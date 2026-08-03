https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/meteorolojiden-yeni-hava-durumu-tahmini-istanbul-dahil-bircok-il-icin-saganak-uyarisi-1107727940.html

Meteoroloji'den yeni hava durumu tahmini: İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yeni hava durumu tahmini: İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminine göre İstanbul dahil Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz ve Akdeniz'in bazı bölgelerinde sağanak bekleniyor. İşte il il hava durumu...

2026-08-03T07:19+0300

2026-08-03T07:19+0300

2026-08-03T07:19+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak.Özellikle Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Ardahan ile Çorum ve Kars'ın kuzey ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak.İstanbul dahil Marmara'da sağanak bekleniyorMeteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış görülecek.Bölge genelinde sıcaklıklar ise mevsim normalleri civarında seyredecek.Beklenen sıcaklıklar:Karadeniz ve Akdeniz'de yerel yağışlar görülecekÖğle saatlerinden itibaren Düzce, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.Doğu Karadeniz'de ise Rize, Artvin ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor.Akdeniz Bölgesi'nde ise Antalya ve Mersin'in iç kesimlerinde günün ilerleyen saatlerinde yerel sağanak geçişleri tahmin ediliyor.İç kesimlerde sıcaklık artacakMeteoroloji, hava sıcaklıklarının özellikle iç bölgelerde birkaç derece artacağını açıkladı.Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyretmesi beklenirken, Ege ve Doğu Anadolu'nun bazı illerinde termometreler yüksek değerleri gösterecek.Öne çıkan sıcaklıklar şöyle:Güneydoğu'da kavurucu sıcaklar sürecekEn yüksek sıcaklıkların yine Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ölçülmesi bekleniyor.Tahmin edilen en yüksek sıcaklıklar:Uzmanlar, özellikle günün en sıcak saatlerinde kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların güneş altında uzun süre kalmaması konusunda uyarıyor.Meteoroloji'den herhangi bir uyarı yapılmadıMeteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel tahmininde herhangi bir meteorolojik uyarı yayımlamadı.Rüzgârın yurt genelinde kuzeyli, doğu ve güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, denizlerde de fırtına öngörülmüyor.

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