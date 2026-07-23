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Çekya'da askeri helikopter düştü: En az 1 ölü
Çekya'da askeri helikopter düştü: En az 1 ölü
Sputnik Türkiye
Çekya'da düşen askeri helikopterde 5 kişinin bulunduğu bildirilirken, Çek medyasında yer alan son dakika haberlere göre kazada en az 1 kişi hayatını kaybetti... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
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Çekya ordusunun X hesabından yaptığı resmi açıklamaya göre içinde 5 personel bulunan bir askeri helikopter düştü.Acil müdahale ekiplerinin Çekya’nın başkenti Prag’ın 180 km güneydoğusundaki Names nad Oslavou’daki kaza alanına ulaştığı ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.Ordudan yapılan açıklamada, "Namest nad Oslavou'daki 22. Helikopter Hava Kuvvetleri Üssü'nde bir Venom helikopteri düştü. Helikopterde beş asker bulunuyordu. Entegre acil durum sistemi olay yerinde müdahalede bulunuyor" ifadelerine yer verildi. Düşen helikopterin tipi ne? Düşen askeri helikopterin tipinin Bell Textron tarafından üretilen ve General Electric tarafından üretilen iki adet T700-GE-401C motoruyla çalışan UH-1Y Venom tipi çok amaçlı bir helikopter olduğu aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/ankarada-egitim-helikopteri-dustu-2-kisi-yaralandi-1107452527.html
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çekya, helikopter, helikopter kazası
çekya, helikopter, helikopter kazası

Çekya'da askeri helikopter düştü: En az 1 ölü

14:17 23.07.2026 (güncellendi: 14:30 23.07.2026)
© Cpl. Harley RobinsonÇekya'da kullanılan UH-1Y Venom tipi Amerikan helikopterleri
Çekya'da kullanılan UH-1Y Venom tipi Amerikan helikopterleri - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© Cpl. Harley Robinson
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Ayrıntılar geliyor
Çekya'da düşen askeri helikopterde 5 kişinin bulunduğu bildirilirken, Çek medyasında yer alan son dakika haberlere göre kazada en az 1 kişi hayatını kaybetti, kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor.
Çekya ordusunun X hesabından yaptığı resmi açıklamaya göre içinde 5 personel bulunan bir askeri helikopter düştü.
Acil müdahale ekiplerinin Çekya’nın başkenti Prag’ın 180 km güneydoğusundaki Names nad Oslavou’daki kaza alanına ulaştığı ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Ordudan yapılan açıklamada, "Namest nad Oslavou'daki 22. Helikopter Hava Kuvvetleri Üssü'nde bir Venom helikopteri düştü. Helikopterde beş asker bulunuyordu. Entegre acil durum sistemi olay yerinde müdahalede bulunuyor" ifadelerine yer verildi.

Düşen helikopterin tipi ne?

Düşen askeri helikopterin tipinin Bell Textron tarafından üretilen ve General Electric tarafından üretilen iki adet T700-GE-401C motoruyla çalışan UH-1Y Venom tipi çok amaçlı bir helikopter olduğu aktarıldı.
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