https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/denizcilik-genel-mudurlugu-novorossiysk-limanindan-samsuna-seyir-halinde-bulunan-gemiye-dron-1107748368.html

Denizcilik Genel Müdürlüğü: Novorossiysk Limanı'ndan Samsun'a seyir halinde bulunan gemiye dron saldırısı düzenlendi

Denizcilik Genel Müdürlüğü: Novorossiysk Limanı'ndan Samsun'a seyir halinde bulunan gemiye dron saldırısı düzenlendi

Sputnik Türkiye

Denizcilik Genel Müdürlüğü, bugün 'NADEZHDA' isimli Ro-Ro gemisinin, dron saldırısına uğradığını ve denizcilerin Rusya'ya ait deniz unsurları tarafından... 03.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-03T22:38+0300

2026-08-03T22:38+0300

2026-08-03T22:38+0300

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denizcilik genel müdürlüğü

novorossiysk

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan Ro-Ro gemisiyle ilgili sosyal medyadan bilgilendirmede bulundu. Novorossiysk Limanı'ndan Samsun'a seyir halinde bulunan 'NADEZHDA' isimli Ro-Ro gemisinin, Novorossiysk'e yaklaşık 20 deniz mili açıkta dron saldırısına uğradığı belirtilen paylaşımda, gemide 13'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebatın bulunduğu ifade edildi.Açıklamada gemide 13'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebatın bulunduğunu ve gemide bulunan denizcilerin Rusya deniz unsurları tarafından emniyetli şekilde Novorossiysk Limanı'na tahliye edildiğini bildirildi.Paylaşımda, ilk belirlemelere göre geminin yaşam mahallinde ve baş kısmında hasar meydana geldiği ve gemide yangının devam ettiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

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