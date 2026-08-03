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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/bakan-memisoglunun-seyahat-ettigi-ucakta-yolcu-rahatsizlandi-ilk-mudahaleyi-bakan-yapti-1107744596.html
Bakan Memişoğlu'nun seyahat ettiği uçakta yolcu rahatsızlandı, ilk müdahaleyi bakan yaptı
Bakan Memişoğlu'nun seyahat ettiği uçakta yolcu rahatsızlandı, ilk müdahaleyi bakan yaptı
Sputnik Türkiye
İstanbul'a dönüş yolculuğunda rahatsızlanan bir yolcuya ilk müdahaleyi Sağlık Bakanı Memişoğlu yaptı. 03.08.2026, Sputnik Türkiye
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kemal memişoğlu
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Batman ve Siirt'teki İl Değerlendirme Programları'nın ardından İstanbul'a dönüş yolculuğunu gerçekleştiren Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun seyahat ettiği uçakta bir yolcu rahatsızlandı.Kabin ekibinin 'sağlık personeli' çağrısı üzerine Memişoğlu, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol ve beraberindekilerle hastanın yanına giderek ilk müdahaleyi yaptı.Yaşananlara dair görüntüleri Anadolu Ajansı paylaştı.Gerçekleştirilen müdahalenin ardından yolcunun sağlık durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/istanbulda-geri-kayan-otomobili-kaputundan-tutarak-durdurdu-1107740473.html
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kemal memişoğlu, i̇stanbul, batman, uçak
kemal memişoğlu, i̇stanbul, batman, uçak

Bakan Memişoğlu'nun seyahat ettiği uçakta yolcu rahatsızlandı, ilk müdahaleyi bakan yaptı

18:23 03.08.2026 (güncellendi: 18:27 03.08.2026)
© AA / Gökhan BalcıSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
© AA / Gökhan Balcı
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İstanbul'a dönüş yolculuğunda rahatsızlanan bir yolcuya ilk müdahaleyi Sağlık Bakanı Memişoğlu yaptı.
Batman ve Siirt'teki İl Değerlendirme Programları'nın ardından İstanbul'a dönüş yolculuğunu gerçekleştiren Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun seyahat ettiği uçakta bir yolcu rahatsızlandı.
Kabin ekibinin 'sağlık personeli' çağrısı üzerine Memişoğlu, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol ve beraberindekilerle hastanın yanına giderek ilk müdahaleyi yaptı.
Yaşananlara dair görüntüleri Anadolu Ajansı paylaştı.
Gerçekleştirilen müdahalenin ardından yolcunun sağlık durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi.
İstanbul'da geri kayan otomobili kaputundan tutarak durdurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
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İstanbul'da geri kayan otomobili kaputundan tutarak durdurdu
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