Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/amerikan-basini-gelecek-cinde-yapildi-1107741405.html
Amerikan basını: Gelecek, Çin'de yapıldı
Amerikan basını: Gelecek, Çin'de yapıldı
Sputnik Türkiye
The New Yorker dergisinde yer alan ‘Gelecek: Çin’de yapıldı’ adlı makalede, Çin’in kansere tedavi bulmak dahil teknolojide ön cepheleri tutarak ABD’yi geçeceği öngörüsü aktarıldı.
2026-08-03T15:42+0300
2026-08-03T15:42+0300
ekonomi̇
çin
abd
teknoloji
evan osnos
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/03/1107740774_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_de6a9a6a8d2afe135806294417508339.jpg
Amerikalı gazeteci Evan Osnos, The New Yorkeriçin kaleme aldığı 12 sayfalık "The Future, Made in China" (Gelecek, Çin'de Yapıldı) başlıklı yazısında Çin’in, kanser tedavisi geliştirmek de dahil olmak üzere birçok alanda geleceğin teknolojilerinde ABD'yi geride bırakabileceğini yazdı.Osnos, "Çin açısından bakıldığında, Amerika'nın geri çekilişi, devlet yatırımları, sanayi politikaları ve diplomatik planlamaya onlarca yıldır yapılan yatırımların meyve vermeye başladığı bir döneme denk geliyor" ifadelerini kullandı.Osnos'un görüştüğü Amerikalı bir şirket yöneticisi ise şunları söyledi:Çin artık Batılı sosyal medya fenomenlerini, yatırımcıları ve yorumcuları teknoloji turlarına davet ediyor. Bu geziler, yazıya göre "Chinamaxxing" (Çin'in teknolojik ve ekonomik üstünlüğünü öne çıkaran çevrimiçi eğilim) olarak anılan içeriklerin ortaya çıkmasına yol açıyor.'Yüksek teknolojili başkent'Sekiz yıl boyunca Pekin'de yabancı muhabir olarak yaşayan Osnos, dört ay süren haber çalışmasının bir parçası olarak 10 günlüğüne yeniden kente döndü. Gazeteci, başkentin 2013'te ayrıldığı döneme kıyasla belirgin biçimde daha sessiz olduğunu, buradaki yaşamın ise "yüksek teknolojili bir devletin başkentine özgü tuhaf bir dinginlik" taşıdığını söylüyor.Osnos bunu şöyle anlatıyor:Artık çoğu elektrikli olan araçlar sokaklarda sessizce ilerliyor. Zaten insanların dışarı çıkması için eskisi kadar neden de kalmadı. Çin dünyanın en yoğun e-ticaret pazarına sahip ve scooter ile kapıya getirilemeyecek neredeyse hiçbir şey yok.Dergiye göre Çin bugün:Yazıda, “Çin geleceğe hızla ilerlerken Amerika, Trump'ın ticaret, göç ve bütçe politikalarının da etkisiyle ya uyuyordu ya da önemsiz meselelerle oyalanıyordu” ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/sanghayda-dunya-yapay-zeka-konferansi-rusya-ve-cin-kuresel-yapay-zeka-isbirliginde-yeni-adimlar-1107318771.html
çin
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/03/1107740774_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_7bcac8585a761f101ba94069de87a01f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çin, abd, teknoloji, evan osnos
çin, abd, teknoloji, evan osnos

Amerikan basını: Gelecek, Çin'de yapıldı

15:42 03.08.2026
© AP Photo / Ng Han GuanÇin'de günlük yaşam
Çin'de günlük yaşam - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Ng Han Guan
Abone ol
The New Yorker dergisinde yer alan ‘Gelecek: Çin’de yapıldı’ adlı makalede, Çin’in kansere tedavi bulmak dahil teknolojide ön cepheleri tutarak ABD’yi geçeceği öngörüsü aktarıldı.
Amerikalı gazeteci Evan Osnos, The New Yorkeriçin kaleme aldığı 12 sayfalık "The Future, Made in China" (Gelecek, Çin'de Yapıldı) başlıklı yazısında Çin’in, kanser tedavisi geliştirmek de dahil olmak üzere birçok alanda geleceğin teknolojilerinde ABD'yi geride bırakabileceğini yazdı.
Osnos, "Çin açısından bakıldığında, Amerika'nın geri çekilişi, devlet yatırımları, sanayi politikaları ve diplomatik planlamaya onlarca yıldır yapılan yatırımların meyve vermeye başladığı bir döneme denk geliyor" ifadelerini kullandı.
Osnos'un görüştüğü Amerikalı bir şirket yöneticisi ise şunları söyledi:

Washington'da insanlar biyoteknolojinin elektrikli araçların ardından kaybedilecek bir sonraki alan olmasından endişe ediyor... Sahip olduğumuz bütün bu yetenekli insanları korkutup yeniden Çin'e gönderdik. Bu alanda çalışanlara baktığınızda, eskiden Batılı ilaç devlerinde görev yapmış ya da dünyanın önde gelen üniversitelerinden birinde bölüm yöneticiliği yapmış kişiler olduklarını görüyorsunuz.

Çin artık Batılı sosyal medya fenomenlerini, yatırımcıları ve yorumcuları teknoloji turlarına davet ediyor. Bu geziler, yazıya göre "Chinamaxxing" (Çin'in teknolojik ve ekonomik üstünlüğünü öne çıkaran çevrimiçi eğilim) olarak anılan içeriklerin ortaya çıkmasına yol açıyor.

'Yüksek teknolojili başkent'

Sekiz yıl boyunca Pekin'de yabancı muhabir olarak yaşayan Osnos, dört ay süren haber çalışmasının bir parçası olarak 10 günlüğüne yeniden kente döndü.
© AP Photo / Ng Han GuanPekin'de günlük yaşam
Pekin'de günlük yaşam - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
Pekin'de günlük yaşam
© AP Photo / Ng Han Guan
Gazeteci, başkentin 2013'te ayrıldığı döneme kıyasla belirgin biçimde daha sessiz olduğunu, buradaki yaşamın ise "yüksek teknolojili bir devletin başkentine özgü tuhaf bir dinginlik" taşıdığını söylüyor.

Osnos bunu şöyle anlatıyor:

Artık çoğu elektrikli olan araçlar sokaklarda sessizce ilerliyor. Zaten insanların dışarı çıkması için eskisi kadar neden de kalmadı. Çin dünyanın en yoğun e-ticaret pazarına sahip ve scooter ile kapıya getirilemeyecek neredeyse hiçbir şey yok.

Dergiye göre Çin bugün:

Dünyadaki insansız hava araçlarının (İHA), elektrikli araçların, lityum-iyon pillerin ve güneş panellerinin yüzde 70'ini üretiyor.
Dünyanın geri kalanının toplamından daha fazla endüstriyel robot kullanıyor.
Tıp alanında kayıtlı klinik araştırma sayısında ABD'yi geride bırakmış durumda.
Ayrıca Çin'in gemi inşa kapasitesinin ABD'ninkinden 200 kat daha fazla olduğu belirtiliyor.
Yazıda, “Çin geleceğe hızla ilerlerken Amerika, Trump'ın ticaret, göç ve bütçe politikalarının da etkisiyle ya uyuyordu ya da önemsiz meselelerle oyalanıyordu” ifadeleri kullanıldı.
Spor beyin ilişkisi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
DÜNYA
Şanghay’da Dünya Yapay Zeka Konferansı: Rusya ve Çin küresel yapay zeka işbirliğinde yeni adımlar atıyor
16 Temmuz, 22:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала