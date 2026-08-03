Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/kocaelideki-kozmetik-fabrikasi-yanginina-iliskin-7-sanik-hakkinda-dava-acildi-7-kisi-hayatini-1107745362.html
Kocaeli'deki kozmetik fabrikası yangınına ilişkin 7 sanık hakkında dava açıldı: 7 kişi hayatını kaybetmişti
Kocaeli'deki kozmetik fabrikası yangınına ilişkin 7 sanık hakkında dava açıldı: 7 kişi hayatını kaybetmişti
Sputnik Türkiye
Şubat ayında Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangına ilişkin 7 sanık hakkında dava açıldı. Yangında 7 kişi hayatını kaybederken, 6... 03.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-03T19:00+0300
2026-08-03T19:00+0300
türki̇ye
dilovası
gebze
cumhuriyet başsavcılığı
kozmetik
yangın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/09/1100838683_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_26811623f91133d966552d94b9ecc721.jpg
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla hazırlanan iddianame Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelendi. Mahkeme heyeti, 21 sayfalık iddianamenin kabulüne karar verdi.İddianamede, Dilovası Kaymakamlığınca, 19 Şubat 2026'da Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı ve eski İmar ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Öztürk, eski Dilovası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Cihan Sorgucu, eski Dilovası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Selim San, Dilovası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Muammer Telli, eski Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Taşdemir ve Dilovası Belediyesi Zabıta Müdür Vekili Nizamettin Balcı hakkında soruşturma izni verildiği belirtiliyor.Mülkiye müfettişleri ve bilirkişi raporlarında yapılan tespitler ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanıkların olayda 'bilinçli taksir' düzeyinde kusurlu olduklarının anlaşıldığı belirtilen iddianamede, 7 sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım 2025'te çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırılan Tuncay Yıldız da 15 Kasım'da yaşamını yitirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/terorsuz-turkiye-surecine-iliskin-duzenleme-imzaya-acildi-1107741826.html
türki̇ye
dilovası
gebze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/09/1100838683_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_4ee40a1d9887e6f3f1a5e17b1449659d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dilovası, gebze, cumhuriyet başsavcılığı, kozmetik, yangın
dilovası, gebze, cumhuriyet başsavcılığı, kozmetik, yangın

Kocaeli'deki kozmetik fabrikası yangınına ilişkin 7 sanık hakkında dava açıldı: 7 kişi hayatını kaybetmişti

19:00 03.08.2026
© AA / İbrahim YozoğluDilovası kozmetik fabrikası yangını
Dilovası kozmetik fabrikası yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
© AA / İbrahim Yozoğlu
Abone ol
Şubat ayında Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangına ilişkin 7 sanık hakkında dava açıldı. Yangında 7 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralanmıştı.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla hazırlanan iddianame Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelendi. Mahkeme heyeti, 21 sayfalık iddianamenin kabulüne karar verdi.
İddianamede, Dilovası Kaymakamlığınca, 19 Şubat 2026'da Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı ve eski İmar ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Öztürk, eski Dilovası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Cihan Sorgucu, eski Dilovası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Selim San, Dilovası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Muammer Telli, eski Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Taşdemir ve Dilovası Belediyesi Zabıta Müdür Vekili Nizamettin Balcı hakkında soruşturma izni verildiği belirtiliyor.
Mülkiye müfettişleri ve bilirkişi raporlarında yapılan tespitler ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanıkların olayda 'bilinçli taksir' düzeyinde kusurlu olduklarının anlaşıldığı belirtilen iddianamede, 7 sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.
Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım 2025'te çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırılan Tuncay Yıldız da 15 Kasım'da yaşamını yitirmişti.
Meclis - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
TÜRKİYE
'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin düzenleme imzaya açıldı
16:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала