https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/fenerbahcenin-uefa-sampiyonlar-ligi-play-off-turundaki-olasi-rakibi-belli-oldu-1107736734.html
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki olası rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki olası rakibi belli oldu
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi tamamlandı. Fenerbahçe, 3. eleme turunda Sturm Graz'ı elemesi halinde, play-off turunda Sparta Prag-Olimpik... 03.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-03T13:26+0300
2026-08-03T13:26+0300
2026-08-03T13:28+0300
spor
fenerbahçe
play-off
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/03/1107737130_0:107:1984:1223_1920x0_80_0_0_58464e93ec12059f69c700aeba8ca454.jpg
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.Kura sonucuna göre Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı elemesi halinde, play-off turunda Sparta Prag-Olimpik Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.İlk hedef Sturm Graz engelini aşmakSarı-lacivertliler, önce Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile oynayacağı 3. eleme turu mücadelesinden başarıyla ayrılmaya çalışacak.Fenerbahçe, bu turu geçmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda grup aşamasına kalabilmek için kritik bir eşleşmeye çıkacak.Play-off maçlarının tarihi açıklandıUEFA, play-off turu karşılaşmalarının 18-19 Ağustos ve 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacağını duyurdu.Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında turu geçmesi halinde bu tarihlerde Sparta Prag ile Olimpik Lyon eşleşmesinin galibiyle mücadele ederek Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalmaya çalışacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/fenerbahcede-amrabat-ayriligi-ispanyol-ekibi-yildiz-orta-sahayla-el-sikisiyor-1107721587.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/03/1107737130_107:0:1878:1328_1920x0_80_0_0_1776c12f6bea59a419ac5491ad0d13e3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fenerbahçe, play-off
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki olası rakibi belli oldu
13:26 03.08.2026 (güncellendi: 13:28 03.08.2026)
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi tamamlandı. Fenerbahçe, 3. eleme turunda Sturm Graz'ı elemesi halinde, play-off turunda Sparta Prag-Olimpik Lyon eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Devler Ligi'nde grup aşamasına kalma yolundaki play-off maçları ise 18-19 ve 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Kura sonucuna göre Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı elemesi halinde, play-off turunda Sparta Prag-Olimpik Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
İlk hedef Sturm Graz engelini aşmak
Sarı-lacivertliler, önce Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile oynayacağı 3. eleme turu mücadelesinden başarıyla ayrılmaya çalışacak.
Fenerbahçe, bu turu geçmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda grup aşamasına kalabilmek için kritik bir eşleşmeye çıkacak.
Play-off maçlarının tarihi açıklandı
UEFA, play-off turu karşılaşmalarının 18-19 Ağustos ve 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacağını duyurdu.
Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında turu geçmesi halinde bu tarihlerde Sparta Prag ile Olimpik Lyon eşleşmesinin galibiyle mücadele ederek Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalmaya çalışacak.