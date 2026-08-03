https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/disisleri-bakanligindan-israilin-mutabakata-ragmen-gazzeye-saldirilarina-tepki-1107727204.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in mutabakata rağmen Gazze'ye saldırılarına yönelik tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in mutabakata rağmen Gazze'ye saldırılarına yönelik tepki

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tek amacının Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede barış ve istikrarın tesisine engel... 03.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-03T02:29+0300

2026-08-03T02:29+0300

2026-08-03T03:03+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

gazze

i̇srail

abd

benyamin netanyahu

dışişleri bakanlığı

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin bir açıklama yaptı.Açıklamada 'Gazze Barış Planı'nın hayata geçirilmesini mümkün kılacak yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmasının hemen ardından, İsrail'in Gazze'de 30'dan fazla sivili katletmesi ve sağlık tesislerini hedef almasının Netanyahu hükümetinin Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha gösterdiği' vurgulandı.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun tek amacının Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede barış ve istikrarın tesisine engel olmak olduğu bildirilen Dışişleri'nin açıklamasında "Bu doğrultuda, bölgedeki kırılgan dengeleri bozacak adımlar atmaktan ve ABD başta olmak üzere arabulucu ülkelerin çabalarını baltalamaktan çekinmemektedir" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada Orta Doğu'nun tamamını bir çatışma alanına dönüştürmek isteyen Netanyahu'nun 'yayılmacı ve militarist anlayışına' karşı uluslararası toplumun daha kararlı, tutarlı ve güçlü bir tutum sergilemesinin artık bir zorunluluk haline geldiği aktarıldı.Ayrıca bölgenin ve Filistin'in huzur ve refaha kavuşmasını destekleyen tüm ülkelere ortak sorumluluk bilinciyle hareket etme, uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkma çağrısında bulunuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/trumptan-iran-ile-yeni-bir-anlasma-aciklamasi-1107727052.html

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gazze, i̇srail, abd, benyamin netanyahu, dışişleri bakanlığı