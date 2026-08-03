https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/japonyada-depremde-olu-sayisi-38e-yukseldi-hukumet-20-milyar-yenlik-afet-fonu-ayiracak-1107739780.html

Japonya'da depremde ölü sayısı 38'e yükseldi: Hükümet 20 milyar yenlik afet fonu ayıracak

Japonya'da depremde ölü sayısı 38'e yükseldi: Hükümet 20 milyar yenlik afet fonu ayıracak

Sputnik Türkiye

Japonya'nın Kumamoto eyaletindeki 7.1 büyüklüğündeki depremde can kaybı 38'e yükselirken, hükümet bölgeyi 'ağır afet' ilan etmeye hazırlanıyor. Merkezi... 03.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-03T15:08+0300

2026-08-03T15:08+0300

2026-08-03T15:08+0300

dünya

japonya

kumamoto

pasifik ateş çemberi

japonya meteoroloji ajansı

deprem

can kaybı

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Japonya'nın Kumamoto eyaletinde 28 Temmuz'da meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e çıktı.Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Kumamoto Eyalet Valiliği yetkilisi, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiğini bildirdi.Enkazdan yaralı çıkarılan 13 kişinin durumu ciddiyetini korurken, eyalet genelinde depremde ev ve iş yeri dahil toplam 4 bin 600 yapı hasar gördü.Halihazırda 46 bin hane ve iş yerinde su kesintisi sürerken, 206 tahliye merkezinde 8 bin 500 kişi barınıyor.Depremin merkez üssü kabul edilen Uki ve Hikawa bölgelerine seyyar tuvalet ve duş üniteleri kuruldu.Valilik yayımladığı uyarıda hava sıcaklığının 38 derece dolaylarında seyrettiğini ve olası sıcak çarpması riskine karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.Bütçeden 20 milyar yenlik fonJaponya Başbakanı Takaiçi Sanae, depremin 6. gününde bölgeye düzenlediği ziyarette barınma merkezlerinde kalan depremzedelerle bir araya geldi.Öz Savunma Kuvvetleri (SDF)'ne ait helikopterle deprem bölgesine giden Takaiçi, çöken Aeon alışveriş merkezi ile bacası yıkılan Nippon Paper fabrikasını havadan inceledi.Gezisi sonrası gazetecilere konuşan Takaiçi, depremi "ağır afet" olarak ilan etmeyi ve merkezi hükümet bütçesinden 20 milyar yenlik (127.3 milyon dolar) afet fonu ayırmayı planladıklarını bildirdi.Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru da düzenlediği basın toplantısında, "hasarın boyutu ve tahliye durumunu anlamayı" hedeflediklerini belirterek, bölgeye "desteği hızlandıracaklarını" söyledi.Ne olmuştu? Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA)'na göre, Uki ve Hikawa bölgelerinde 28 Temmuz'da yerel saatle 16.27'de deprem meydana gelmişti.10 kilometre derinlikte kaydedilen 7.1 büyüklüğündeki sarsıntı, yangınlar, yol ve köprü çökmeleri dahil eyalet genelinde geniş çaplı hasara yol açmıştı.Kumamoto eyaletinde Nisan 2016'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 277 kişi yaşamını yitirmişti.Dünyada deprem riski en yüksek ülkelerden biri olan Japonya, volkanlar ve okyanus çukurlarının bulunduğu "Pasifik Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.

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japonya

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pasifik ateş çemberi

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japonya, kumamoto, pasifik ateş çemberi, japonya meteoroloji ajansı, deprem, can kaybı