın Kırtepe Mahallesi Şadırvan Camii Sokağı'nda bulunan polis uygulama noktasında meydana geldi.İddiaya göre, polisin denetiminden kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü A.Ç., motosikletiyle kaldırıma çıkarak kaçışını sürdürmek istedi.Vali Yardımcısı Muhittin Gürel yaralandıKaldırımda ilerleyen motosiklet, o sırada yürüyen Bartın Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'e çarptı.Çarpmanın etkisiyle kolundan yaralanan Gürel, hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.Sürücü gözaltına alındıOlayın ardından kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.O anlar güvenlik kamerasındaPolisten kaçan motosikletlinin kaldırıma çıkarak Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'e çarptığı anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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polis, bartın, kaza
polis, bartın, kaza

Polisten kaçan motosikletli vali yardımcısına çarptı

13:15 03.08.2026 (güncellendi: 13:19 03.08.2026)
© AAPolisten kaçan motosikletli vali yardımcısına çarptı
Polisten kaçan motosikletli vali yardımcısına çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
© AA
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Bartın'da polisin uygulama noktasından kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü, kaldırımda yürüyen Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'e çarptı. Kazada kolundan yaralanan Gürel, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, kaçan sürücü kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Bartın'ın Kırtepe Mahallesi Şadırvan Camii Sokağı'nda bulunan polis uygulama noktasında meydana geldi.
İddiaya göre, polisin denetiminden kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü A.Ç., motosikletiyle kaldırıma çıkarak kaçışını sürdürmek istedi.

Vali Yardımcısı Muhittin Gürel yaralandı

Kaldırımda ilerleyen motosiklet, o sırada yürüyen Bartın Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kolundan yaralanan Gürel, hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Sürücü gözaltına alındı

Olayın ardından kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

O anlar güvenlik kamerasında

Polisten kaçan motosikletlinin kaldırıma çıkarak Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'e çarptığı anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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