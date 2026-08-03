https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/israilde-savunma-bakani-ve-ordu-komuta-kademesinde-kriz-1107738319.html

İsrail'de Savunma Bakanı ve ordu komuta kademesinde kriz

İsrail'de Savunma Bakanı ve ordu komuta kademesinde kriz

Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Bakanı Katz, bir İsraillinin idari gözaltı kararının iptal edilmesine itiraz eden Tümgeneral Avi Bluth'u görevden aldığını açıkladı. İsrail ordusu ise Bluth'un görevine devam ettiğini duyurdu. Ayrıntılar haberde...

2026-08-03T13:32+0300

2026-08-03T13:32+0300

2026-08-03T13:32+0300

dünya

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i̇srail ordusu (idf)

savunma bakanlığı

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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliye saldıran ve cinsel işkence yaptığı aktarılan İsrailli hakkındaki ‘idari gözaltı’ kararının yenilenmemesine itiraz eden Tümgeneral Avi Bluth'u canlı yayında görevden aldığını duyurması, ordu komuta kademesi ile Savunma Bakanlığı arasında krize neden oldu.Katz, İsrail'in Kanal 14 televizyonunda katıldığı bir canlı yayın sırasında Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in haberi olmaksızın İsrail Ordusu Merkez Komutanı Tümgeneral Avi Bluth'u görevden alarak yerine Tümgeneral Dado Bar-Khalifa'yı atamaya karar verdiğini açıkladı.Gerekçe: İsrailli yerleşimciye tavrıKatz, Bluth'un Batı Şeria'da bir köyü basarak bir Filistinliye saldıran ve cinsel istismarda bulunan İsrailli yerleşimci Tal Yinon Dardik'e yönelik tavrı nedeniyle görevden alındığına işaret etti.Tümgeneral Bluth'un İsrailli yerleşimcinin "idari gözaltı" kararının kaldırılması kararını temyize götürmesinin "yanlış bir adım" olduğunu savunan Katz, "düşmanlarına saldıran ve yerleşimcilerini (Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri) koruyan bir ordu istediğini" söyledi.İsrail ordusundan Katz'a itirazÖte yandan İsrail ordusu ise Genelkurmay Başkanı Zamir'in, Savunma Bakanı Katz'ın Tümgeneral Avi Bluth'u görevden alma kararından daha önce haberdar olmadığını açıkladı:İdari gözaltı anlaşmazlığıSavunma Bakanı Katz ile Tümgeneral Bluth arasında gerilime neden olan İsrailli Tal Yinon Dardik, mart ayında kendisi gibi Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli ile işgal altındaki Batı Şeria'nın Hirbet Humsa köyüne baskın yapmıştı.İsrail basını, Dardik'in yanındaki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle birlikte bir Filistinlinin kıyafetlerini çıkarmaya zorladığını ve cinsel işkence yaparak köyde dolaştırdığını yazmıştı.Katz, geçen ay Dardik ile tutulduğu hapishanede görüşmüştü.Görüşmenin ardından Savunma Bakanı Katz, Dardik hakkındaki idari gözaltı kararının "usul hataları nedeniyle" iptal ettirmiş ve Tümgeneral Bluth'a ise kararın yenilenmemesi talimatını vermişti.Tümgeneral Bluth ise Dardik hakkındaki idari gözaltı kararının kaldırılması kararına itiraz ederek temyize götürmüştü.

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yisrael katz, eyal zamir, i̇srail, i̇srail ordusu (idf), savunma bakanlığı