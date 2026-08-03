https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/nasuh-mahruki-hakkinda-4-yil-6-ay-hapis-talebi-1107743546.html
Nasuh Mahruki hakkında 4 yıl 6 ay hapis talebi
Nasuh Mahruki hakkında 4 yıl 6 ay hapis talebi
Sputnik Türkiye
AKUT kurucusu Nasuh Mahruki hakkında hazırlanan iddianamede, eylemin basın yayın yoluyla gerçekleştirildiği belirtilerek 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep... 03.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-03T17:22+0300
2026-08-03T17:22+0300
2026-08-03T17:22+0300
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nasuh mahruki
hapis
hapis cezası
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Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) kurucusu Nasuh Mahruki hakkında, sanal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı. 17 Temmuz’da 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla tutuklanan Mahruki hakkında hazırlanan iddianamede, Nasuh Mahruki’nin 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.Savcılık, suçlamaya konu eylemin basın ve yayın yoluyla gerçekleştirildiğini belirterek, cezada yarı oranında artırılarak uygulanması talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/terorsuz-turkiye-surecine-iliskin-duzenleme-imzaya-acildi-1107741826.html
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nasuh mahruki, hapis, hapis cezası
nasuh mahruki, hapis, hapis cezası
Nasuh Mahruki hakkında 4 yıl 6 ay hapis talebi
AKUT kurucusu Nasuh Mahruki hakkında hazırlanan iddianamede, eylemin basın yayın yoluyla gerçekleştirildiği belirtilerek 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.
Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) kurucusu Nasuh Mahruki hakkında, sanal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.
17 Temmuz’da 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla tutuklanan Mahruki hakkında hazırlanan iddianamede, Nasuh Mahruki’nin 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
Savcılık, suçlamaya konu eylemin basın ve yayın yoluyla gerçekleştirildiğini belirterek, cezada yarı oranında artırılarak uygulanması talep edildi.