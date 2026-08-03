https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/kiralik-arac-kullananlar-dikkat-yeni-donemde-yetki-belgesi-zorunlu-olacak-yan-is-olarak-1107728375.html

Kiralık araç kullananlar dikkat: Yeni dönemde yetki belgesi zorunlu olacak, yan iş olarak yapılamayacak

Kiralık araç kullananlar dikkat: Yeni dönemde yetki belgesi zorunlu olacak, yan iş olarak yapılamayacak

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni araç kiralama yönetmeliğinde sona gelindi. Yetki belgesi ve mesleki yeterlilik şartı gelirken, ana işi araç kiralama olmayan işletmeler sektörden çıkarılacak. İşte yeni dönemin tüm detayları.

2026-08-03T07:30+0300

2026-08-03T07:30+0300

2026-08-03T07:30+0300

ekonomi̇

tüm oto kiralama kuruluşları derneği(tokkder)

ticaret bakanlığı

ana

türkiye

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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve günlük araç kiralama sektörüne yeni kurallar getirecek yönetmelikte sona gelindi. Yakın zamanda yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme ile sektörde faaliyet gösterecek şirketler için mesleki yeterlilik ve yetki belgesi zorunlu hale gelecek.Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Başkanı Özarslan A. Tangün, yeni düzenlemenin sektörde uzun süredir beklenen standartlaşmayı sağlayacağını belirtti.Ana işi araç kiralama olmayan işletmeler sektörden çıkacakYeni yönetmeliğin en dikkat çeken maddelerinden biri, faaliyet alanı araç kiralama olmayan işletmeleri kapsıyor.TOKKDER Başkanı Tangün, yeni dönemde işletmelerin faaliyet gösterdikleri iş kolunun araç kiralama veya benzeri bir alan olması gerektiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:"Manavda, bakkalda, berberde araç kiralama yapmak artık tarih olacak."Tangün, yaz aylarında market gibi farklı işletmelerin sınırlı sayıda araçla kiralama faaliyeti yürüttüğünü hatırlatarak, yeni yönetmelikle bu uygulamaların tamamen sona ereceğini ifade etti.Yetki belgesi ve mesleki yeterlilik şartı geliyorYeni sistemde araç kiralama hizmeti sunacak şirketlerin belirli kriterleri karşılaması gerekecek.Buna göre işletmeler;Amaç ise sektörde hizmet kalitesini artırmak ve tüketici mağduriyetlerini azaltmak.'Çürük elmalar sektörden ayıklanacak'TOKKDER Başkanı Özarslan A. Tangün, resmi kayıtlara göre yaklaşık 1.500-2.000 kısa dönem araç kiralama şirketi bulunduğunu, ancak ticaret odası kayıtlarında bu sayının 15-16 bine ulaştığını söyledi.Tangün, bu farkın ana faaliyet konusu araç kiralama olmayan işletmelerden kaynaklandığını belirterek, yeni yönetmelikle sektörün güvenilirliğinin artacağını vurguladı.Ayrıca araç kiralamaya aracılık eden dijital platformlar için de belirli yükümlülükler getirileceği açıklandı.Araç yaşı ve filo büyüklüğüne yeni kriterlerYılın başında kamuoyunun görüşüne açılan taslak yönetmelikte sektör için teknik kriterler de yer aldı.Taslağa göre;Söz konusu kriterlerin yeni yönetmelikte de yer alması bekleniyor.TOKKDER: Sektörün mali yapısı güçlüTOKKDER yönetimi, uzun dönem araç kiralama sektörünün geçmiş yıllara göre çok daha güçlü bir finansal yapıya kavuştuğunu açıkladı.Dernek verilerine göre sektörün;Buna rağmen bilanço ve risk yönetimini doğru yapamayan bazı şirketlerin yeniden yapılandırma veya kayyum süreçlerine girebildiği, ancak bunun sektör genelini kapsayan bir kriz olmadığı ifade edildi.İthal araçlar ikinci el piyasasını etkiliyorTOKKDER yönetimi, Avrupa'daki emisyon politikaları nedeniyle üreticilerin elektrikli modelleri Avrupa pazarına yönlendirirken, içten yanmalı araçların Türkiye'ye daha uygun fiyatlarla geldiğini belirtti.Bu durumun sıfır otomobil fiyatlarını ve ikinci el araç değerlerini baskıladığına dikkat çekilirken, kiralama şirketlerinin araçların ikinci el değerini öngörmekte zorlandığı ifade edildi.Bu nedenle daha önce aylık yapılan fiyat değerlendirmelerinin artık iki haftada bir gerçekleştirildiği açıklandı.Sektör 405 bin araçlık filoya ulaştıTOKKDER verilerine göre sektör büyümesini sürdürüyor.2026'nın ikinci çeyreği itibarıyla;Sektör yılın ilk altı ayında 96 bin 519 yeni araç satın alırken, 90 milyar TL vergi ödedi.Aynı dönemde günlük araç kiralama sektöründe 2,2 milyon kontrat imzalanırken, toplam 18,7 milyon kiralama günü gerçekleştirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/emekli-zammi-resmi-gazetede-yayimlandi-3-bin-552-tl-fark-odemesi-icin-gozler-sgkda-1107702266.html

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tüm oto kiralama kuruluşları derneği(tokkder) , ticaret bakanlığı, ana, türkiye