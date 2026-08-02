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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/istanbul-cumhuriyet-bassavciligi-ertugrul-ozkok-hakkinda-sorusturma-baslatti-1107726405.html
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ertuğrul Özkök hakkında soruşturma başlattı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ertuğrul Özkök hakkında soruşturma başlattı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Özkök hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatıldığını açıkladı. 02.08.2026, Sputnik Türkiye
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ertuğrul özkök
cumhuriyet başsavcılığı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında katıldığı sosyal medyada yayımlanan bir programdaki ifadeleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/tip-milletvekili-sera-kadigil-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1107725825.html
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ertuğrul özkök, cumhuriyet başsavcılığı, türkiye
ertuğrul özkök, cumhuriyet başsavcılığı, türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ertuğrul Özkök hakkında soruşturma başlattı

22:39 02.08.2026
© AAErtuğrul Özkök
Ertuğrul Özkök - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2026
© AA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Özkök hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatıldığını açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında katıldığı sosyal medyada yayımlanan bir programdaki ifadeleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlattı.
Sera Kadıgil - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2026
POLİTİKA
TİP Milletvekili Sera Kadıgil hakkında soruşturma başlatıldı
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