https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/istanbulda-geri-kayan-otomobili-kaputundan-tutarak-durdurdu-1107740473.html
İstanbul'da geri kayan otomobili kaputundan tutarak durdurdu
İstanbul'da geri kayan otomobili kaputundan tutarak durdurdu
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde park halindeyken yokuşta geri kaymaya başlayan otomobil, duyarlı bir sürücünün zamanında müdahalesi sayesinde olası bir kazaya... 03.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-03T15:35+0300
2026-08-03T15:35+0300
2026-08-03T15:35+0300
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İstanbul'un Başakşehir ilçesi Başak Mahallesi Süleyman Çelebi Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağı geri kaymaya başladı.Duyarlı sürücü saniyeler içinde müdahale ettiBu sırada caddede seyir halinde bulunan bir sürücü, kontrolsüz şekilde hareket eden otomobili fark ederek aracını yol ortasında durdurdu.Hızla otomobilinden inen sürücü, koşarak geri kayan araca ulaştı. Önce kapıları açarak otomobili kontrol altına almaya çalışan sürücü, kapıları açamayınca farklı bir yöntem denedi.Kaputa tutunarak otomobili durdurduKapıları açamayan sürücü, otomobilin ön çamurluk ve kaput kısmına tutunarak aracı yavaşlatmayı başardı.Çevredeki vatandaşların da yardımıyla kontrol altına alınan otomobil, park halindeki başka araçlara çarpmadan durduruldu. Böylece olası bir maddi hasar ya da yaralanmayla sonuçlanabilecek kaza önlenmiş oldu.O anlar araç kamerasına yansıdıYaşananlar, olay yerinden geçen bir aracın araç kamerası tarafından kaydedildi.Görüntülerde, park halindeki otomobilin yokuş aşağı geri kaydığı, duyarlı sürücünün aracını durdurarak yardıma koştuğu ve çevredeki vatandaşlarla birlikte otomobili durdurduğu anlar yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/fosiller-ortaya-cikardi-hobbit-insan-turu-de-uzun-sure-bakima-muhtac-bebekler-yetistiriyordu-1107736342.html
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başakşehir, otomobil
İstanbul'da geri kayan otomobili kaputundan tutarak durdurdu
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde park halindeyken yokuşta geri kaymaya başlayan otomobil, duyarlı bir sürücünün zamanında müdahalesi sayesinde olası bir kazaya neden olmadan durduruldu. Kapıları açmayı başaramayan sürücü, otomobilin kaputuna tutunarak aracı durdurmayı başardı.
İstanbul'un Başakşehir ilçesi Başak Mahallesi Süleyman Çelebi Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağı geri kaymaya başladı.
Duyarlı sürücü saniyeler içinde müdahale etti
Bu sırada caddede seyir halinde bulunan bir sürücü, kontrolsüz şekilde hareket eden otomobili fark ederek aracını yol ortasında durdurdu.
Hızla otomobilinden inen sürücü, koşarak geri kayan araca ulaştı. Önce kapıları açarak otomobili kontrol altına almaya çalışan sürücü, kapıları açamayınca farklı bir yöntem denedi.
Kaputa tutunarak otomobili durdurdu
Kapıları açamayan sürücü, otomobilin ön çamurluk ve kaput kısmına tutunarak aracı yavaşlatmayı başardı.
Çevredeki vatandaşların da yardımıyla kontrol altına alınan otomobil, park halindeki başka araçlara çarpmadan durduruldu. Böylece olası bir maddi hasar ya da yaralanmayla sonuçlanabilecek kaza önlenmiş oldu.
O anlar araç kamerasına yansıdı
Yaşananlar, olay yerinden geçen bir aracın araç kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, park halindeki otomobilin yokuş aşağı geri kaydığı, duyarlı sürücünün aracını durdurarak yardıma koştuğu ve çevredeki vatandaşlarla birlikte otomobili durdurduğu anlar yer aldı.