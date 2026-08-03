https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/amerikan-basini-gelecek-cinde-yapildi-1107741405.html

Amerikan basını: Gelecek, Çin'de yapıldı

Amerikan basını: Gelecek, Çin'de yapıldı

Sputnik Türkiye

The New Yorker dergisinde yer alan ‘Gelecek: Çin’de yapıldı’ adlı makalede, Çin’in kansere tedavi bulmak dahil teknolojide ön cepheleri tutarak ABD’yi geçeceği öngörüsü aktarıldı.

2026-08-03T15:42+0300

2026-08-03T15:42+0300

2026-08-03T15:42+0300

ekonomi̇

çin

abd

teknoloji

evan osnos

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Amerikalı gazeteci Evan Osnos, The New Yorkeriçin kaleme aldığı 12 sayfalık "The Future, Made in China" (Gelecek, Çin'de Yapıldı) başlıklı yazısında Çin’in, kanser tedavisi geliştirmek de dahil olmak üzere birçok alanda geleceğin teknolojilerinde ABD'yi geride bırakabileceğini yazdı.Osnos, "Çin açısından bakıldığında, Amerika'nın geri çekilişi, devlet yatırımları, sanayi politikaları ve diplomatik planlamaya onlarca yıldır yapılan yatırımların meyve vermeye başladığı bir döneme denk geliyor" ifadelerini kullandı.Osnos'un görüştüğü Amerikalı bir şirket yöneticisi ise şunları söyledi:Çin artık Batılı sosyal medya fenomenlerini, yatırımcıları ve yorumcuları teknoloji turlarına davet ediyor. Bu geziler, yazıya göre "Chinamaxxing" (Çin'in teknolojik ve ekonomik üstünlüğünü öne çıkaran çevrimiçi eğilim) olarak anılan içeriklerin ortaya çıkmasına yol açıyor.'Yüksek teknolojili başkent'Sekiz yıl boyunca Pekin'de yabancı muhabir olarak yaşayan Osnos, dört ay süren haber çalışmasının bir parçası olarak 10 günlüğüne yeniden kente döndü. Gazeteci, başkentin 2013'te ayrıldığı döneme kıyasla belirgin biçimde daha sessiz olduğunu, buradaki yaşamın ise "yüksek teknolojili bir devletin başkentine özgü tuhaf bir dinginlik" taşıdığını söylüyor.Osnos bunu şöyle anlatıyor:Artık çoğu elektrikli olan araçlar sokaklarda sessizce ilerliyor. Zaten insanların dışarı çıkması için eskisi kadar neden de kalmadı. Çin dünyanın en yoğun e-ticaret pazarına sahip ve scooter ile kapıya getirilemeyecek neredeyse hiçbir şey yok.Dergiye göre Çin bugün:Yazıda, “Çin geleceğe hızla ilerlerken Amerika, Trump'ın ticaret, göç ve bütçe politikalarının da etkisiyle ya uyuyordu ya da önemsiz meselelerle oyalanıyordu” ifadeleri kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/sanghayda-dunya-yapay-zeka-konferansi-rusya-ve-cin-kuresel-yapay-zeka-isbirliginde-yeni-adimlar-1107318771.html

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