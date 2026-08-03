https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/ilker-ayriktan-uzen-haber-ev-kazasinda-kaburgalari-kirildi-gosterilerini-erteledi-1107733079.html
İlker Ayrık'tan üzen haber: Ev kazasında kaburgaları kırıldı, gösterilerini erteledi
İlker Ayrık'tan üzen haber: Ev kazasında kaburgaları kırıldı, gösterilerini erteledi
Sputnik Türkiye
İlker Ayrık, evinde geçirdiği ev kazası sonrası yaşadığı sağlık sorunlarını sosyal medya hesabından duyurdu. Geçirdiği kazada üç kaburgasının zarar gördüğünü... 03.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-03T12:03+0300
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Oyuncu ve sunucu İlker Ayrık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 23 Temmuz akşamı evinde talihsiz bir ev kazası geçirdiğini duyurdu.Ayrık, ıslak ayakla cilalı parkeye bastığı sırada kayarak düştüğünü belirterek, yaşadığı kaza sonucunda üç kaburgasından ikisinin çatladığını, birinin ise kırıldığını açıkladı.Tedavi sürecinde zatürreye yakalandıYaşadığı kaburga sakatlığını kısa sürede atlatarak sahnelere dönmeyi planladığını ifade eden İlker Ayrık, tedavisi devam ederken zatürreye yakalandığını da duyurdu.Oyuncu, sağlık durumunun gösterilere çıkmasına engel olduğunu belirterek, doktorlarının tavsiyesi doğrultusunda dinlenmeye devam ettiğini aktardı.Gösterilerini erteleme kararı aldıYaşadığı sağlık sorunları nedeniyle İlker Ayrık, planlanan gösterilerinde tarih değişikliğine gitti.Buna göre, 8 Ağustos Bodrum, 12 Ağustos İstanbul ve 13 Ağustos Antalya gösterileri ileri bir tarihe ertelendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/etimesgut-belediyesine-yonelik-sorusturma-kapsaminda-gozaltina-alinan-erdal-besikcioglu-tutuklandi-1107727412.html
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i̇lker ayrık, antalya, bodrum, i̇stanbul
i̇lker ayrık, antalya, bodrum, i̇stanbul
İlker Ayrık'tan üzen haber: Ev kazasında kaburgaları kırıldı, gösterilerini erteledi
12:03 03.08.2026 (güncellendi: 12:06 03.08.2026)
İlker Ayrık, evinde geçirdiği ev kazası sonrası yaşadığı sağlık sorunlarını sosyal medya hesabından duyurdu. Geçirdiği kazada üç kaburgasının zarar gördüğünü, tedavi sürecinde ise zatürreye yakalandığını açıklayan Ayrık, Bodrum, İstanbul ve Antalya'daki gösterilerini ertelediğini duyurdu.
Oyuncu ve sunucu İlker Ayrık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 23 Temmuz akşamı evinde talihsiz bir ev kazası geçirdiğini duyurdu.
Ayrık, ıslak ayakla cilalı parkeye bastığı sırada kayarak düştüğünü belirterek, yaşadığı kaza sonucunda üç kaburgasından ikisinin çatladığını, birinin ise kırıldığını açıkladı.
Tedavi sürecinde zatürreye yakalandı
Yaşadığı kaburga sakatlığını kısa sürede atlatarak sahnelere dönmeyi planladığını ifade eden İlker Ayrık, tedavisi devam ederken zatürreye yakalandığını da duyurdu.
Oyuncu, sağlık durumunun gösterilere çıkmasına engel olduğunu belirterek, doktorlarının tavsiyesi doğrultusunda dinlenmeye devam ettiğini aktardı.
Gösterilerini erteleme kararı aldı
Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle İlker Ayrık, planlanan gösterilerinde tarih değişikliğine gitti.
Buna göre, 8 Ağustos Bodrum, 12 Ağustos İstanbul ve 13 Ağustos Antalya gösterileri ileri bir tarihe ertelendi.