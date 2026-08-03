https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/kanadada-kabin-gorevlileri-grevi-600-ucus-iptal-edildi-1107741622.html

Kanada'da kabin görevlileri grevi: 600 uçuş iptal edildi

Kanada'da kabin görevlileri grevi: 600 uçuş iptal edildi

Sputnik Türkiye

Kanada'da 4 bin 287 kabin görevlisinin greve gitmesi nedeniyle 600 uçuş iptal edildi. Seyahat sezonunun en yoğun dönemlerinden birinde yaşanan grevden... 03.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-03T16:10+0300

2026-08-03T16:10+0300

2026-08-03T16:10+0300

grev

kabin memuru

havayolu

sendika

uçuş iptal

ekonomi̇

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CBC News kanalının haberine göre, WestJet bünyesindeki çalışanlar, kendilerini temsil eden Kanada Kamu Çalışanları Sendikası (CUPE) ile firma arasında yeni sözleşmeye varılamamasının ardından greve gitti.Hava yolu firması, greve giden 4 bin 287 kabin görevlisinin işe gelmemesi nedeniyle 31 Temmuz'dan itibaren 600 uçuşu iptal ettiğini duyurdu.Yılın en yoğun dönemlerinden birindeFirma, yılın seyahat bakımından en yoğun dönemlerinden birine denk gelen bu iptallerden etkilenen yolculara para iadesi yapılacağını ya da alternatifler sunulacağını açıkladı.Üyelerinin maaşlarının adil olmadığını ve bazı görevler için ücret almadan çalıştığını savunan sendika ile ülkenin en büyük ikinci hava yolu şirketi konumundaki WestJet arasında görüşmeler sürüyor.Kabin görevlileri de firmanın Calgary kentinde yer alan genel merkezi önünde pankartlar ve sloganlarla protestoya devam ediyor.

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Sputnik Türkiye

grev, kabin memuru, havayolu, sendika, uçuş iptal