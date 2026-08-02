https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/yeni-arastirma-haftada-bir-egzersiz-gobek-yagini-azaltabilir-1107722807.html

Yeni araştırma: Haftada bir egzersiz göbek yağını azaltabilir

Yeni araştırma: Haftada bir egzersiz göbek yağını azaltabilir

Sputnik Türkiye

Hong Kong Üniversitesi araştırmacıları, haftada yalnızca bir kez yapılan tempolu aralıklı yürüyüşün, göbek yağını azaltmada ve kondisyonu artırmada haftada üç... 02.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-02T17:01+0300

2026-08-02T17:01+0300

2026-08-02T17:01+0300

sağlik

hareket

yürüyüş

spor

yağ

egzersiz

hong kong üniversitesi

nature communications

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Hong Kong Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Okulu araştırmacılarının Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışması, yoğun programı nedeniyle düzenli spor yapamayan kişiler için dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre haftada yalnızca bir kez yapılan tempolu aralıklı yürüyüş, göbek yağını azaltmada etkili olabiliyor.Haftada tek antrenman da etkili olduAraştırmada, 315 fazla kilolu ve merkezi obeziteye sahip yetişkin üç gruba ayrıldı. Bir grup haftada bir kez, diğer grup ise haftada üç kez aralıklı egzersiz yaptı. Her iki grup da haftalık toplam 75 dakika egzersiz uyguladı.16 haftanın sonunda haftada bir egzersiz yapanlarla haftada üç kez egzersiz yapanların vücut yağ oranı, bel çevresi ve kardiyorespiratuvar kondisyonunda benzer düzeyde iyileşme görüldü.Yoğun çalışanlar için alternatif olabilirProf. Siu, iş, eğitim ve aile sorumlulukları nedeniyle haftada birkaç gün spor yapamayan kişiler için zaman kısıtının en büyük engellerden biri olduğunu belirterek, haftada bir yapılan aralıklı egzersizin uygulanabilir ve etkili bir alternatif olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

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hareket, yürüyüş, spor, yağ, egzersiz, hong kong üniversitesi, nature communications