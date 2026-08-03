https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/cumhurbaskani-erdogan-suudi-arabistan-veliaht-prensi-bin-selman-ile-telefonda-gorustu-1107748024.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan... 03.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-03T22:09+0300

2026-08-03T22:09+0300

2026-08-03T22:31+0300

dünya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/04/1103250679_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_06e61f60c1d6c8d7ffbe3fc0d960b5ee.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduğunu ifade ederek, bölgede kalıcı barışın sağlanması, huzur ve istikrarın tesis edilmesi için çabalarını sürdürdüklerini belirtti.Erdoğan ayrıca, İsrail'in Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına ilişkin yol haritasına eksiksiz uymasının, planın başarıya ulaşması açısından zorunlu olduğunu vurguladı. Türkiye'nin süreci yakından takip ettiğini de sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/trump-iranla-su-anda-gorusuyoruz-1107747266.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60