https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/perihan-savasi-yasa-bogan-kayip-19-yillik-yol-arkadasina-veda-etti-1107734263.html

Perihan Savaş'ı yasa boğan kayıp: 19 yıllık yol arkadaşına veda etti

Perihan Savaş'ı yasa boğan kayıp: 19 yıllık yol arkadaşına veda etti

Sputnik Türkiye

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Perihan Savaş, 19 yıldır birlikte yaşadığı kedisini kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Perihan Savaş, yıllardır... 03.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-03T12:31+0300

2026-08-03T12:31+0300

2026-08-03T12:31+0300

yaşam

perihan savaş

kedi

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Türk sineması ve tiyatrosunun usta isimlerinden Perihan Savaş, uzun yıllardır birlikte yaşadığı evcil dostunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.Sanatçı, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla takipçileriyle paylaştı.19 yıllık dostuna duygusal vedaYaklaşık 19 yıldır hayatını paylaştığı kedisi Mırnav için paylaşım yapan Perihan Savaş, şu ifadeleri kullandı:"Canım Mırnav 19 yıl bana arkadaşlık yaptın şimdi melek oldun. Seni hiç unutmayacağım."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/ilker-ayriktan-uzen-haber-ev-kazasinda-kaburgalari-kirildi-gosterilerini-erteledi-1107733079.html

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perihan savaş, kedi