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Massive Attack, Singapur'da Filistin bayrağı nedeniyle Singapur'a giriş yasağı hakkında konuştu: Gerçeküstü
Massive Attack, Singapur'da Filistin bayrağı nedeniyle Singapur'a giriş yasağı hakkında konuştu: Gerçeküstü
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Ünlü müzik grubunun üyeleri, yabancı ülke bayraklarının açık şekilde sergilenmesinin yasak olduğu Singapur'da 'hayranlarıyla birlikte bu spontane dayanışma... 03.08.2026, Sputnik Türkiye
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2026-08-03T12:38+0300
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İngiliz trip-hop grubu Massive Attack, konser sırasında Filistin bayrağı açmasının ardından Singapur'a girişinin yasaklanmasını "gerçeküstü bir deneyim" olarak tanımladı. Grup, geçen hafta çarşamba günü, kadrosunda Robert '3D' Del Naja ile Grant 'Daddy G' Marshall'ın da yer aldığı topluluk, Singapur'daki Star Theatre'da sahne aldı.Grup, konser sırasında Filistin bayrağı açıp sergilemesinin ardından polis soruşturmasına konu oldu ve bunun sonucunda üyelerine ülkeye giriş yasağı getirildi. Grup, Instagram hesabından bir açıklama yayımladı.'İzole edilerek sorgulandık, odalarımız arandı'Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Grup açıklamasında, hem sahneye çıkmadan önce hem de konserin sonunda salonun büyük bölümündeki izleyicilerin kendiliğinden "Özgür Filistin" sloganları attığını belirterek şöyle devam etti:Massive Attack, kendilerinin ise farklı düşündüğünü ifade ederek şunları söyledi:Grup açıklamasında ayrıca şunları ekledi: 'Gerçeküstü bir deneyim'Grup, yaşadıklarını "gerçeküstü bir deneyim" olarak nitelendirerek bunun, "evrensel insan haklarını ve ifade özgürlüğünü, bu hakların tehdit altında olduğu her yerde savunmanın önemini hatırlattığını" söyledi.Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:Son söz: Özgür FilistinGrup açıklamasını şu sözlerle tamamladı:Singapur'dan yapılan açıklamaSingapur Polisi ile Bilgi ve İletişim Medyası Geliştirme Kurumu'nun cumartesi günü yayımladığı ortak açıklamada, Robert Del Naja ve Grant Marshall hakkında "siyasi bir davaya destek vermeleri ve yabancı bir ülkenin bayrağını açmaları" nedeniyle soruşturma yürütüldüğü bildirildi.Yetkililer, başsavcılık ile yapılan istişarelerin ardından iki müzisyene, Yabancı Ulusal Semboller Yasası ile Kamu Düzeni Yasasını ihlal ettikleri iddiasıyla "sert uyarı" verildiğini açıkladı.Açıklamada, Del Naja ve Marshall'ın Singapur'a yeniden girişlerinin yasaklandığı, ayrıca gelecekte ülkede konser vermek için yapacakları başvuruların da kabul edilmeyeceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/singapur-massive-attack-hakkinda-filistin-bayragi-nedeniyle-sorusturma-baslatti-1107685515.html
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singapur, massive attack, robert del naja, filistin, haberler
singapur, massive attack, robert del naja, filistin, haberler
Massive Attack, Singapur'da Filistin bayrağı nedeniyle Singapur'a giriş yasağı hakkında konuştu: Gerçeküstü
Ünlü müzik grubunun üyeleri, yabancı ülke bayraklarının açık şekilde sergilenmesinin yasak olduğu Singapur'da 'hayranlarıyla birlikte bu spontane dayanışma ifadesini sergilemiş olmaktan gurur duyduklarını' söylerken, izola edilerek ayrı ayrı sorgulandıklarını da ekledi.
İngiliz trip-hop grubu Massive Attack, konser sırasında Filistin bayrağı açmasının ardından Singapur'a girişinin yasaklanmasını "gerçeküstü bir deneyim" olarak tanımladı. Grup, geçen hafta çarşamba günü, kadrosunda Robert '3D' Del Naja ile Grant 'Daddy G' Marshall'ın da yer aldığı topluluk, Singapur'daki Star Theatre'da sahne aldı.
