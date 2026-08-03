https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/pezeskiyan-iran-bolgede-gerilimin-artmasini-istemiyor-ancak-savunma-konusunda-tum-imkanlarini-1107742535.html

Pezeşkiyan: İran bölgede gerilimin artmasını istemiyor ancak savunma konusunda tüm imkanlarını kullanacaktır

Pezeşkiyan: İran bölgede gerilimin artmasını istemiyor ancak savunma konusunda tüm imkanlarını kullanacaktır

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgede gerilim ve güvensizliğin artmasını istemediklerini, buna karşın ulusal güvenlik, milli çıkarlar ve toprak... 03.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-03T16:52+0300

2026-08-03T16:52+0300

2026-08-03T16:52+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

mesud pezeşkiyan

i̇ran

abd

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1a/1103822095_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_f6e9edea35fd1ad3928f04e84866ac13.jpg

İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pezeşkiyan, Ulusal Aile Hekimliği ve Sevk Sistemi Projesi'nin ikinci fazının açılış töreninde konuştu.Ülkenin gücünün temel unsurları arasında toplum sağlığının iyileştirilmesi ve ulusal dayanıklılığın artırılmasının yer aldığını dile getiren Pezeşkiyan, sağlıkta adaletin sağlanmasının etkin yönetim ve sürdürülebilir kalkınmanın önemli şartlarından biri olduğunu belirtti.Konuşmasında bölgesel konulara da değinen Pezeşkiyan şöyle konuştu:ABD-İran savaşında son durumİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün ABD’nin tüm bölgeye savaş yürüttüğünü söyledi. Şu an İran ile ABD arasında herhangi bir görüşme olmadığını söyleyen sözcü, “İran'ın şu anki önceliğinin Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda yürütülen müzakereler” ifadelerini kullandı. Bekayi’nin açıklamaları ABD Başkanı Trump’ın dünkü açıklamalarıyla çelişti.Trump ise pazar günü Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerindeki müttefiklerinin çağrıları üzerine İran'a yönelik yeni Amerikan saldırıları emri vermeyi ertelediğini söylemişti. Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile de telefon görüşmesi yaptığını belirtmişti. ABD Başkanı, görüşmelerin bugün başlayacağını da eklemişti.Trump şunları söylemişti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/massive-attack-singapurda-filistin-bayragi-nedeniyle-singapura-giris-yasagi-hakkinda-konustu-1107734705.html

i̇ran

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mesud pezeşkiyan, i̇ran, abd, haberler