https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/sanghayda-dunya-yapay-zeka-konferansi-rusya-ve-cin-kuresel-yapay-zeka-isbirliginde-yeni-adimlar-1107318771.html

Şanghay’da Dünya Yapay Zeka Konferansı: Rusya ve Çin küresel yapay zeka işbirliğinde yeni adımlar atıyor

Şanghay’da Dünya Yapay Zeka Konferansı: Rusya ve Çin küresel yapay zeka işbirliğinde yeni adımlar atıyor

Sputnik Türkiye

Çin'in Şanghay kentinde düzenlenecek olan Dünya Yapay Zeka Konferansı (WAIC) öncesinde Rusya, Çin ve 25'ten fazla ülke, yapay zeka alanında adil, şeffaf ve... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T22:22+0300

2026-07-16T22:22+0300

2026-07-16T22:22+0300

dünya

rusya

çin

yapay zeka

şanghay

moskova

pekin

maksim oreşkin

konferans

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Küresel çapta yapay zeka ekosisteminin önde gelen aktörlerini bir araya getiren Dünya Yapay Zeka Konferansı (WAIC), 17-20 Temmuz tarihleri arasında Çin'in ev sahipliğinde Şanghay'da gerçekleştiriliyor. Farklı ülkelerden kamu temsilcilerini, şirket yöneticilerini ve uzmanları buluşturan etkinlikte, sektördeki son gelişmeler ve teknoloji paylaşımı ele alınıyor.Konferansa en geniş katılımlı heyetlerden birini gönderen Rusya'nın delegasyonuna, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı ve Devlet Başkanlığı Yapay Zeka Komisyonu Eşbaşkanı Maksim Oreşkin başkanlık ediyor. Heyette; Dijital Kalkınma, İletişim ve Kitle İletişim Araçları Bakanı Maksut Şadayev'in yanı sıra Dışişleri ile Ekonomik Kalkınma Bakanlıklarından üst düzey yetkililer ve önde gelen Rus teknoloji şirketlerinin temsilcileri de yer alıyor.Yeni bir küresel örgüt kurulduKonferans öncesinde küresel teknoloji yarışında dengeleri değiştirecek kritik bir adım atıldı. Rusya, Çin ve 25’i aşkın ülke, uluslararası işbirliğini kurumsallaştırmak amacıyla "Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü"nü kurdu. 16 Temmuz’da imzalanan kurucu anlaşmada Rusya adına Bakan Şadayev imza yetkisini kullandı.Yeni yapının temel hedefleri arasında; yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi sürecinde eşitliğe ve karşılıklı faydaya dayalı ortaklıklar kurmak, bilgi alışverişini hızlandırmak ve teknolojinin güvenli, sorumlu kullanımına yönelik ortak standartlar belirlemek bulunuyor.‘Teknoloji yeni bir sömürge aracı olmamalı’Örgütün gelecekteki işleyişine dair konsept üzerinde birlikte çalışan Moskova ve Pekin; insan odaklı yaklaşımın her şeyin üzerinde tutulması gerektiğini vurgulayarak bilgiye eşit erişim ve şeffaf etik normların vazgeçilmez olduğunun altını çiziyor. İki ülke, teknolojiye eşitsiz erişimin yeni bir "neokolonyal araç" haline gelmesini engellemek adına dijital uçurumun kapatılması gerektiğini belirtiyor.Yapay zeka ve yeni teknolojiler alanında açık bir tartışma platformu kurma vizyonunu öne çıkaran Rusya, uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmaya da hazırlanıyor. Bu doğrultuda, Kasım 2026’da “Yapay Zeka Dünyasına Yolculuk” başlıklı etkinliğin, 2027 yılında ise “Geleceğin Teknolojileri Forumu” ve “Yapay Zeka Yüksek Düzeyli Toplantısı”nın Rusya'da düzenlenmesi planlanıyor. Etkinliklere Çin başta olmak üzere çok sayıda ülkenin aktif katılımı bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/rusya-ve-cin-yapay-zeka-alaninda-yeni-kuresel-kurallar-belirliyor-1107316734.html

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