https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/singapur-massive-attack-hakkinda-filistin-bayragi-nedeniyle-sorusturma-baslatti-1107685515.html

Singapur, Massive Attack hakkında Filistin bayrağı nedeniyle soruşturma başlattı

Singapur, Massive Attack hakkında Filistin bayrağı nedeniyle soruşturma başlattı

Sputnik Türkiye

Singapur yetkilileri, İngiliz müzik grubu Massive Attack hakkında, ülkedeki konserleri sırasında Filistin yanlısı ifadeler kullandıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı.

2026-07-31T14:14+0300

2026-07-31T14:14+0300

2026-07-31T14:14+0300

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Sosyal medyada yayılan görüntülerde, grubun iki üyesinin konser esnasında Filistin bayrağı açtığı ve seyircilerin de "Özgür Filistin" diye bağırdığı görülüyor.Trip-hop türünün öncülerinden kabul edilen Massive Attack grubu, Gazze savaşı da dahil olmak üzere birçok konuda uzun yıllardır açık siyasi tutum sergilemesiyle biliniyor.Grubun solisti Robert Del Naja, bu yılın başlarında Londra'da katıldığı bir gösteri sırasında gözaltına alınmıştı. Del Naja, Birleşik Krallık'ta yasaklı örgüt ilan edilen Palestine Action adlı gruba destek vermekle suçlanmıştı.Singapur'da kurallarKamu düzeni ve toplumsal uyumun korunması gerekçesiyle kamusal konuşmalar ve gösteriler konusunda katı kurallar uygulayan Singapurlu yetkililer daha önce de Filistin ile bağlantılı kamu etkinlikleri hakkında soruşturmalar yürütmüştü. Bu yılın başlarında Filistin’e destek amacıyla izinsiz yürüyüş düzenleyen bazı kişilere para cezası verilmişti.Grubun hangi suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği henüz netlik kazanmazken Singapur yasaları, izin veya resmi muafiyet olmaksızın yabancı ülkelere ait ulusal sembollerin, örneğin bayrakların, kamuya açık şekilde sergilenmesine izin vermiyor.Öte yandan Singapur hükümeti, İsrail ile yan yana varlığını sürdüren bağımsız bir Filistin devletini öngören 'iki devletli çözümü' ve Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üye olmasını desteklediğini tutarlı biçimde savunmayı sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/finlandiyadan-avrupaya-cagri-ispanya-ile-schengen-anlasmasi-askiya-alinsin-1107684598.html

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