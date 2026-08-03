https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/cem-kucuk-sorusturmasi-kapsaminda-gazeteci-tahir-sarikaya-gozaltina-alindi-1107747491.html
Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı
Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı. 03.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-03T21:30+0300
2026-08-03T21:30+0300
2026-08-03T22:09+0300
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tahir sarıkaya
cem küçük
cumhuriyet başsavcılığı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya hakkında gözaltı kararı verildi.Bu kapsamda Sarıkaya, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.Aynı soruşturma kapsamında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'şantaj' suçlarından gözaltına alınan Cem Küçük 1 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/terorsuz-turkiye-surecine-iliskin-duzenleme-imzaya-acildi-1107741826.html
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tahir sarıkaya, cem küçük, cumhuriyet başsavcılığı
tahir sarıkaya, cem küçük, cumhuriyet başsavcılığı
Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı
21:30 03.08.2026 (güncellendi: 22:09 03.08.2026)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya hakkında gözaltı kararı verildi.
Bu kapsamda Sarıkaya, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Aynı soruşturma kapsamında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'şantaj' suçlarından gözaltına alınan Cem Küçük 1 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.