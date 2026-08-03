https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/fosiller-ortaya-cikardi-hobbit-insan-turu-de-uzun-sure-bakima-muhtac-bebekler-yetistiriyordu-1107736342.html
Fosiller ortaya çıkardı: 'Hobbit' insan türü de uzun süre bakıma muhtaç bebekler yetiştiriyordu
Fosiller ortaya çıkardı: 'Hobbit' insan türü de uzun süre bakıma muhtaç bebekler yetiştiriyordu
Sputnik Türkiye
Yeni bir araştırma, bu özelliğin yalnızca Homo sapiens'e ait olmadığını, milyonlarca yıl önce yaşamış insan akrabalarında da görüldüğünü ortaya koydu.
2026-08-03T13:27+0300
2026-08-03T13:27+0300
2026-08-03T13:27+0300
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Bilim insanları, Endonezya'da bulunan Homo erectus ve daha kısa olmaları nedeniyle 'Hobbit' lakabıyla bilinen Homo floresiensis türlerine ait fosil kafataslarında, yalnızca uzun süre hareket edemeyen bebeklerde görülen kafatası şekil bozukluğuna rastladı. Bulgular, Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayımlandı.Bebeklik dönemini ortaya çıkardıAraştırmanın merkezinde, tıpta deformasyonel plajiyosefali olarak bilinen kafatası düzleşmesi yer alıyor. Bu durum, kafatası kemikleri henüz yumuşak olan ve boyun kasları gelişmediği için uzun süre sırtüstü ya da aynı pozisyonda yatan bebeklerde ortaya çıkıyor.Modern insanlarda oldukça iyi bilinen bu durum, yaşayan büyük insansı maymunlarda ise neredeyse hiç görülmüyor. Araştırmacılar, bu nedenle söz konusu deformasyonun fosillerde bulunmasının, bebeklerin uzun süre bakıma muhtaç olduğuna dair önemli bir biyolojik ipucu sunduğunu belirtiyor.Yaklaşık bin kafatası incelendiBilim insanları araştırma kapsamında şempanze, bonobo, goril ve orangutanlara ait 996, modern insanlara ait ise 508 kafatasını karşılaştırdı. Ardından Endonezya'dan çıkarılan altı fosil kafatasını analiz etti.İncelenen fosillerden ikisi Homo erectus, biri ise Homo floresiensis türüne ait olmak üzere üç kafatasında, yaşayan büyük insansı maymunlarda görülen doğal asimetri sınırlarının çok üzerinde deformasyon tespit edildi.Büyük beyin olmadan da insan gibi bebeklikAraştırmanın en dikkat çekici sonucu ise 'Hobbit' olarak bilinen Homo floresiensis ile ilgili oldu.Yaklaşık 426 santimetreküplük beyin hacmine sahip olan bu türün beyni, ünlü 'Lucy' fosiliyle tanınan Australopithecus afarensis kadar küçüktü. Buna rağmen kafatasındaki deformasyon, bu türün de modern insanlar gibi uzun süre yardıma ihtiyaç duyan bebekler dünyaya getirdiğini gösterdi.Bilim insanlarına göre bu durum, uzun ve bakıma bağımlı bebeklik döneminin büyük beynin bir sonucu olmadığını, aksine insan evriminde çok daha erken ortaya çıkmış bir özellik olabileceğini düşündürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/manisada-2-bin-500-yillik-kesif-sardeste-anitsal-erkek-heykeli-bulundu-1107732325.html
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hobbit, homo erectus, evrim, bebek, araştırma
hobbit, homo erectus, evrim, bebek, araştırma
Fosiller ortaya çıkardı: 'Hobbit' insan türü de uzun süre bakıma muhtaç bebekler yetiştiriyordu
İnsan bebeklerinin diğer primatlara kıyasla uzun süre bakıma muhtaç olması, modern insanın en ayırt edici özelliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak yeni bir araştırma, bu özelliğin yalnızca Homo sapiens'e ait olmadığını, milyonlarca yıl önce yaşamış insan akrabalarında da görüldüğünü ortaya koydu.
Bilim insanları, Endonezya'da bulunan Homo erectus ve daha kısa olmaları nedeniyle 'Hobbit' lakabıyla bilinen Homo floresiensis türlerine ait fosil kafataslarında, yalnızca uzun süre hareket edemeyen bebeklerde görülen kafatası şekil bozukluğuna rastladı. Bulgular, Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayımlandı.
Bebeklik dönemini ortaya çıkardı
Araştırmanın merkezinde, tıpta deformasyonel plajiyosefali olarak bilinen kafatası düzleşmesi yer alıyor. Bu durum, kafatası kemikleri henüz yumuşak olan ve boyun kasları gelişmediği için uzun süre sırtüstü ya da aynı pozisyonda yatan bebeklerde ortaya çıkıyor.
Modern insanlarda oldukça iyi bilinen bu durum, yaşayan büyük insansı maymunlarda ise neredeyse hiç görülmüyor. Araştırmacılar, bu nedenle söz konusu deformasyonun fosillerde bulunmasının, bebeklerin uzun süre bakıma muhtaç olduğuna dair önemli bir biyolojik ipucu sunduğunu belirtiyor.
Yaklaşık bin kafatası incelendi
Bilim insanları araştırma kapsamında şempanze, bonobo, goril ve orangutanlara ait 996, modern insanlara ait ise 508 kafatasını karşılaştırdı. Ardından Endonezya'dan çıkarılan altı fosil kafatasını analiz etti.
İncelenen fosillerden ikisi Homo erectus, biri ise Homo floresiensis türüne ait olmak üzere üç kafatasında, yaşayan büyük insansı maymunlarda görülen doğal asimetri sınırlarının çok üzerinde deformasyon tespit edildi.
Araştırmacılar, söz konusu şekil bozukluklarının fosillerin toprak altında ezilmesinden kaynaklanmadığını, bireyler hayattayken oluştuğunu gösteren çok sayıda anatomik kanıt bulunduğunu kaydetti.
Büyük beyin olmadan da insan gibi bebeklik
Araştırmanın en dikkat çekici sonucu ise 'Hobbit' olarak bilinen Homo floresiensis ile ilgili oldu.
Yaklaşık 426 santimetreküplük beyin hacmine sahip olan bu türün beyni, ünlü 'Lucy' fosiliyle tanınan Australopithecus afarensis kadar küçüktü. Buna rağmen kafatasındaki deformasyon, bu türün de modern insanlar gibi uzun süre yardıma ihtiyaç duyan bebekler dünyaya getirdiğini gösterdi.
Bilim insanlarına göre bu durum, uzun ve bakıma bağımlı bebeklik döneminin büyük beynin bir sonucu olmadığını, aksine insan evriminde çok daha erken ortaya çıkmış bir özellik olabileceğini düşündürüyor.