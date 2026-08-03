https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/nasuh-mahruki-hakkinda-4-yil-6-ay-hapis-talebi-1107743546.html

Nasuh Mahruki hakkında 4 yıl 6 ay hapis talebi

Nasuh Mahruki hakkında 4 yıl 6 ay hapis talebi

Sputnik Türkiye

AKUT kurucusu Nasuh Mahruki hakkında hazırlanan iddianamede, eylemin basın yayın yoluyla gerçekleştirildiği belirtilerek 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep... 03.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-03T17:22+0300

2026-08-03T17:22+0300

2026-08-03T17:22+0300

türki̇ye

nasuh mahruki

hapis

hapis cezası

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Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) kurucusu Nasuh Mahruki hakkında, sanal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı. 17 Temmuz’da 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla tutuklanan Mahruki hakkında hazırlanan iddianamede, Nasuh Mahruki’nin 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.Savcılık, suçlamaya konu eylemin basın ve yayın yoluyla gerçekleştirildiğini belirterek, cezada yarı oranında artırılarak uygulanması talep edildi.

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nasuh mahruki, hapis, hapis cezası