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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/pezeskiyan-iran-bolgede-gerilimin-artmasini-istemiyor-ancak-savunma-konusunda-tum-imkanlarini-1107742535.html
Pezeşkiyan: İran bölgede gerilimin artmasını istemiyor ancak savunma konusunda tüm imkanlarını kullanacaktır
Pezeşkiyan: İran bölgede gerilimin artmasını istemiyor ancak savunma konusunda tüm imkanlarını kullanacaktır
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgede gerilim ve güvensizliğin artmasını istemediklerini, buna karşın ulusal güvenlik, milli çıkarlar ve toprak... 03.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-03T16:52+0300
2026-08-03T16:52+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
mesud pezeşkiyan
i̇ran
abd
haberler
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İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pezeşkiyan, Ulusal Aile Hekimliği ve Sevk Sistemi Projesi'nin ikinci fazının açılış töreninde konuştu.Ülkenin gücünün temel unsurları arasında toplum sağlığının iyileştirilmesi ve ulusal dayanıklılığın artırılmasının yer aldığını dile getiren Pezeşkiyan, sağlıkta adaletin sağlanmasının etkin yönetim ve sürdürülebilir kalkınmanın önemli şartlarından biri olduğunu belirtti.Konuşmasında bölgesel konulara da değinen Pezeşkiyan şöyle konuştu:ABD-İran savaşında son durumİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün ABD’nin tüm bölgeye savaş yürüttüğünü söyledi. Şu an İran ile ABD arasında herhangi bir görüşme olmadığını söyleyen sözcü, “İran'ın şu anki önceliğinin Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda yürütülen müzakereler” ifadelerini kullandı. Bekayi’nin açıklamaları ABD Başkanı Trump’ın dünkü açıklamalarıyla çelişti.Trump ise pazar günü Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerindeki müttefiklerinin çağrıları üzerine İran'a yönelik yeni Amerikan saldırıları emri vermeyi ertelediğini söylemişti. Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile de telefon görüşmesi yaptığını belirtmişti. ABD Başkanı, görüşmelerin bugün başlayacağını da eklemişti.Trump şunları söylemişti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/massive-attack-singapurda-filistin-bayragi-nedeniyle-singapura-giris-yasagi-hakkinda-konustu-1107734705.html
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mesud pezeşkiyan, i̇ran, abd, haberler
mesud pezeşkiyan, i̇ran, abd, haberler

Pezeşkiyan: İran bölgede gerilimin artmasını istemiyor ancak savunma konusunda tüm imkanlarını kullanacaktır

16:52 03.08.2026
© AA / Angelina KatsanisMesud Pezeşkiyan
Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
© AA / Angelina Katsanis
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgede gerilim ve güvensizliğin artmasını istemediklerini, buna karşın ulusal güvenlik, milli çıkarlar ve toprak bütünlüğünün savunulması konusunda tüm imkanların kullanılacağını söyledi.
İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pezeşkiyan, Ulusal Aile Hekimliği ve Sevk Sistemi Projesi'nin ikinci fazının açılış töreninde konuştu.
Ülkenin gücünün temel unsurları arasında toplum sağlığının iyileştirilmesi ve ulusal dayanıklılığın artırılmasının yer aldığını dile getiren Pezeşkiyan, sağlıkta adaletin sağlanmasının etkin yönetim ve sürdürülebilir kalkınmanın önemli şartlarından biri olduğunu belirtti.
Konuşmasında bölgesel konulara da değinen Pezeşkiyan şöyle konuştu:

İran, bölgede gerilim ve güvensizliğin artmasını istemiyor. Ancak ülkenin güvenliği, milli çıkarları ve toprak bütünlüğünü savunma konusunda tüm imkanlarını kullanacaktır.

ABD-İran savaşında son durum

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün ABD’nin tüm bölgeye savaş yürüttüğünü söyledi. Şu an İran ile ABD arasında herhangi bir görüşme olmadığını söyleyen sözcü, “İran'ın şu anki önceliğinin Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda yürütülen müzakereler” ifadelerini kullandı. Bekayi’nin açıklamaları ABD Başkanı Trump’ın dünkü açıklamalarıyla çelişti.
Trump ise pazar günü Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerindeki müttefiklerinin çağrıları üzerine İran'a yönelik yeni Amerikan saldırıları emri vermeyi ertelediğini söylemişti. Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile de telefon görüşmesi yaptığını belirtmişti. ABD Başkanı, görüşmelerin bugün başlayacağını da eklemişti.
Trump şunları söylemişti:

Veliaht Prense, 'Sizce ne yapmalıyız? Bunu yapmamızı mı istersiniz, yapmamamızı mı?' diye sordum. Onlar da 'Bir saldırı yerine anlaşmayı çok daha fazla tercih ederiz. Çünkü bu saldırıların nereye varacağını bilemezsiniz' dediler.

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