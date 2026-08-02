https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/istanbul-cumhuriyet-bassavciligi-ertugrul-ozkok-hakkinda-sorusturma-baslatti-1107726405.html
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ertuğrul Özkök hakkında soruşturma başlattı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ertuğrul Özkök hakkında soruşturma başlattı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Özkök hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatıldığını açıkladı. 02.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-02T22:39+0300
2026-08-02T22:39+0300
2026-08-02T22:39+0300
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ertuğrul özkök
cumhuriyet başsavcılığı
türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında katıldığı sosyal medyada yayımlanan bir programdaki ifadeleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/tip-milletvekili-sera-kadigil-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1107725825.html
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ertuğrul özkök, cumhuriyet başsavcılığı, türkiye
ertuğrul özkök, cumhuriyet başsavcılığı, türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ertuğrul Özkök hakkında soruşturma başlattı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Özkök hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatıldığını açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında katıldığı sosyal medyada yayımlanan bir programdaki ifadeleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlattı.