https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/yunanistanda-yangin-kazasi-iki-helikopter-havada-carpisti-1107723285.html
Yunanistan'da yangın kazası: İki helikopter havada çarpıştı
Yunanistan'da yangın kazası: İki helikopter havada çarpıştı
Sputnik Türkiye
Yunanistan'ın başkenti Atina çevresinde devam eden orman yangınlarına müdahale eden iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı. Kazanın ardından ekipler... 02.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-02T17:14+0300
2026-08-02T17:14+0300
2026-08-02T17:41+0300
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yangın söndürme
yangın alarmı
yangın felaketi
yangın helikopteri
yangın söndürme uçağı
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Atina'nın batısındaki Psatha bölgesi yakınlarında iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı.Yunanistan İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, kazanın ardından ekiplerin arama kurtarma çalışmaları için hızla harekete geçirildiği bildirildi.Helikopterlerden birinin mürettebatının güvenli şekilde kurtarıldığı, diğer helikopterde bulunan ekip için ise arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/cekyada-askeri-helikopter-dustu-1107492170.html
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yunanistan, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme uçağı
yunanistan, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme uçağı
Yunanistan'da yangın kazası: İki helikopter havada çarpıştı
17:14 02.08.2026 (güncellendi: 17:41 02.08.2026)
Yunanistan'ın başkenti Atina çevresinde devam eden orman yangınlarına müdahale eden iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı. Kazanın ardından ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.
Atina'nın batısındaki Psatha bölgesi yakınlarında iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı.
Yunanistan İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, kazanın ardından ekiplerin arama kurtarma çalışmaları için hızla harekete geçirildiği bildirildi.
Helikopterlerden birinin mürettebatının güvenli şekilde kurtarıldığı, diğer helikopterde bulunan ekip için ise arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.