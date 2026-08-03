https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/bakan-memisoglunun-seyahat-ettigi-ucakta-yolcu-rahatsizlandi-ilk-mudahaleyi-bakan-yapti-1107744596.html

Bakan Memişoğlu'nun seyahat ettiği uçakta yolcu rahatsızlandı, ilk müdahaleyi bakan yaptı

Bakan Memişoğlu'nun seyahat ettiği uçakta yolcu rahatsızlandı, ilk müdahaleyi bakan yaptı

Sputnik Türkiye

İstanbul'a dönüş yolculuğunda rahatsızlanan bir yolcuya ilk müdahaleyi Sağlık Bakanı Memişoğlu yaptı. 03.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-03T18:23+0300

2026-08-03T18:23+0300

2026-08-03T18:27+0300

türki̇ye

kemal memişoğlu

i̇stanbul

batman

uçak

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Batman ve Siirt'teki İl Değerlendirme Programları'nın ardından İstanbul'a dönüş yolculuğunu gerçekleştiren Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun seyahat ettiği uçakta bir yolcu rahatsızlandı.Kabin ekibinin 'sağlık personeli' çağrısı üzerine Memişoğlu, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol ve beraberindekilerle hastanın yanına giderek ilk müdahaleyi yaptı.Yaşananlara dair görüntüleri Anadolu Ajansı paylaştı.Gerçekleştirilen müdahalenin ardından yolcunun sağlık durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/istanbulda-geri-kayan-otomobili-kaputundan-tutarak-durdurdu-1107740473.html

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