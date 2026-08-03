https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/perihan-savasi-yasa-bogan-kayip-19-yillik-yol-arkadasina-veda-etti-1107734263.html
Perihan Savaş'ı yasa boğan kayıp: 19 yıllık yol arkadaşına veda etti
Perihan Savaş'ı yasa boğan kayıp: 19 yıllık yol arkadaşına veda etti
Sputnik Türkiye
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Perihan Savaş, 19 yıldır birlikte yaşadığı kedisini kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Perihan Savaş, yıllardır... 03.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-03T12:31+0300
2026-08-03T12:31+0300
2026-08-03T12:31+0300
yaşam
perihan savaş
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Türk sineması ve tiyatrosunun usta isimlerinden Perihan Savaş, uzun yıllardır birlikte yaşadığı evcil dostunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.Sanatçı, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla takipçileriyle paylaştı.19 yıllık dostuna duygusal vedaYaklaşık 19 yıldır hayatını paylaştığı kedisi Mırnav için paylaşım yapan Perihan Savaş, şu ifadeleri kullandı:"Canım Mırnav 19 yıl bana arkadaşlık yaptın şimdi melek oldun. Seni hiç unutmayacağım."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/ilker-ayriktan-uzen-haber-ev-kazasinda-kaburgalari-kirildi-gosterilerini-erteledi-1107733079.html
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perihan savaş, kedi
Perihan Savaş'ı yasa boğan kayıp: 19 yıllık yol arkadaşına veda etti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Perihan Savaş, 19 yıldır birlikte yaşadığı kedisini kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Perihan Savaş, yıllardır hayatını paylaştığı dostuna, "Canım Mırnav 19 yıl bana arkadaşlık yaptın şimdi melek oldun. Seni hiç unutmayacağım" sözleriyle veda etti.
Türk sineması ve tiyatrosunun usta isimlerinden Perihan Savaş, uzun yıllardır birlikte yaşadığı evcil dostunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Sanatçı, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla takipçileriyle paylaştı.
19 yıllık dostuna duygusal veda
Yaklaşık 19 yıldır hayatını paylaştığı kedisi Mırnav için paylaşım yapan Perihan Savaş, şu ifadeleri kullandı:
"Canım Mırnav 19 yıl bana arkadaşlık yaptın şimdi melek oldun. Seni hiç unutmayacağım."