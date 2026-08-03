https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/istanbulda-geri-kayan-otomobili-kaputundan-tutarak-durdurdu-1107740473.html

İstanbul'da geri kayan otomobili kaputundan tutarak durdurdu

İstanbul'da geri kayan otomobili kaputundan tutarak durdurdu

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde park halindeyken yokuşta geri kaymaya başlayan otomobil, duyarlı bir sürücünün zamanında müdahalesi sayesinde olası bir kazaya... 03.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-03T15:35+0300

2026-08-03T15:35+0300

2026-08-03T15:35+0300

türki̇ye

başakşehir

otomobil

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İstanbul'un Başakşehir ilçesi Başak Mahallesi Süleyman Çelebi Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağı geri kaymaya başladı.Duyarlı sürücü saniyeler içinde müdahale ettiBu sırada caddede seyir halinde bulunan bir sürücü, kontrolsüz şekilde hareket eden otomobili fark ederek aracını yol ortasında durdurdu.Hızla otomobilinden inen sürücü, koşarak geri kayan araca ulaştı. Önce kapıları açarak otomobili kontrol altına almaya çalışan sürücü, kapıları açamayınca farklı bir yöntem denedi.Kaputa tutunarak otomobili durdurduKapıları açamayan sürücü, otomobilin ön çamurluk ve kaput kısmına tutunarak aracı yavaşlatmayı başardı.Çevredeki vatandaşların da yardımıyla kontrol altına alınan otomobil, park halindeki başka araçlara çarpmadan durduruldu. Böylece olası bir maddi hasar ya da yaralanmayla sonuçlanabilecek kaza önlenmiş oldu.O anlar araç kamerasına yansıdıYaşananlar, olay yerinden geçen bir aracın araç kamerası tarafından kaydedildi.Görüntülerde, park halindeki otomobilin yokuş aşağı geri kaydığı, duyarlı sürücünün aracını durdurarak yardıma koştuğu ve çevredeki vatandaşlarla birlikte otomobili durdurduğu anlar yer aldı.

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başakşehir, otomobil