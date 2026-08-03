https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/irandan-trumpin-aciklamalarina-yalanlama-abd-ile-planlanmis-bir-muzakere-yok-1107748646.html

İran'dan Trump'ın açıklamalarına yalanlama: 'ABD ile planlanmış bir müzakere yok'

İran'dan Trump'ın açıklamalarına yalanlama: 'ABD ile planlanmış bir müzakere yok'

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile herhangi bir müzakerenin yapılmadığını ve planlanmış bir görüşmenin bulunmadığını açıkladı. 03.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-03T23:47+0300

2026-08-03T23:47+0300

2026-08-03T23:47+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇smail bekayi

abbas arakçi

i̇ran

i̇ran dışişleri bakanlığı

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile herhangi bir müzakere yürütülmediğini ve taraflar arasında planlanmış bir görüşme bulunmadığını açıkladı.Bekayi, İran'ın önümüzdeki günlerde yabancı heyet kabul etme ya da yurt dışına müzakere heyeti gönderme yönünde herhangi bir planının olmadığını belirtti.Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin yalnızca Irak'ta dini hac ziyareti kapsamında bulunduğunu ifade eden Bekayi, bunun dışında İranlı müzakerecilerin tamamının ülkede olduğunu söyledi.Bekayi ayrıca, halen devam eden tek görüşmenin Umman ile Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin temaslar olduğunu kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/trump-iranla-su-anda-gorusuyoruz-1107747266.html

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abd, i̇smail bekayi, abbas arakçi, i̇ran, i̇ran dışişleri bakanlığı