https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/yeni-arastirma-haftada-bir-egzersiz-gobek-yagini-azaltabilir-1107722807.html
Yeni araştırma: Haftada bir egzersiz göbek yağını azaltabilir
Yeni araştırma: Haftada bir egzersiz göbek yağını azaltabilir
Sputnik Türkiye
Hong Kong Üniversitesi araştırmacıları, haftada yalnızca bir kez yapılan tempolu aralıklı yürüyüşün, göbek yağını azaltmada ve kondisyonu artırmada haftada üç... 02.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-02T17:01+0300
2026-08-02T17:01+0300
2026-08-02T17:01+0300
sağlik
hareket
yürüyüş
spor
yağ
egzersiz
hong kong üniversitesi
nature communications
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Hong Kong Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Okulu araştırmacılarının Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışması, yoğun programı nedeniyle düzenli spor yapamayan kişiler için dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre haftada yalnızca bir kez yapılan tempolu aralıklı yürüyüş, göbek yağını azaltmada etkili olabiliyor.Haftada tek antrenman da etkili olduAraştırmada, 315 fazla kilolu ve merkezi obeziteye sahip yetişkin üç gruba ayrıldı. Bir grup haftada bir kez, diğer grup ise haftada üç kez aralıklı egzersiz yaptı. Her iki grup da haftalık toplam 75 dakika egzersiz uyguladı.16 haftanın sonunda haftada bir egzersiz yapanlarla haftada üç kez egzersiz yapanların vücut yağ oranı, bel çevresi ve kardiyorespiratuvar kondisyonunda benzer düzeyde iyileşme görüldü.Yoğun çalışanlar için alternatif olabilirProf. Siu, iş, eğitim ve aile sorumlulukları nedeniyle haftada birkaç gün spor yapamayan kişiler için zaman kısıtının en büyük engellerden biri olduğunu belirterek, haftada bir yapılan aralıklı egzersizin uygulanabilir ve etkili bir alternatif olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/dso-kongo-demokratik-cumhuriyetindeki-ebola-salgini-ulke-tarihinin-en-buyugu-oldu-1107717174.html
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hareket, yürüyüş, spor, yağ, egzersiz, hong kong üniversitesi, nature communications
hareket, yürüyüş, spor, yağ, egzersiz, hong kong üniversitesi, nature communications
Yeni araştırma: Haftada bir egzersiz göbek yağını azaltabilir
Hong Kong Üniversitesi araştırmacıları, haftada yalnızca bir kez yapılan tempolu aralıklı yürüyüşün, göbek yağını azaltmada ve kondisyonu artırmada haftada üç kez yapılan egzersize benzer sonuçlar sağlayabileceğini ortaya koydu.
Hong Kong Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Okulu araştırmacılarının Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışması, yoğun programı nedeniyle düzenli spor yapamayan kişiler için dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.
Araştırmaya göre haftada yalnızca bir kez yapılan tempolu aralıklı yürüyüş, göbek yağını azaltmada etkili olabiliyor.
Haftada tek antrenman da etkili oldu
Araştırmada, 315 fazla kilolu ve merkezi obeziteye sahip yetişkin üç gruba ayrıldı. Bir grup haftada bir kez, diğer grup ise haftada üç kez aralıklı egzersiz yaptı. Her iki grup da haftalık toplam 75 dakika egzersiz uyguladı.
16 haftanın sonunda haftada bir egzersiz yapanlarla haftada üç kez egzersiz yapanların vücut yağ oranı, bel çevresi ve kardiyorespiratuvar kondisyonunda benzer düzeyde iyileşme görüldü.
Yoğun çalışanlar için alternatif olabilir
Araştırmanın yazarlarından Hong Kong Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Okulu Kinesiyoloji Bölümü Başkanı Prof. Parco Siu Ming-fai
, "Bulgularımız, haftada bir yapılan aralıklı egzersizin benzer faydalar sunduğunu ve uygulanabilir bir egzersiz stratejisi olduğunu gösteriyor."
dedi.
Prof. Siu, iş, eğitim ve aile sorumlulukları nedeniyle haftada birkaç gün spor yapamayan kişiler için zaman kısıtının en büyük engellerden biri olduğunu belirterek, haftada bir yapılan aralıklı egzersizin uygulanabilir ve etkili bir alternatif olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.