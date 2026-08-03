https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/oyuncu-ozge-ozpirincciden-kubra-suzgunun-iddialarina-yanit-1107743662.html

Oyuncu Özge Özpirinçci'den Kübra Süzgün'ün iddialarına yanıt

Oyuncu Özge Özpirinçci'den Kübra Süzgün'ün iddialarına yanıt

Sputnik Türkiye

Özge Özpirinçci, Kadın dizisinde kızını canlandıran Kübra Süzgün'ün sosyal medya üzerinden kendisine yönelik iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti ve... 03.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-03T17:59+0300

2026-08-03T17:59+0300

2026-08-03T18:06+0300

türki̇ye

özge özpirinççi

oyuncu

iddia

kübra süzgün

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Oyuncu Özge Özpirinçci, bir süredir yaptığı videolu paylaşımlarla kendisine yönelik bazı iddialarda bulunan Kübra Süzgün'e sosyal medya hesabından yaptığı yazılı bir açıklama ile cevap verdi.İddialara karşı sessizliğini bozan Özpirinçci, sessizliğinin sebebinin bir kız çocuğunu korumak olduğunu belirttiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Oyuncu hukuki bir açıklamanın devamında sürecin hiçbir aşamasını kamuoyuna yansıtmadığını ve bu sürecin ne kadar hassas olduğunun her zaman farkında bulunduğunu ifade etti."Küçük bir kız çocuğunun ruhsal gelişiminin ve mahremiyetinin zarar görmesi, gerçeklikle bağdaşmayan bir anlatının içinde büyütülmesi; magazinin konusu yapılabilecek bir mesele değildir" diyen Özpirinçci sözlerinin şöyle devam ettirdi:Şahsına yöneltilen iddiaların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını aktaran Özge Özpirinçci hukuki haklarının korunması amacıyla gerekli başvuruların yapıldığını ve ilgili sűreçlerin başlatıldığını belirtti.'Başka açıklama yapmayacağım'Bundan sonraki aşamada konuya ilişkin başka bir açıklama yapmayacağını vurgulayan Özpirinçi, "Devam eden hukuki sürecin ve en önemlisi söz konusu çocuğun üstün yararının gözetileceğine, sizlerin de bu hassasiyetle hareket edeceğinize inanıyorum. Saygılarımla" ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.'Özge Özpirinçci beni tanıdın mı?Kübra Süzgün, rol aldığı Kadın dizisine atıfta bulunarak geçmişte yaşadığını iddia ettiği olaylarla ilgili Özge Özpirinçci'ye yönelik suçlamalarda bulunmuştu. Yaptığı paylaşımda hem kendisinin hem de ailesinin büyük mağduriyet yaşadığını iddia eden Süzgün şunları söylemişti:

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özge özpirinççi, oyuncu, iddia, kübra süzgün