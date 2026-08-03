https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/disisleri-bakanligindan-israilin-mutabakata-ragmen-gazzeye-saldirilarina-tepki-1107727204.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in mutabakata rağmen Gazze'ye saldırılarına yönelik tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in mutabakata rağmen Gazze'ye saldırılarına yönelik tepki
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tek amacının Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede barış ve istikrarın tesisine engel... 03.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-03T02:29+0300
2026-08-03T02:29+0300
2026-08-03T03:03+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
gazze
i̇srail
abd
benyamin netanyahu
dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1104009086_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_ac8575818aee17d4a29e9c5d7986203c.jpg
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin bir açıklama yaptı.Açıklamada 'Gazze Barış Planı'nın hayata geçirilmesini mümkün kılacak yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmasının hemen ardından, İsrail'in Gazze'de 30'dan fazla sivili katletmesi ve sağlık tesislerini hedef almasının Netanyahu hükümetinin Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha gösterdiği' vurgulandı.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun tek amacının Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede barış ve istikrarın tesisine engel olmak olduğu bildirilen Dışişleri'nin açıklamasında "Bu doğrultuda, bölgedeki kırılgan dengeleri bozacak adımlar atmaktan ve ABD başta olmak üzere arabulucu ülkelerin çabalarını baltalamaktan çekinmemektedir" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada Orta Doğu'nun tamamını bir çatışma alanına dönüştürmek isteyen Netanyahu'nun 'yayılmacı ve militarist anlayışına' karşı uluslararası toplumun daha kararlı, tutarlı ve güçlü bir tutum sergilemesinin artık bir zorunluluk haline geldiği aktarıldı.Ayrıca bölgenin ve Filistin'in huzur ve refaha kavuşmasını destekleyen tüm ülkelere ortak sorumluluk bilinciyle hareket etme, uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkma çağrısında bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/trumptan-iran-ile-yeni-bir-anlasma-aciklamasi-1107727052.html
gazze
i̇srail
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1104009086_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_83daa82203be465f50f8e6852b101b9c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gazze, i̇srail, abd, benyamin netanyahu, dışişleri bakanlığı
gazze, i̇srail, abd, benyamin netanyahu, dışişleri bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in mutabakata rağmen Gazze'ye saldırılarına yönelik tepki
02:29 03.08.2026 (güncellendi: 03:03 03.08.2026)
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tek amacının Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede barış ve istikrarın tesisine engel olmak olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin bir açıklama yaptı.
Açıklamada 'Gazze Barış Planı'nın hayata geçirilmesini mümkün kılacak yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmasının hemen ardından, İsrail'in Gazze'de 30'dan fazla sivili katletmesi ve sağlık tesislerini hedef almasının Netanyahu hükümetinin Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha gösterdiği' vurgulandı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun tek amacının Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede barış ve istikrarın tesisine engel olmak olduğu bildirilen Dışişleri'nin açıklamasında "Bu doğrultuda, bölgedeki kırılgan dengeleri bozacak adımlar atmaktan ve ABD başta olmak üzere arabulucu ülkelerin çabalarını baltalamaktan çekinmemektedir" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada Orta Doğu'nun tamamını bir çatışma alanına dönüştürmek isteyen Netanyahu'nun 'yayılmacı ve militarist anlayışına' karşı uluslararası toplumun daha kararlı, tutarlı ve güçlü bir tutum sergilemesinin artık bir zorunluluk haline geldiği aktarıldı.
Ayrıca bölgenin ve Filistin'in huzur ve refaha kavuşmasını destekleyen tüm ülkelere ortak sorumluluk bilinciyle hareket etme, uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkma çağrısında bulunuldu.