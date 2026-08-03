https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/kuba-karanliga-gomuldu-ulusal-elektrik-sistemi-tamamen-coktu-1107735939.html

Küba karanlığa gömüldü: ulusal elektrik sistemi tamamen çöktü

Küba karanlığa gömüldü: ulusal elektrik sistemi tamamen çöktü

Sputnik Türkiye

Küba'da ulusal elektrik sistemi çöktü, başkent Havana dahil tüm ülke karanlıkta kaldı. Yakıt krizi ve ABD ambargosuyla derinleşen enerji felaketinin tüm detayları haberimizde.

2026-08-03T13:15+0300

2026-08-03T13:15+0300

2026-08-03T13:15+0300

dünya

abd

havana

küba

yılsonu2026

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/07/1107056585_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_818cf2c88591b9bdffeb29e6e31ed00a.jpg

Küba'da elektrik kesintisi krizi en üst seviyeye ulaştı. Kamuya ait elektrik şirketi Unión Eléctrica (UNE), 2 Ağustos Pazar gününü 3 Ağustos Pazartesi’ye bağlayan gece yerel saatle 22.43’te ulusal elektrik sistemi üzerinde "tam bağlantı kaybı" yaşandığını resmi olarak açıkladı.Yaklaşık 10 milyon kişinin yaşadığı ada ülkesinde meydana gelen arıza, başkent Havana başta olmak üzere kentin ve ülkenin tamamını karanlığa gömdü. Enerji Bakanlığı ekipleri elektrik şebekesi sistemini yeniden devreye almak için acil çalışma başlattı. Temmuz ayında yaşanan üç büyük ülke çapındaki kesintinin ardından gelen bu son çöküş, halk arasındaki endişeyi artırdı.Günlük yaşam durma noktasına geldi: Su pompaları ve soğutma sistemleri devre dışıÜlkede bir gün önce de beş eyaleti kapsayan geniş çaplı bir kesinti meydana gelmiş, arıza giderildikten kısa bir süre sonra ulusal şebeke tamamen çökmüştü.Yaz sıcaklarının tavan yaptığı dönemde yaşanan bu enerji krizi, su pompalarının çalışamamasına ve gıda soğutma sistemlerinin durmasına yol açtı. Küba enerji felaketi, altyapı yetersizliğiyle birleşerek günlük yaşamı adeta felç etti.Eski termik santraller ve ABD ambargosu krizi derinleştirdiKüba’nın elektrik üretiminde ağırlıklı olarak eski ve bakımsız petrol yakıtlı termik santral altyapısına bağımlı olması, arızaların ana nedeni olarak gösteriliyor. Bakımsızlık ve yedek parça eksikliğinin yanı sıra ülkeye giren yakıt miktarındaki sert düşüş sistemi kilitledi.Ülkenin ana petrol tedarikçisi konumundaki Venezuela’dan gelen sevkiyatların kesilmesi ve Meksika ithalatının ABD petrol ablukası nedeniyle durma noktasına gelmesi krizi daha da ağırlaştırdı. ABD yönetiminin uyguladığı yaptırımlar, Havana yönetiminin yakıt ithalatı kaynaklarına erişimini ciddi oranda kısıtladı.Havana yönetiminden enerji sektöründe radikal adım: Özel yatırımlara i̇zin verildiYıllardır süren katı devlet kontrolünün ardından Havana yönetimi krizden çıkış yolu olarak sınırlı reform kararları aldı. Küba hükümeti, yabancı sermayeli ilk yakıt ithalatı girişimine onay verirken, 200’e yakın yerli işletmenin toptan yakıt dağıtımına katılmasına olanak tanıdı. Ancak eskiyen altyapı ve yakıt yetersizliği çözülmediği sürece uzun süreli kesintilerin devam etmesinden korkuluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/irandan-ukraynaya-hazar-denizi-tepkisi-saldirinin-kasitli-olduguna-dair-kanitlarimiz-var-1107734560.html

abd

havana

küba

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, havana, küba, yılsonu2026