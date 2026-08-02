https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/yunanistanda-yangin-kazasi-iki-helikopter-havada-carpisti-1107723285.html

Yunanistan'da yangın kazası: İki helikopter havada çarpıştı

Yunanistan'da yangın kazası: İki helikopter havada çarpıştı

Sputnik Türkiye

Yunanistan'ın başkenti Atina çevresinde devam eden orman yangınlarına müdahale eden iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı. Kazanın ardından ekipler... 02.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-02T17:14+0300

2026-08-02T17:14+0300

2026-08-02T17:41+0300

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Atina'nın batısındaki Psatha bölgesi yakınlarında iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı.Yunanistan İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, kazanın ardından ekiplerin arama kurtarma çalışmaları için hızla harekete geçirildiği bildirildi.Helikopterlerden birinin mürettebatının güvenli şekilde kurtarıldığı, diğer helikopterde bulunan ekip için ise arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

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