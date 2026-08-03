Amerikan basını: Gelecek, Çin'de yapıldı
© AP Photo / Ng Han GuanÇin'de günlük yaşam
© AP Photo / Ng Han Guan
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The New Yorker dergisinde yer alan ‘Gelecek: Çin’de yapıldı’ adlı makalede, Çin’in kansere tedavi bulmak dahil teknolojide ön cepheleri tutarak ABD’yi geçeceği öngörüsü aktarıldı.
Amerikalı gazeteci Evan Osnos, The New Yorkeriçin kaleme aldığı 12 sayfalık "The Future, Made in China" (Gelecek, Çin'de Yapıldı) başlıklı yazısında Çin’in, kanser tedavisi geliştirmek de dahil olmak üzere birçok alanda geleceğin teknolojilerinde ABD'yi geride bırakabileceğini yazdı.
Osnos, "Çin açısından bakıldığında, Amerika'nın geri çekilişi, devlet yatırımları, sanayi politikaları ve diplomatik planlamaya onlarca yıldır yapılan yatırımların meyve vermeye başladığı bir döneme denk geliyor" ifadelerini kullandı.
Osnos'un görüştüğü Amerikalı bir şirket yöneticisi ise şunları söyledi:
Washington'da insanlar biyoteknolojinin elektrikli araçların ardından kaybedilecek bir sonraki alan olmasından endişe ediyor... Sahip olduğumuz bütün bu yetenekli insanları korkutup yeniden Çin'e gönderdik. Bu alanda çalışanlara baktığınızda, eskiden Batılı ilaç devlerinde görev yapmış ya da dünyanın önde gelen üniversitelerinden birinde bölüm yöneticiliği yapmış kişiler olduklarını görüyorsunuz.
Çin artık Batılı sosyal medya fenomenlerini, yatırımcıları ve yorumcuları teknoloji turlarına davet ediyor. Bu geziler, yazıya göre "Chinamaxxing" (Çin'in teknolojik ve ekonomik üstünlüğünü öne çıkaran çevrimiçi eğilim) olarak anılan içeriklerin ortaya çıkmasına yol açıyor.
'Yüksek teknolojili başkent'
Sekiz yıl boyunca Pekin'de yabancı muhabir olarak yaşayan Osnos, dört ay süren haber çalışmasının bir parçası olarak 10 günlüğüne yeniden kente döndü.
© AP Photo / Ng Han GuanPekin'de günlük yaşam
Pekin'de günlük yaşam
© AP Photo / Ng Han Guan
Gazeteci, başkentin 2013'te ayrıldığı döneme kıyasla belirgin biçimde daha sessiz olduğunu, buradaki yaşamın ise "yüksek teknolojili bir devletin başkentine özgü tuhaf bir dinginlik" taşıdığını söylüyor.
Osnos bunu şöyle anlatıyor:
Artık çoğu elektrikli olan araçlar sokaklarda sessizce ilerliyor. Zaten insanların dışarı çıkması için eskisi kadar neden de kalmadı. Çin dünyanın en yoğun e-ticaret pazarına sahip ve scooter ile kapıya getirilemeyecek neredeyse hiçbir şey yok.
Dergiye göre Çin bugün:
Dünyadaki insansız hava araçlarının (İHA), elektrikli araçların, lityum-iyon pillerin ve güneş panellerinin yüzde 70'ini üretiyor.
Dünyanın geri kalanının toplamından daha fazla endüstriyel robot kullanıyor.
Tıp alanında kayıtlı klinik araştırma sayısında ABD'yi geride bırakmış durumda.
Ayrıca Çin'in gemi inşa kapasitesinin ABD'ninkinden 200 kat daha fazla olduğu belirtiliyor.
Yazıda, “Çin geleceğe hızla ilerlerken Amerika, Trump'ın ticaret, göç ve bütçe politikalarının da etkisiyle ya uyuyordu ya da önemsiz meselelerle oyalanıyordu” ifadeleri kullanıldı.