Grup, konser sırasında Filistin bayrağı açıp sergilemesinin ardından polis soruşturmasına konu oldu ve bunun sonucunda üyelerine ülkeye giriş yasağı getirildi.
Singapur'da, izin alınmaksızın yabancı ülke bayraklarının, ulusal armaların veya pankartların açık şekilde sergilenmesi yasak.
Grup, Instagram hesabından bir açıklama yayımladı.
'İzole edilerek sorgulandık, odalarımız arandı'
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
29 Temmuz'da Singapur'daki Star Theatre'daki performansımızın ardından, grubumuzun tamamının polis tarafından gözaltında tutulması, birbirimizden izole edilerek ayrı ayrı sorgulanması, bazı üyelerimizin otel odalarının aranması ve pasaportlarına geçici olarak el konulması bizi şaşırttı ve hayal kırıklığına uğrattı.
Grup açıklamasında, hem sahneye çıkmadan önce hem de konserin sonunda salonun büyük bölümündeki izleyicilerin kendiliğinden "Özgür Filistin" sloganları attığını belirterek şöyle devam etti:
Seyirciler muhtemelen bunun tek başına bile hükümetin sansür yasalarını ihlal edebileceğinin farkındaydı, ancak bu onları durdurmadı.
Massive Attack, kendilerinin ise farklı düşündüğünü ifade ederek şunları söyledi:
Biz ise 157 ülke tarafından tanınan egemen bir devletin bayrağını kaldırmanın herhangi bir yasayı ihlal edeceğini düşünmemiştik.
Grup açıklamasında ayrıca şunları ekledi:
Geriye dönüp baktığımızda, Filistin halkının devam eden yasa dışı işgal, apartheid ve soykırım olarak nitelendirdiğimiz koşullar karşısında dayanışma göstermeyi ahlaki bir sorumluluk olarak gören Singapurlu hayranlarımızla birlikte bu spontane dayanışma ifadesini sergilemiş olmaktan gurur duyuyoruz. Bunu yaparken gösterdikleri cesareti de selamlıyoruz. Dünyanın dört bir yanında 'uluslararası toplumun' süregelen hareketsizliği, insanları kişisel risk alarak harekete geçmeye itiyor.
Grup, yaşadıklarını "gerçeküstü bir deneyim" olarak nitelendirerek bunun, "evrensel insan haklarını ve ifade özgürlüğünü, bu hakların tehdit altında olduğu her yerde savunmanın önemini hatırlattığını" söyledi.
Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:
Kendi ülkemiz Birleşik Krallık'ta bile, soykırımı protesto eden el yazısı pankartlar taşıyan barışçıl göstericiler, siyasi yelpazenin her kesiminden gelen itirazlara rağmen terör yasaları kapsamında gözaltına alınıyor.
Grup açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
Bizi son derece sıcak karşılayan Singapur halkına minnettarız. Singapur hükümetinin, BM Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesi'ni onaylamasını ve vatandaşlarının devlet kovuşturması korkusu olmadan vicdani görüşlerini ifade edebilmesine izin vermesini umuyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi... Özgür Filistin.
Singapur'dan yapılan açıklama
Singapur Polisi ile Bilgi ve İletişim Medyası Geliştirme Kurumu'nun cumartesi günü yayımladığı ortak açıklamada, Robert Del Naja ve Grant Marshall hakkında "siyasi bir davaya destek vermeleri ve yabancı bir ülkenin bayrağını açmaları" nedeniyle soruşturma yürütüldüğü bildirildi.
Yetkililer, başsavcılık ile yapılan istişarelerin ardından iki müzisyene, Yabancı Ulusal Semboller Yasası ile Kamu Düzeni Yasasını ihlal ettikleri iddiasıyla "sert uyarı" verildiğini açıkladı.
Açıklamada, Del Naja ve Marshall'ın Singapur'a yeniden girişlerinin yasaklandığı, ayrıca gelecekte ülkede konser vermek için yapacakları başvuruların da kabul edilmeyeceği belirtildi.