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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/irandan-trumpin-aciklamalarina-yalanlama-abd-ile-planlanmis-bir-muzakere-yok-1107748646.html
İran'dan Trump'ın açıklamalarına yalanlama: 'ABD ile planlanmış bir müzakere yok'
İran'dan Trump'ın açıklamalarına yalanlama: 'ABD ile planlanmış bir müzakere yok'
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile herhangi bir müzakerenin yapılmadığını ve planlanmış bir görüşmenin bulunmadığını açıkladı. 03.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-03T23:47+0300
2026-08-03T23:47+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇smail bekayi
abbas arakçi
i̇ran
i̇ran dışişleri bakanlığı
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile herhangi bir müzakere yürütülmediğini ve taraflar arasında planlanmış bir görüşme bulunmadığını açıkladı.Bekayi, İran'ın önümüzdeki günlerde yabancı heyet kabul etme ya da yurt dışına müzakere heyeti gönderme yönünde herhangi bir planının olmadığını belirtti.Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin yalnızca Irak'ta dini hac ziyareti kapsamında bulunduğunu ifade eden Bekayi, bunun dışında İranlı müzakerecilerin tamamının ülkede olduğunu söyledi.Bekayi ayrıca, halen devam eden tek görüşmenin Umman ile Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin temaslar olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/trump-iranla-su-anda-gorusuyoruz-1107747266.html
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abd, i̇smail bekayi, abbas arakçi, i̇ran, i̇ran dışişleri bakanlığı
abd, i̇smail bekayi, abbas arakçi, i̇ran, i̇ran dışişleri bakanlığı

İran'dan Trump'ın açıklamalarına yalanlama: 'ABD ile planlanmış bir müzakere yok'

23:47 03.08.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran-ABD
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile herhangi bir müzakerenin yapılmadığını ve planlanmış bir görüşmenin bulunmadığını açıkladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile herhangi bir müzakere yürütülmediğini ve taraflar arasında planlanmış bir görüşme bulunmadığını açıkladı.
Bekayi, İran'ın önümüzdeki günlerde yabancı heyet kabul etme ya da yurt dışına müzakere heyeti gönderme yönünde herhangi bir planının olmadığını belirtti.
Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin yalnızca Irak'ta dini hac ziyareti kapsamında bulunduğunu ifade eden Bekayi, bunun dışında İranlı müzakerecilerin tamamının ülkede olduğunu söyledi.
Bekayi ayrıca, halen devam eden tek görüşmenin Umman ile Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin temaslar olduğunu kaydetti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Trump: İran'la 'şu anda' görüşüyoruz, İran'ın elindeki son şans
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