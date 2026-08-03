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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/cem-kucuk-sorusturmasi-kapsaminda-gazeteci-tahir-sarikaya-gozaltina-alindi-1107747491.html
Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı
Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı. 03.08.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya hakkında gözaltı kararı verildi.Bu kapsamda Sarıkaya, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.Aynı soruşturma kapsamında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'şantaj' suçlarından gözaltına alınan Cem Küçük 1 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/terorsuz-turkiye-surecine-iliskin-duzenleme-imzaya-acildi-1107741826.html
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tahir sarıkaya, cem küçük, cumhuriyet başsavcılığı
tahir sarıkaya, cem küçük, cumhuriyet başsavcılığı

Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı

21:30 03.08.2026 (güncellendi: 22:09 03.08.2026)
© Fotoğraf : Beyaz TVTahir Sarıkaya
Tahir Sarıkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
© Fotoğraf : Beyaz TV
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya hakkında gözaltı kararı verildi.
Bu kapsamda Sarıkaya, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Aynı soruşturma kapsamında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'şantaj' suçlarından gözaltına alınan Cem Küçük 1 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
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