https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/meteorolojiden-yeni-hava-durumu-tahmini-istanbul-dahil-bircok-il-icin-saganak-uyarisi-1107727940.html
Meteoroloji'den yeni hava durumu tahmini: İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den yeni hava durumu tahmini: İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminine göre İstanbul dahil Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz ve Akdeniz'in bazı bölgelerinde sağanak bekleniyor. İşte il il hava durumu...
2026-08-03T07:19+0300
2026-08-03T07:19+0300
2026-08-03T07:19+0300
yaşam
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
antalya
karadeniz
akdeniz
hava durumu
hava durumu
bursa hava durumu
ankara hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/19/1107541928_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7812032c744da6d41afeea02554eb572.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak.Özellikle Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Ardahan ile Çorum ve Kars'ın kuzey ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak.İstanbul dahil Marmara'da sağanak bekleniyorMeteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış görülecek.Bölge genelinde sıcaklıklar ise mevsim normalleri civarında seyredecek.Beklenen sıcaklıklar:Karadeniz ve Akdeniz'de yerel yağışlar görülecekÖğle saatlerinden itibaren Düzce, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.Doğu Karadeniz'de ise Rize, Artvin ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor.Akdeniz Bölgesi'nde ise Antalya ve Mersin'in iç kesimlerinde günün ilerleyen saatlerinde yerel sağanak geçişleri tahmin ediliyor.İç kesimlerde sıcaklık artacakMeteoroloji, hava sıcaklıklarının özellikle iç bölgelerde birkaç derece artacağını açıkladı.Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyretmesi beklenirken, Ege ve Doğu Anadolu'nun bazı illerinde termometreler yüksek değerleri gösterecek.Öne çıkan sıcaklıklar şöyle:Güneydoğu'da kavurucu sıcaklar sürecekEn yüksek sıcaklıkların yine Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ölçülmesi bekleniyor.Tahmin edilen en yüksek sıcaklıklar:Uzmanlar, özellikle günün en sıcak saatlerinde kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların güneş altında uzun süre kalmaması konusunda uyarıyor.Meteoroloji'den herhangi bir uyarı yapılmadıMeteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel tahmininde herhangi bir meteorolojik uyarı yayımlamadı.Rüzgârın yurt genelinde kuzeyli, doğu ve güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, denizlerde de fırtına öngörülmüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/etimesgut-belediyesine-yonelik-sorusturma-kapsaminda-gozaltina-alinan-erdal-besikcioglu-tutuklandi-1107727412.html
antalya
karadeniz
akdeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/19/1107541928_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6e076da20806e69612faba2ea8cd1ec9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, antalya, karadeniz, akdeniz, hava durumu, hava durumu, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, antalya, karadeniz, akdeniz, hava durumu, hava durumu, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu
Meteoroloji'den yeni hava durumu tahmini: İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahminini yayımladı. İstanbul dahil Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz ve Akdeniz'in bazı kesimlerinde sağanak beklenirken, Güneydoğu Anadolu'da sıcaklık 44 dereceye kadar çıkacak. Yetkililer, iç kesimlerde sıcaklıkların artacağını bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak.
Özellikle Marmara'nın kuzeyi
, Batı Karadeniz'in iç kesimleri
, Doğu Karadeniz kıyıları
, Antalya ve Mersin'in iç kesimleri
, Ardahan
ile Çorum
ve Kars'ın kuzey ilçelerinde
yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak.
İstanbul dahil Marmara'da sağanak bekleniyor
Meteoroloji'nin
tahminlerine göre İstanbul
, Kırklareli
, Tekirdağ
, Kocaeli
ve Sakarya
çevrelerinde akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Bölge genelinde sıcaklıklar ise mevsim normalleri civarında seyredecek.
Karadeniz ve Akdeniz'de yerel yağışlar görülecek
Öğle saatlerinden itibaren Düzce, Bolu, Karabük, Kastamonu
ve Sinop'un iç kesimlerinde
yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Doğu Karadeniz'de ise Rize, Artvin ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor.
Akdeniz Bölgesi'nde
ise Antalya
ve Mersin'in iç kesimlerinde
günün ilerleyen saatlerinde yerel sağanak geçişleri tahmin ediliyor.
İç kesimlerde sıcaklık artacak
Meteoroloji, hava sıcaklıklarının özellikle iç bölgelerde birkaç derece artacağını açıkladı.
Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyretmesi beklenirken, Ege ve Doğu Anadolu'nun bazı illerinde termometreler yüksek değerleri gösterecek.
Öne çıkan sıcaklıklar şöyle:
Güneydoğu'da kavurucu sıcaklar sürecek
En yüksek sıcaklıkların yine Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde
ölçülmesi bekleniyor.
Tahmin edilen en yüksek sıcaklıklar:
Uzmanlar, özellikle günün en sıcak saatlerinde kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların güneş altında uzun süre kalmaması konusunda uyarıyor.
Meteoroloji'den herhangi bir uyarı yapılmadı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
, güncel tahmininde herhangi bir meteorolojik uyarı
yayımlamadı.
Rüzgârın yurt genelinde kuzeyli, doğu ve güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, denizlerde de fırtına öngörülmüyor.