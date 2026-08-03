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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in mutabakata rağmen Gazze'ye saldırılarına yönelik tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in mutabakata rağmen Gazze'ye saldırılarına yönelik tepki
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tek amacının Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede barış ve istikrarın tesisine engel... 03.08.2026, Sputnik Türkiye
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2026-08-03T03:03+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
gazze
i̇srail
abd
benyamin netanyahu
dışişleri bakanlığı
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin bir açıklama yaptı.Açıklamada 'Gazze Barış Planı'nın hayata geçirilmesini mümkün kılacak yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmasının hemen ardından, İsrail'in Gazze'de 30'dan fazla sivili katletmesi ve sağlık tesislerini hedef almasının Netanyahu hükümetinin Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha gösterdiği' vurgulandı.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun tek amacının Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede barış ve istikrarın tesisine engel olmak olduğu bildirilen Dışişleri'nin açıklamasında "Bu doğrultuda, bölgedeki kırılgan dengeleri bozacak adımlar atmaktan ve ABD başta olmak üzere arabulucu ülkelerin çabalarını baltalamaktan çekinmemektedir" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada Orta Doğu'nun tamamını bir çatışma alanına dönüştürmek isteyen Netanyahu'nun 'yayılmacı ve militarist anlayışına' karşı uluslararası toplumun daha kararlı, tutarlı ve güçlü bir tutum sergilemesinin artık bir zorunluluk haline geldiği aktarıldı.Ayrıca bölgenin ve Filistin'in huzur ve refaha kavuşmasını destekleyen tüm ülkelere ortak sorumluluk bilinciyle hareket etme, uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkma çağrısında bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/trumptan-iran-ile-yeni-bir-anlasma-aciklamasi-1107727052.html
gazze
i̇srail
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gazze, i̇srail, abd, benyamin netanyahu, dışişleri bakanlığı
gazze, i̇srail, abd, benyamin netanyahu, dışişleri bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in mutabakata rağmen Gazze'ye saldırılarına yönelik tepki

02:29 03.08.2026 (güncellendi: 03:03 03.08.2026)
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tek amacının Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede barış ve istikrarın tesisine engel olmak olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin bir açıklama yaptı.
Açıklamada 'Gazze Barış Planı'nın hayata geçirilmesini mümkün kılacak yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmasının hemen ardından, İsrail'in Gazze'de 30'dan fazla sivili katletmesi ve sağlık tesislerini hedef almasının Netanyahu hükümetinin Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha gösterdiği' vurgulandı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun tek amacının Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede barış ve istikrarın tesisine engel olmak olduğu bildirilen Dışişleri'nin açıklamasında "Bu doğrultuda, bölgedeki kırılgan dengeleri bozacak adımlar atmaktan ve ABD başta olmak üzere arabulucu ülkelerin çabalarını baltalamaktan çekinmemektedir" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada Orta Doğu'nun tamamını bir çatışma alanına dönüştürmek isteyen Netanyahu'nun 'yayılmacı ve militarist anlayışına' karşı uluslararası toplumun daha kararlı, tutarlı ve güçlü bir tutum sergilemesinin artık bir zorunluluk haline geldiği aktarıldı.
Ayrıca bölgenin ve Filistin'in huzur ve refaha kavuşmasını destekleyen tüm ülkelere ortak sorumluluk bilinciyle hareket etme, uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkma çağrısında bulunuldu.
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