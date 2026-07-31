https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/balikesir-gomec-orman-yangininda-2-tutuklama-yanginin-cikis-sebebi-belli-oldu-1107681840.html

Balıkesir Gömeç'teki orman yangınında 2 tutuklama: Yangının çıkış sebebi belli oldu

Balıkesir Gömeç'teki orman yangınında 2 tutuklama: Yangının çıkış sebebi belli oldu

Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde başlayıp Ayvalık'a sıçrayan orman yangınına ilişkin 2 kişi tutuklandı. Açıklama Balıkesir Valiliği'nden geldi. Yangının kaynak... 31.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-31T12:08+0300

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Balıkesir Valiliği, Gömeç'te üç gündür süren orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, yangının çıkış nedenine ilişkin Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmanın tamamlandığı bildirildi.'Kaynak yaptığı esnada çıkan kıvılcımdan başladığı tespit edilmiştir'Valiliğin açıklamasında, "Yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, yangının, O.G. ve M.Y. isimli şahısların evinin bahçesinde kaynak yaptığı esnada çıkan kıvılcımdan başladığı tespit edilmiş olup, şahıslar Burhaniye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.Valiliğin açıklamasının tamamı şöyle:"29 Temmuz Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında Gömeç ilçemiz Kumgedik Mahallesi kırsalında başlayan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir.Yangınla mücadelede 5 Uçak, 8 Helikopter, 66 Arazöz, 40 İtfaiye Aracı, 61 Su Tankeri, 7 İlk Müdahale Aracı, 162 Hizmet Aracı, 13 Dozer, 27 Kepçe ve Greyder, 10 Otobüs, 3 TOMA, 8 Ambulans ve 944 personel ile 60 Orman Gönüllüsü görev yapmıştır.'Toplam 9 mahalle yangından etkilendi'Gömeç ilçemizin dört, Ayvalık İlçemizin dört ve Burhaniye ilçemizin bir mahallesi olmak üzere toplam (9) mahallemiz yangından etkilenmiştir. Ayvalık ilçemiz Hacıveliler, Tıfıllar ve Bağyüzü Mahallelerimiz'den tedbir amaçlı tahliye edilen (63) vatandaşımıza Ayvalık KYK Yurdunda barınma imkânı sağlanmıştır. Ayrıca (944) büyükbaş ve küçükbaş hayvan tahliye edilmiştir.Yangına müdahale esnasında yaralanan (2) Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personeli, (1) İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli, (1) Bursa Orman Bölge Müdürlüğü personeli, (1) sivil vatandaşımız olmak üzere toplam (5) kişi Ayvalık Devlet Hastanesi ve Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamakla birlikte tedavileri devam etmektedir. Yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.Yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, yangının, O.G. ve M.Y. isimli şahısların evinin bahçesinde kaynak yaptığı esnada çıkan kıvılcımdan başladığı tespit edilmiş olup, şahıslar Burhaniye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.Yangının ilk anından itibaren fedakârca görev yapan başta Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD olmak üzere söndürme çalışmalarına katılan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımız ile vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/alevlerle-mucadele-suruyor-balikesirdeki-orman-yangini-bergamaya-ulasti-aydinda-havadan-mudahale-1107678984.html

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