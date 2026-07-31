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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/singapur-massive-attack-hakkinda-filistin-bayragi-nedeniyle-sorusturma-baslatti-1107685515.html
Singapur, Massive Attack hakkında Filistin bayrağı nedeniyle soruşturma başlattı
Singapur, Massive Attack hakkında Filistin bayrağı nedeniyle soruşturma başlattı
Sputnik Türkiye
Singapur yetkilileri, İngiliz müzik grubu Massive Attack hakkında, ülkedeki konserleri sırasında Filistin yanlısı ifadeler kullandıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı.
2026-07-31T14:14+0300
2026-07-31T14:14+0300
dünya
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singapur
filistin
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Sosyal medyada yayılan görüntülerde, grubun iki üyesinin konser esnasında Filistin bayrağı açtığı ve seyircilerin de "Özgür Filistin" diye bağırdığı görülüyor.Trip-hop türünün öncülerinden kabul edilen Massive Attack grubu, Gazze savaşı da dahil olmak üzere birçok konuda uzun yıllardır açık siyasi tutum sergilemesiyle biliniyor.Grubun solisti Robert Del Naja, bu yılın başlarında Londra'da katıldığı bir gösteri sırasında gözaltına alınmıştı. Del Naja, Birleşik Krallık'ta yasaklı örgüt ilan edilen Palestine Action adlı gruba destek vermekle suçlanmıştı.Singapur'da kurallarKamu düzeni ve toplumsal uyumun korunması gerekçesiyle kamusal konuşmalar ve gösteriler konusunda katı kurallar uygulayan Singapurlu yetkililer daha önce de Filistin ile bağlantılı kamu etkinlikleri hakkında soruşturmalar yürütmüştü. Bu yılın başlarında Filistin’e destek amacıyla izinsiz yürüyüş düzenleyen bazı kişilere para cezası verilmişti.Grubun hangi suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği henüz netlik kazanmazken Singapur yasaları, izin veya resmi muafiyet olmaksızın yabancı ülkelere ait ulusal sembollerin, örneğin bayrakların, kamuya açık şekilde sergilenmesine izin vermiyor.Öte yandan Singapur hükümeti, İsrail ile yan yana varlığını sürdüren bağımsız bir Filistin devletini öngören 'iki devletli çözümü' ve Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üye olmasını desteklediğini tutarlı biçimde savunmayı sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/finlandiyadan-avrupaya-cagri-ispanya-ile-schengen-anlasmasi-askiya-alinsin-1107684598.html
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massive attack, singapur, filistin, gazze, robert del naja, haberler
massive attack, singapur, filistin, gazze, robert del naja, haberler

Singapur, Massive Attack hakkında Filistin bayrağı nedeniyle soruşturma başlattı

14:14 31.07.2026
© AA / BKMMassive Attack, İstanbul'da konser verdi
Massive Attack, İstanbul'da konser verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
© AA / BKM
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Singapur yetkilileri, İngiliz müzik grubu Massive Attack hakkında, ülkedeki konserleri sırasında Filistin yanlısı ifadeler kullandıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı.
Sosyal medyada yayılan görüntülerde, grubun iki üyesinin konser esnasında Filistin bayrağı açtığı ve seyircilerin de "Özgür Filistin" diye bağırdığı görülüyor.
Singapur'da yasalar yabancı ülke simgelerini izin olmadan kullanmayı yasaklıyor, bunu ihlal edenlere 500 Singapur dolarına (yaklaşık 390 ABD doları) kadar para ve 6 aya kadar hapis cezası verilmesini öngörüyor.
Trip-hop türünün öncülerinden kabul edilen Massive Attack grubu, Gazze savaşı da dahil olmak üzere birçok konuda uzun yıllardır açık siyasi tutum sergilemesiyle biliniyor.
Grubun solisti Robert Del Naja, bu yılın başlarında Londra'da katıldığı bir gösteri sırasında gözaltına alınmıştı. Del Naja, Birleşik Krallık'ta yasaklı örgüt ilan edilen Palestine Action adlı gruba destek vermekle suçlanmıştı.
Massive Attack grubunun konserinde Filistin bayrağı
Massive Attack grubunun konserinde Filistin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2026
Massive Attack grubunun konserinde Filistin bayrağı

Singapur'da kurallar

Kamu düzeni ve toplumsal uyumun korunması gerekçesiyle kamusal konuşmalar ve gösteriler konusunda katı kurallar uygulayan Singapurlu yetkililer daha önce de Filistin ile bağlantılı kamu etkinlikleri hakkında soruşturmalar yürütmüştü. Bu yılın başlarında Filistin’e destek amacıyla izinsiz yürüyüş düzenleyen bazı kişilere para cezası verilmişti.
Grubun hangi suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği henüz netlik kazanmazken Singapur yasaları, izin veya resmi muafiyet olmaksızın yabancı ülkelere ait ulusal sembollerin, örneğin bayrakların, kamuya açık şekilde sergilenmesine izin vermiyor.
Öte yandan Singapur hükümeti, İsrail ile yan yana varlığını sürdüren bağımsız bir Filistin devletini öngören 'iki devletli çözümü' ve Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üye olmasını desteklediğini tutarlı biçimde savunmayı sürdürüyor.
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