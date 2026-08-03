https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/fenerbahcenin-uefa-sampiyonlar-ligi-play-off-turundaki-olasi-rakibi-belli-oldu-1107736734.html

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki olası rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki olası rakibi belli oldu

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi tamamlandı. Fenerbahçe, 3. eleme turunda Sturm Graz'ı elemesi halinde, play-off turunda Sparta Prag-Olimpik... 03.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-03T13:26+0300

2026-08-03T13:26+0300

2026-08-03T13:28+0300

spor

fenerbahçe

play-off

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.Kura sonucuna göre Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı elemesi halinde, play-off turunda Sparta Prag-Olimpik Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.İlk hedef Sturm Graz engelini aşmakSarı-lacivertliler, önce Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile oynayacağı 3. eleme turu mücadelesinden başarıyla ayrılmaya çalışacak.Fenerbahçe, bu turu geçmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda grup aşamasına kalabilmek için kritik bir eşleşmeye çıkacak.Play-off maçlarının tarihi açıklandıUEFA, play-off turu karşılaşmalarının 18-19 Ağustos ve 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacağını duyurdu.Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında turu geçmesi halinde bu tarihlerde Sparta Prag ile Olimpik Lyon eşleşmesinin galibiyle mücadele ederek Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalmaya çalışacak.

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