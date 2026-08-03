https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/abd-gelismis-yapay-zeka-modelleri-icin-yeni-cerceve-hazirladi-ayrintilar-gizli-tutuldu-1107745979.html

ABD, gelişmiş yapay zeka modelleri için yeni çerçeve hazırladı, ayrıntılar gizli tutuldu

ABD, gelişmiş yapay zeka modelleri için yeni çerçeve hazırladı, ayrıntılar gizli tutuldu

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray, gelişmiş yapay zeka modellerinin değerlendirilmesine yönelik hazırlanan gönüllü çerçevenin belirlenen takvim doğrultusunda tamamlandığını açıkladı.

2026-08-03T19:36+0300

2026-08-03T19:36+0300

2026-08-03T19:36+0300

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Düzenleme, yalnızca teknoloji şirketleri tarafından değil, politika yapıcılar, yapay zeka güvenliği alanında çalışan uzmanlar ve ABD'nin uluslararası ortakları tarafından da yakından takip ediliyor. Bu çevreler, en gelişmiş yapay zeka modellerine yönelik denetim ve değerlendirme mekanizmasının nasıl şekilleneceğini merak ediyordu.Bir Beyaz Saray yetkilisi, "2 Haziran tarihli başkanlık kararnamesinde öngörülen gönüllü çerçeve, belirlenen süre içinde tamamlandı" açıklamasını yaptı.Yetkili ayrıca, sürecin bundan sonraki aşamalarına ilişkin sektör temsilcileriyle görüşmelerin sürdüğünü belirterek, yönetimin yalnızca Anthropic, OpenAI ve Google ile değil, çok daha geniş bir teknoloji şirketi grubuyla temas halinde olduğunu ifade etti.Söz konusu üç şirketin de son teslim tarihinden önce hazırlanan taslak metne ilişkin görüş ve önerilerini yönetime ilettiği bildirildi.Çerçevenin kapsamı ne?Hazırlanan çerçevenin, geliştirilen yapay zeka modellerinin yeni düzenleme kapsamına girip girmediğinin belirlenmesi için şirketlerle hükümet arasında izlenecek süreci tanımlaması hedefleniyor.Axios'un aktardığı bilgilere göre çerçeve, hükümetin bir yapay zeka modeline piyasaya sürülmeden önce en fazla 30 gün süreyle erişebilmesi halinde uygulanacak kuralları da ortaya koyacak.Bunlar arasında;Düzenlemede ayrıca, yapay zeka modellerine piyasaya sürülmeden önce erişim hakkı verilecek "güvenilir ortakların" kimlerden oluşacağına da yer verilmesi bekleniyor.Bazı bölümler gizli tutulacakBaşkanlık kararnamesine göre gelişmiş yapay zeka modellerinin siber kabiliyetlerini ölçmek amacıyla uygulanacak kıyaslama (benchmarking) süreci gizli yürütülecek.Bunun yanında, hangi yapay zeka modellerinin bu düzenlemeye tabi olacağını belirleyen teknik eşik değerler de kamuoyuna açıklanmayacak. Bu bilgiler yalnızca gerekli görülen geliştiriciler ve araştırmacılarla paylaşılacak.Öte yandan kararname, gönüllü çerçevenin tamamını "gizli belge" statüsüne almıyor. Bu nedenle birçok siyasetçi, uzman ve sektör gözlemcisi, belgenin ayrıntılarının kamuoyuyla paylaşılmasını bekliyordu.Teknoloji şirketleri ise geliştirdikleri modellerin yeni kurallar kapsamına girip girmeyeceğini erken aşamada öğrenmek istiyor.Beyaz Saray'dan bir yetkili ise bu beklentilere ilişkin, "Bir bilginin gizli sınıfta yer almıyor olması, onu kamuoyuna açıklayacağımız anlamına gelmez" değerlendirmesinde bulundu.Konuya yakın kaynaklar, Beyaz Saray'ın hazırlanan çerçeveyi değerlendirmek üzere salı günü şirket temsilcileriyle teknik düzeyde bir toplantı yapacağını aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/konut-aliminda-yapay-zeka-donemi-ev-alirken-hata-yapma-riski-tarihe-karisiyor-1107728809.html

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