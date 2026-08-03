https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/massive-attack-singapurda-filistin-bayragi-nedeniyle-singapura-giris-yasagi-hakkinda-konustu-1107734705.html

Massive Attack, Singapur'da Filistin bayrağı nedeniyle Singapur'a giriş yasağı hakkında konuştu: Gerçeküstü

Massive Attack, Singapur'da Filistin bayrağı nedeniyle Singapur'a giriş yasağı hakkında konuştu: Gerçeküstü

Sputnik Türkiye

Ünlü müzik grubunun üyeleri, yabancı ülke bayraklarının açık şekilde sergilenmesinin yasak olduğu Singapur'da 'hayranlarıyla birlikte bu spontane dayanışma... 03.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-03T12:38+0300

2026-08-03T12:38+0300

2026-08-03T12:38+0300

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İngiliz trip-hop grubu Massive Attack, konser sırasında Filistin bayrağı açmasının ardından Singapur'a girişinin yasaklanmasını "gerçeküstü bir deneyim" olarak tanımladı. Grup, geçen hafta çarşamba günü, kadrosunda Robert '3D' Del Naja ile Grant 'Daddy G' Marshall'ın da yer aldığı topluluk, Singapur'daki Star Theatre'da sahne aldı.Grup, konser sırasında Filistin bayrağı açıp sergilemesinin ardından polis soruşturmasına konu oldu ve bunun sonucunda üyelerine ülkeye giriş yasağı getirildi. Grup, Instagram hesabından bir açıklama yayımladı.'İzole edilerek sorgulandık, odalarımız arandı'Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Grup açıklamasında, hem sahneye çıkmadan önce hem de konserin sonunda salonun büyük bölümündeki izleyicilerin kendiliğinden "Özgür Filistin" sloganları attığını belirterek şöyle devam etti:Massive Attack, kendilerinin ise farklı düşündüğünü ifade ederek şunları söyledi:Grup açıklamasında ayrıca şunları ekledi: 'Gerçeküstü bir deneyim'Grup, yaşadıklarını "gerçeküstü bir deneyim" olarak nitelendirerek bunun, "evrensel insan haklarını ve ifade özgürlüğünü, bu hakların tehdit altında olduğu her yerde savunmanın önemini hatırlattığını" söyledi.Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:Son söz: Özgür FilistinGrup açıklamasını şu sözlerle tamamladı:Singapur'dan yapılan açıklamaSingapur Polisi ile Bilgi ve İletişim Medyası Geliştirme Kurumu'nun cumartesi günü yayımladığı ortak açıklamada, Robert Del Naja ve Grant Marshall hakkında "siyasi bir davaya destek vermeleri ve yabancı bir ülkenin bayrağını açmaları" nedeniyle soruşturma yürütüldüğü bildirildi.Yetkililer, başsavcılık ile yapılan istişarelerin ardından iki müzisyene, Yabancı Ulusal Semboller Yasası ile Kamu Düzeni Yasasını ihlal ettikleri iddiasıyla "sert uyarı" verildiğini açıkladı.Açıklamada, Del Naja ve Marshall'ın Singapur'a yeniden girişlerinin yasaklandığı, ayrıca gelecekte ülkede konser vermek için yapacakları başvuruların da kabul edilmeyeceği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/singapur-massive-attack-hakkinda-filistin-bayragi-nedeniyle-sorusturma-baslatti-1107685515.html

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