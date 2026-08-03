https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/bakan-gurlek-duyurdu-84-hkim-ve-savci-meslekten-cikarildi-1107734969.html
Bakan Gürlek duyurdu: 84 hâkim ve savcı meslekten çıkarıldı
Bakan Gürlek duyurdu: 84 hâkim ve savcı meslekten çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesince 2026 yılında 525 hâkim ve cumhuriyet savcısı hakkında esasa ilişkin karar... 03.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-03T12:47+0300
2026-08-03T12:47+0300
2026-08-03T12:49+0300
türki̇ye
akın gürlek
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
savcı
haki̇m
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hâkim ve cumhuriyet savcılarının büyük ekseriyetinin görevlerini hukuka, vicdana ve meslek onuruna bağlılıkla yerine getirdiğini vurguladı.Bakan Gürlek, bu sıfatın hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağını belirtti. Hâkimler ve Savcılar Kurulunun denetim ve disiplin mekanizmalarını etkin şekilde işlettiğini kaydeden Gürlek, HSK İkinci Dairesince 2026 yılında 525 hâkim ve cumhuriyet savcısı hakkında esasa ilişkin karar alındığını bildirdi. Gürlek, bu kişilerden 333’ü hakkında disiplin cezası uygulandığını aktararak, "168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezası uygulanmıştır" dedi.Adalet sisteminin hızını ve etkinliğini artırırken denetim mekanizmalarını daha da güçlendireceklerini belirten Gürlek, dışarıda suç örgütleriyle, yargı teşkilatı içinde ise hukuku ve meslek onurunu zedeleyen her türlü tutumla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/orman-yanginlari-alevlerle-mucadelede-en-etkili-arac-be-200-1107732732.html
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akın gürlek, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), savcı, haki̇m
akın gürlek, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), savcı, haki̇m
Bakan Gürlek duyurdu: 84 hâkim ve savcı meslekten çıkarıldı
12:47 03.08.2026 (güncellendi: 12:49 03.08.2026)
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesince 2026 yılında 525 hâkim ve cumhuriyet savcısı hakkında esasa ilişkin karar alındığını, bunlardan 333’üne disiplin cezası uygulandığını bildirdi. Gürlek, 84 hâkim ve cumhuriyet savcısının ise meslekten çıkarıldığını açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hâkim ve cumhuriyet savcılarının büyük ekseriyetinin görevlerini hukuka, vicdana ve meslek onuruna bağlılıkla yerine getirdiğini vurguladı.
Bakan Gürlek, bu sıfatın hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağını belirtti. Hâkimler ve Savcılar Kurulunun denetim ve disiplin mekanizmalarını etkin şekilde işlettiğini kaydeden Gürlek, HSK İkinci Dairesince 2026 yılında 525 hâkim ve cumhuriyet savcısı hakkında esasa ilişkin karar alındığını bildirdi. Gürlek, bu kişilerden 333’ü hakkında disiplin cezası uygulandığını aktararak, "168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezası uygulanmıştır" dedi.
Adalet sisteminin hızını ve etkinliğini artırırken denetim mekanizmalarını daha da güçlendireceklerini belirten Gürlek, dışarıda suç örgütleriyle, yargı teşkilatı içinde ise hukuku ve meslek onurunu zedeleyen her türlü tutumla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.