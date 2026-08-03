https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/marmara-icin-iki-deprem-senaryosu-prof-dr-osman-bektas-kilit-noktayi-acikladi-1107739063.html

Marmara için iki deprem senaryosu: Prof. Dr. Osman Bektaş kilit noktayı açıkladı

Marmara için iki deprem senaryosu: Prof. Dr. Osman Bektaş kilit noktayı açıkladı

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara depremine ilişkin değerlendirmesinde iki farklı olasılığı gündeme getirdi. Anadolu Levhası'nın İzmit ve Şarköy çevresindeki... 03.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-03T14:17+0300

2026-08-03T14:17+0300

2026-08-03T14:17+0300

türki̇ye

marmara depremi

osman bektaş

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Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara depremi senaryolarına ilişkin yaptığı yeni değerlendirmede, Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerindeki farklı dinamiklere dikkat çekti.Daha önce "Ana Marmara Fayı'nın Röntgeni M6+ fısıldıyor" değerlendirmesinde bulunan Bektaş, bu kez "Marmara, KAF'nın rahatladığı yer mi?" sorusunu gündeme taşıdı.'İzmit ve Şarköy çevresindeki sıkışma M7+ deprem oluşturabilir'Prof. Dr. Bektaş, Anadolu Levhası'nın batıya doğru ilerlerken doğuda İzmit, batıda ise Şarköy çevresindeki dar ve sürtünmeli fay kesimlerinde sıkıştığını belirtti.Bektaş, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:"Anadolu Levhası batıya ilerlerken doğuda İzmit, batıda Şarköy çevresinde dar ve sürtünmeli fay kesimlerinde sıkışır. Bu engelleri aşabilmesi için büyük enerji biriktirip büyük bir kırılma (M7+) oluşturması gerekebilir."'Enerji M6+ depremlerle boşalabilir' uyarısıMarmara Denizi'nin orta kesimindeki fayın daha geniş, daha zayıf ve daha kaygan bir ortamdan geçtiğini ifade eden Bektaş, bu nedenle farklı bir senaryonun da mümkün olabileceğini dile getirdi.Bektaş, şu değerlendirmeyi yaptı:"Bu nedenle levha hareketi tek bir büyük kırılma yerine, enerjiyi M6+ büyüklüğündeki daha küçük depremler ve sürünme (creep) ile boşaltabilir."

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