https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/denizcilik-genel-mudurlugu-novorossiysk-limanindan-samsuna-seyir-halinde-bulunan-gemiye-dron-1107748368.html
Denizcilik Genel Müdürlüğü: Novorossiysk Limanı'ndan Samsun'a seyir halinde bulunan gemiye dron saldırısı düzenlendi
Denizcilik Genel Müdürlüğü: Novorossiysk Limanı'ndan Samsun'a seyir halinde bulunan gemiye dron saldırısı düzenlendi
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Denizcilik Genel Müdürlüğü, bugün 'NADEZHDA' isimli Ro-Ro gemisinin, dron saldırısına uğradığını ve denizcilerin Rusya'ya ait deniz unsurları tarafından... 03.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-03T22:38+0300
2026-08-03T22:38+0300
2026-08-03T22:38+0300
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan Ro-Ro gemisiyle ilgili sosyal medyadan bilgilendirmede bulundu. Novorossiysk Limanı'ndan Samsun'a seyir halinde bulunan 'NADEZHDA' isimli Ro-Ro gemisinin, Novorossiysk'e yaklaşık 20 deniz mili açıkta dron saldırısına uğradığı belirtilen paylaşımda, gemide 13'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebatın bulunduğu ifade edildi.Açıklamada gemide 13'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebatın bulunduğunu ve gemide bulunan denizcilerin Rusya deniz unsurları tarafından emniyetli şekilde Novorossiysk Limanı'na tahliye edildiğini bildirildi.Paylaşımda, ilk belirlemelere göre geminin yaşam mahallinde ve baş kısmında hasar meydana geldiği ve gemide yangının devam ettiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:
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denizcilik genel müdürlüğü , novorossiysk, samsun, ro-ro, rusya, gemide
denizcilik genel müdürlüğü , novorossiysk, samsun, ro-ro, rusya, gemide
Denizcilik Genel Müdürlüğü: Novorossiysk Limanı'ndan Samsun'a seyir halinde bulunan gemiye dron saldırısı düzenlendi
Denizcilik Genel Müdürlüğü, bugün 'NADEZHDA' isimli Ro-Ro gemisinin, dron saldırısına uğradığını ve denizcilerin Rusya'ya ait deniz unsurları tarafından emniyetli şekilde Novorossiysk Limanı'na tahliye edildiğinin öğrenildiğini bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan Ro-Ro gemisiyle ilgili sosyal medyadan bilgilendirmede bulundu.
Novorossiysk Limanı'ndan Samsun'a seyir halinde bulunan 'NADEZHDA' isimli Ro-Ro gemisinin, Novorossiysk'e yaklaşık 20 deniz mili açıkta dron saldırısına uğradığı belirtilen paylaşımda, gemide 13'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebatın bulunduğu ifade edildi.
Açıklamada gemide 13'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebatın bulunduğunu ve gemide bulunan denizcilerin Rusya deniz unsurları tarafından emniyetli şekilde Novorossiysk Limanı'na tahliye edildiğini bildirildi.
Paylaşımda, ilk belirlemelere göre geminin yaşam mahallinde ve baş kısmında hasar meydana geldiği ve gemide yangının devam ettiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:
MRCC Novo ile yapılan görüşme neticesinde, gemide bulunan denizcilerin Rusya'ya ait deniz unsurları tarafından emniyetli şekilde Novorossiysk Limanı'na tahliye edildiği öğrenilmiştir. İlk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceği bildirilmiştir. Gemide yangın devam etmekte olup, bölgede dron saldırısı riskinin sürmesi nedeniyle kurtarma operasyonu gerçekleştirilememektedir. Konuya ilişkin gelişmeler yakından takip edilmekte olup tüm denizcilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıkla ailelerine kavuşmalarını temenni ediyoruz.