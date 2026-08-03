https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/pentagonun-gizli-raporu-sizdi-orduda-savas-kapasitesi-alarm-veriyor-ya-israili-ya-da-abdyi-1107729856.html

Pentagon’un gi̇zli̇ raporu sızdı, orduda savaş kapasitesi alarm veriyor: 'Ya İsrai̇l’i̇ ya da ABD’yi̇ savunacağız'

Pentagon’un gi̇zli̇ raporu sızdı, orduda savaş kapasitesi alarm veriyor: 'Ya İsrai̇l’i̇ ya da ABD’yi̇ savunacağız'

Sputnik Türkiye

Sızdırılan gizli Pentagon raporu skandalı patlattı! ABD Komutanı Grynkewich uyardı: Füze stokları tükeniyor. ABD hem İsrail'i hem kendisini koruyamayabilir.

2026-08-03T08:09+0300

2026-08-03T08:09+0300

2026-08-03T08:10+0300

savunma

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ABD ile İran arasındaki savaşın beşinci ayına girmesiyle birlikte Amerikan donanmasının imkanları tükenme noktasına geldi. Washington Post'un sızdırdığı gizli Pentagon raporu, askeri kapasitedeki tehlikeli boyutu ortaya koydu. ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Alexus Grynkewich, Pentagon yöneticilerine gönderdiği acil kodu taşıyan değerlendirme notunda çarpıcı bir uyarıda bulundu.Grynkewich, donanmadaki savaş gemisi ve önleyici füze stokları yetersizliği nedeniyle ordunun aynı anda hem İsrail savunması yapıp hem de Amerikan ana karasını koruyamayacağını vurguladı. Komutan, bölgeye ek bir muhrip sevk edilmemesi durumunda önceliği doğrudan ABD topraklarının güvenliğine vermek zorunda kalacaklarını belirtti.Füze stokları hızla tükeniyor: Pentagon i̇çinde kaynak savaşıİran ve Yemen’deki Husiler tarafından fırlatılan balistik füzelere karşı yapılan yoğun müdahaleler, Amerikan ordusunun hava savunma sistemleri üzerinde ağır bir yük oluşturdu. Doğu Akdeniz'de konuşlu güdümlü füze muhripleri ve karada kurulu THAAD hava savunma sistemi, bugüne kadar İsrail’e yöneltilen saldırıların büyük kısmını bertaraf etti.Ancak aylardır süren yüksek operasyon temposu, füze stoklarının hızla erimesine yol açtı. İsrail’in kendi savunma sistemlerinden bile daha aktif rol üstlenen ABD donanmasındaki bu stok erimesi, Pentagon içinde bölgeye kaynak aktarımı konusunda ciddi bir rekabet ve kriz başlattı.NATO görevi ve bakım gecikmeleri baskıyı artırıyorABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı’nın (EUCOM) üzerindeki tek yük Orta Doğu'daki çatışmalar değil. Komutanlık aynı zamanda NATO doğu kanadı caydırıcılığını üstlenerek olası bir Rusya tehdidine karşı da teyakkuz halinde bekliyor.İspanya’nın Rota Üssü’nde konuşlu bulunan 5 adet Amerikan muhribi, aralıksız görev yapmaktan ötürü yıpranmış durumda. Filoya katılması beklenen altıncı geminin bakım süreçlerinin uzaması, gemilerin operasyonel kabiliyetini ve hazır bulunma oranını kritik seviyede düşürdü.Hürmüz Boğazı kapandı, küresel ticaret ve enerji hatları darbe aldıABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını genişletmesiyle birlikte stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı geçişlere kapandı. Savaşın küresel etkileri sadece askeri alanla sınırlı kalmayıp, küresel enerji hatları ve tedarik zincirinde de büyük aksamalara yol açtı.Sızan rapor hakkında haberde adı geçen Pentagon, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı ve İsrail'in Washington Büyükelçiliği yetkilileri sessizliğini korurken, herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/trumptan-iran-ile-yeni-bir-anlasma-aciklamasi-1107727052.html

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abd, i̇srail, pentagon, thaad, abd avrupa kuvvetleri (eucom), nato, i̇ran, abd