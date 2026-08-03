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Oyuncu Özge Özpirinçci'den Kübra Süzgün'ün iddialarına yanıt
Oyuncu Özge Özpirinçci'den Kübra Süzgün'ün iddialarına yanıt
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Özge Özpirinçci, Kadın dizisinde kızını canlandıran Kübra Süzgün'ün sosyal medya üzerinden kendisine yönelik iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti ve... 03.08.2026, Sputnik Türkiye
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özge özpirinççi
oyuncu
iddia
kübra süzgün
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Oyuncu Özge Özpirinçci, bir süredir yaptığı videolu paylaşımlarla kendisine yönelik bazı iddialarda bulunan Kübra Süzgün'e sosyal medya hesabından yaptığı yazılı bir açıklama ile cevap verdi.İddialara karşı sessizliğini bozan Özpirinçci, sessizliğinin sebebinin bir kız çocuğunu korumak olduğunu belirttiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Oyuncu hukuki bir açıklamanın devamında sürecin hiçbir aşamasını kamuoyuna yansıtmadığını ve bu sürecin ne kadar hassas olduğunun her zaman farkında bulunduğunu ifade etti."Küçük bir kız çocuğunun ruhsal gelişiminin ve mahremiyetinin zarar görmesi, gerçeklikle bağdaşmayan bir anlatının içinde büyütülmesi; magazinin konusu yapılabilecek bir mesele değildir" diyen Özpirinçci sözlerinin şöyle devam ettirdi:Şahsına yöneltilen iddiaların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını aktaran Özge Özpirinçci hukuki haklarının korunması amacıyla gerekli başvuruların yapıldığını ve ilgili sűreçlerin başlatıldığını belirtti.'Başka açıklama yapmayacağım'Bundan sonraki aşamada konuya ilişkin başka bir açıklama yapmayacağını vurgulayan Özpirinçi, "Devam eden hukuki sürecin ve en önemlisi söz konusu çocuğun üstün yararının gözetileceğine, sizlerin de bu hassasiyetle hareket edeceğinize inanıyorum. Saygılarımla" ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.'Özge Özpirinçci beni tanıdın mı?Kübra Süzgün, rol aldığı Kadın dizisine atıfta bulunarak geçmişte yaşadığını iddia ettiği olaylarla ilgili Özge Özpirinçci'ye yönelik suçlamalarda bulunmuştu. Yaptığı paylaşımda hem kendisinin hem de ailesinin büyük mağduriyet yaşadığını iddia eden Süzgün şunları söylemişti:
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özge özpirinççi, oyuncu, iddia, kübra süzgün
özge özpirinççi, oyuncu, iddia, kübra süzgün

Oyuncu Özge Özpirinçci'den Kübra Süzgün'ün iddialarına yanıt

17:59 03.08.2026 (güncellendi: 18:06 03.08.2026)
© DHAOyuncu Özge Özpirinçci: Bebek Akrep burcu olmasın diye dua ediyoruz
Oyuncu Özge Özpirinçci: Bebek Akrep burcu olmasın diye dua ediyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
© DHA
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Özge Özpirinçci, Kadın dizisinde kızını canlandıran Kübra Süzgün'ün sosyal medya üzerinden kendisine yönelik iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti ve gerekli hukuki başvuruların başlatıldığını açıkladı.
Oyuncu Özge Özpirinçci, bir süredir yaptığı videolu paylaşımlarla kendisine yönelik bazı iddialarda bulunan Kübra Süzgün'e sosyal medya hesabından yaptığı yazılı bir açıklama ile cevap verdi.
İddialara karşı sessizliğini bozan Özpirinçci, sessizliğinin sebebinin bir kız çocuğunu korumak olduğunu belirttiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Hiçbir ilgim va da dahlim bulunmamasına rağmen akıl dışı bir sekilde içine çekildiğim; ancak küçük bir kız çocuğunu korumak ve daha fazla zarar görmesini engellemek amacıyla sessiz kalmayı tercih ettiğim bu süreçle ilgili yeniden açıklama yapma gereği doğmuştur.

Oyuncu hukuki bir açıklamanın devamında sürecin hiçbir aşamasını kamuoyuna yansıtmadığını ve bu sürecin ne kadar hassas olduğunun her zaman farkında bulunduğunu ifade etti.
"Küçük bir kız çocuğunun ruhsal gelişiminin ve mahremiyetinin zarar görmesi, gerçeklikle bağdaşmayan bir anlatının içinde büyütülmesi; magazinin konusu yapılabilecek bir mesele değildir" diyen Özpirinçci sözlerinin şöyle devam ettirdi:

Bu nedenle yaşananları öfkeyle ya da karşılıklı suçlamalarla değil; sakinliğimi, sağduyumu ve vicdani sorumluluğumu koruyarak yürütmeye özen gösterdim. Ancak sessizliğimin, hakkımdaki gerçek dışı iddiaları kabul ettiğim ya da bunlara verecek bir cevabım olmadığı şeklinde değerlendirilmesini de kabul etmiyorum.

Şahsına yöneltilen iddiaların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını aktaran Özge Özpirinçci hukuki haklarının korunması amacıyla gerekli başvuruların yapıldığını ve ilgili sűreçlerin başlatıldığını belirtti.

'Başka açıklama yapmayacağım'

Bundan sonraki aşamada konuya ilişkin başka bir açıklama yapmayacağını vurgulayan Özpirinçi, "Devam eden hukuki sürecin ve en önemlisi söz konusu çocuğun üstün yararının gözetileceğine, sizlerin de bu hassasiyetle hareket edeceğinize inanıyorum. Saygılarımla" ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.

'Özge Özpirinçci beni tanıdın mı?

Kübra Süzgün, rol aldığı Kadın dizisine atıfta bulunarak geçmişte yaşadığını iddia ettiği olaylarla ilgili Özge Özpirinçci'ye yönelik suçlamalarda bulunmuştu. Yaptığı paylaşımda hem kendisinin hem de ailesinin büyük mağduriyet yaşadığını iddia eden Süzgün şunları söylemişti:

Özge Özpirinçci, beni tanıdın mı? Hani 'Kadın' dizisinde Nisan olarak oyunculuk yapan Kübra ben. Hani 7 yıl önce beni ve ailemi çetelere yem ederek kaçıp gittiğin Kübra ben. Seni tanıdığım günden beri ne çocukluğumu yaşayabildim, ne de genç kızlığımı yaşayabildim. Biz her gün ailecek 'bizi ne zaman öldürürler' diye bekledik. Benim babam, o çetelerle savaşmak için neyi var neyi yoksa hepsini sattı ve ölümüne savaştı. Hala da bizi korumak için savaşıyor da.

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