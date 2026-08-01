https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/emekli-zammi-resmi-gazetede-yayimlandi-3-bin-552-tl-fark-odemesi-icin-gozler-sgkda-1107702266.html

Emekli zammı Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 bin 552 TL fark ödemesi için gözler SGK'da

Emekli zammı Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 bin 552 TL fark ödemesi için gözler SGK'da

Sputnik Türkiye

Milyonlarca emeklinin beklediği en düşük emekli maaşı zammı resmen yürürlüğe girdi. Temmuz ayında eski tutar üzerinden maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 3... 01.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-01T11:30+0300

2026-08-01T11:30+0300

2026-08-01T11:30+0300

ekonomi̇

tl

sgk

bağ-kur

emekli

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltildi.Böylece Temmuz ayı itibarıyla açıklanan zam resmiyet kazanırken, gözler şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) açıklayacağı fark ödeme takvimine çevrildi.3 bin 552 TL fark ödemesi ağustosta hesaplara yatırılacakTemmuz ayında maaşlarını eski taban tutar olan 20 bin TL üzerinden alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yeni düzenleme nedeniyle oluşan 3 bin 552 TL'lik maaş farkını ayrıca alacak.SGK'nın belirleyeceği ödeme takvimine göre fark tutarlarının Ağustos ayı içerisinde emeklilerin banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.Memur emeklileri için ayrı ödeme takvimi uygulanacakDüzenleme kapsamında memur emeklilerinin ödeme süreci ise farklı işleyecek.Temmuz ayında uygulanan yüzde 13,52'lik zam oranı nedeniyle oluşan 14 günlük maaş farkı, SGK tarafından açıklanacak ayrı bir takvim doğrultusunda ödenecek.Yaklaşık 5,1 milyon emekli zamdan yararlanacakVerilere göre, 2026 yılı Haziran ayı itibarıyla yaklaşık 4,9 milyon emeklinin aylığı mevcut taban maaş olan 20 bin TL'nin altında bulunuyordu.Maaş farklarının ödenmesi ve yeni taban aylığın uygulanmasıyla birlikte yaklaşık 5,1 milyon emeklinin düzenlemeden yararlanması bekleniyor.SGK'nın ödeme tarihi açıklaması bekleniyorResmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemenin ardından emeklilerin en çok merak ettiği konu ise fark ödemelerinin hesaplara hangi tarihte yatırılacağı oldu.Ödeme tarihleri, SGK'nın önümüzdeki günlerde duyuracağı resmi takvim ile netleşecek.

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