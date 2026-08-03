https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/fosiller-ortaya-cikardi-hobbit-insan-turu-de-uzun-sure-bakima-muhtac-bebekler-yetistiriyordu-1107736342.html

Fosiller ortaya çıkardı: 'Hobbit' insan türü de uzun süre bakıma muhtaç bebekler yetiştiriyordu

Fosiller ortaya çıkardı: 'Hobbit' insan türü de uzun süre bakıma muhtaç bebekler yetiştiriyordu

Sputnik Türkiye

Yeni bir araştırma, bu özelliğin yalnızca Homo sapiens'e ait olmadığını, milyonlarca yıl önce yaşamış insan akrabalarında da görüldüğünü ortaya koydu.

2026-08-03T13:27+0300

2026-08-03T13:27+0300

2026-08-03T13:27+0300

yaşam

hobbit

homo erectus

evrim

bebek

araştırma

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Bilim insanları, Endonezya'da bulunan Homo erectus ve daha kısa olmaları nedeniyle 'Hobbit' lakabıyla bilinen Homo floresiensis türlerine ait fosil kafataslarında, yalnızca uzun süre hareket edemeyen bebeklerde görülen kafatası şekil bozukluğuna rastladı. Bulgular, Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayımlandı.Bebeklik dönemini ortaya çıkardıAraştırmanın merkezinde, tıpta deformasyonel plajiyosefali olarak bilinen kafatası düzleşmesi yer alıyor. Bu durum, kafatası kemikleri henüz yumuşak olan ve boyun kasları gelişmediği için uzun süre sırtüstü ya da aynı pozisyonda yatan bebeklerde ortaya çıkıyor.Modern insanlarda oldukça iyi bilinen bu durum, yaşayan büyük insansı maymunlarda ise neredeyse hiç görülmüyor. Araştırmacılar, bu nedenle söz konusu deformasyonun fosillerde bulunmasının, bebeklerin uzun süre bakıma muhtaç olduğuna dair önemli bir biyolojik ipucu sunduğunu belirtiyor.Yaklaşık bin kafatası incelendiBilim insanları araştırma kapsamında şempanze, bonobo, goril ve orangutanlara ait 996, modern insanlara ait ise 508 kafatasını karşılaştırdı. Ardından Endonezya'dan çıkarılan altı fosil kafatasını analiz etti.İncelenen fosillerden ikisi Homo erectus, biri ise Homo floresiensis türüne ait olmak üzere üç kafatasında, yaşayan büyük insansı maymunlarda görülen doğal asimetri sınırlarının çok üzerinde deformasyon tespit edildi.Büyük beyin olmadan da insan gibi bebeklikAraştırmanın en dikkat çekici sonucu ise 'Hobbit' olarak bilinen Homo floresiensis ile ilgili oldu.Yaklaşık 426 santimetreküplük beyin hacmine sahip olan bu türün beyni, ünlü 'Lucy' fosiliyle tanınan Australopithecus afarensis kadar küçüktü. Buna rağmen kafatasındaki deformasyon, bu türün de modern insanlar gibi uzun süre yardıma ihtiyaç duyan bebekler dünyaya getirdiğini gösterdi.Bilim insanlarına göre bu durum, uzun ve bakıma bağımlı bebeklik döneminin büyük beynin bir sonucu olmadığını, aksine insan evriminde çok daha erken ortaya çıkmış bir özellik olabileceğini düşündürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/manisada-2-bin-500-yillik-kesif-sardeste-anitsal-erkek-heykeli-bulundu-1107732325.html

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