https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/bakan-gurlek-duyurdu-84-hkim-ve-savci-meslekten-cikarildi-1107734969.html

Bakan Gürlek duyurdu: 84 hâkim ve savcı meslekten çıkarıldı

Bakan Gürlek duyurdu: 84 hâkim ve savcı meslekten çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesince 2026 yılında 525 hâkim ve cumhuriyet savcısı hakkında esasa ilişkin karar... 03.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-03T12:47+0300

2026-08-03T12:47+0300

2026-08-03T12:49+0300

türki̇ye

akın gürlek

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

savcı

haki̇m

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hâkim ve cumhuriyet savcılarının büyük ekseriyetinin görevlerini hukuka, vicdana ve meslek onuruna bağlılıkla yerine getirdiğini vurguladı.Bakan Gürlek, bu sıfatın hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağını belirtti. Hâkimler ve Savcılar Kurulunun denetim ve disiplin mekanizmalarını etkin şekilde işlettiğini kaydeden Gürlek, HSK İkinci Dairesince 2026 yılında 525 hâkim ve cumhuriyet savcısı hakkında esasa ilişkin karar alındığını bildirdi. Gürlek, bu kişilerden 333’ü hakkında disiplin cezası uygulandığını aktararak, "168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezası uygulanmıştır" dedi.Adalet sisteminin hızını ve etkinliğini artırırken denetim mekanizmalarını daha da güçlendireceklerini belirten Gürlek, dışarıda suç örgütleriyle, yargı teşkilatı içinde ise hukuku ve meslek onurunu zedeleyen her türlü tutumla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

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akın gürlek, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), savcı, haki̇m