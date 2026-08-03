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Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan... 03.08.2026, Sputnik Türkiye
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2026-08-03T22:31+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduğunu ifade ederek, bölgede kalıcı barışın sağlanması, huzur ve istikrarın tesis edilmesi için çabalarını sürdürdüklerini belirtti.Erdoğan ayrıca, İsrail'in Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına ilişkin yol haritasına eksiksiz uymasının, planın başarıya ulaşması açısından zorunlu olduğunu vurguladı. Türkiye'nin süreci yakından takip ettiğini de sözlerine ekledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile telefonda görüştü

22:09 03.08.2026 (güncellendi: 22:31 03.08.2026)
© AA / TCCB/Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
© AA / TCCB/Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan duyulan üzüntüyü dile getirirken, İsrail'in Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına eksiksiz uyması gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduğunu ifade ederek, bölgede kalıcı barışın sağlanması, huzur ve istikrarın tesis edilmesi için çabalarını sürdürdüklerini belirtti.
Erdoğan ayrıca, İsrail'in Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına ilişkin yol haritasına eksiksiz uymasının, planın başarıya ulaşması açısından zorunlu olduğunu vurguladı. Türkiye'nin süreci yakından takip ettiğini de sözlerine ekledi.
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