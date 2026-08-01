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DSÖ: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgını ülke tarihinin en büyüğü oldu
DSÖ: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgını ülke tarihinin en büyüğü oldu
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) devam eden Ebola salgınının ülke tarihindeki en büyük salgın haline geldiğini açıkladı... 01.08.2026, Sputnik Türkiye
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınının ülke tarihindeki en büyük salgın olduğunu duyurdu.DSÖ'nün paylaştığı verilere göre, 30 Temmuz itibarıyla 3 bin 605 doğrulanmış vaka tespit edilirken, 1.587 kişi hayatını kaybetti. Salgındaki ölüm oranı ise yaklaşık yüzde 44 olarak kaydedildi.2018-2020 salgınını geride bıraktıMevcut salgının, Bundibugyo türü Ebola virüsünden kaynaklandığı ve 15 Mayıs 2026'da ilan edildiği belirtildi.Böylece salgın, 2018-2020 yılları arasında yaklaşık 3 bin 500 vakanın görüldüğü ve yaklaşık 2 bin 300 kişinin yaşamını yitirdiği önceki en büyük Ebola salgınını vaka sayısı bakımından geride bıraktı.Son bir haftada rekor artış gözlemlendiDSÖ, son bir haftada 567 yeni vaka ve 296 ölüm kaydedildiğini bildirerek bunun salgının başlangıcından bu yana görülen en yüksek haftalık artış olduğunu açıkladı.Açıklamada, güvenlik sorunları, nüfus hareketliliği, yerinden edilmeler ve sınır geçişlerinin salgınla mücadeleyi zorlaştırdığı, virüsün daha geniş alanlara yayılma riskini artırdığı vurgulandı.Aşı ve tedavi çalışmaları sürüyorSalgının merkez üssü, Güney Sudan ve Uganda sınırındaki Ituri eyaleti olurken, vakaların Kuzey Kivu ve Güney Kivu bölgelerine de yayıldığı bildirildi. Mevcut salgına neden olan Bundibugyo türü için henüz onaylanmış bir aşı veya tedavi bulunmuyor.DSÖ, en umut verici aşı adaylarından birinin Singapur'da geliştirildiğini, bir diğer aşının ise Birleşik Krallık'ta klinik denemelerine başlandığını duyurdu.Ayrıca salgın kapsamında Uganda'da 20, Fransa'da ise 1 vaka tespit edilirken, KDC'de tanı konulan iki hastanın daha sonra Almanya'da tedavi edildiği bildirildi.
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güney sudan, uganda, kuzey kivu, dünya sağlık örgütü (dsö), kongo dc
güney sudan, uganda, kuzey kivu, dünya sağlık örgütü (dsö), kongo dc

DSÖ: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgını ülke tarihinin en büyüğü oldu

21:18 01.08.2026
© REUTERS Gradel Muyisa MumbereEbola salgını
Ebola salgını - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2026
© REUTERS Gradel Muyisa Mumbere
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) devam eden Ebola salgınının ülke tarihindeki en büyük salgın haline geldiğini açıkladı. Salgında şimdiye kadar 3 bin 605 doğrulanmış vaka ve 1.587 ölüm kaydedildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınının ülke tarihindeki en büyük salgın olduğunu duyurdu.
DSÖ'nün paylaştığı verilere göre, 30 Temmuz itibarıyla 3 bin 605 doğrulanmış vaka tespit edilirken, 1.587 kişi hayatını kaybetti. Salgındaki ölüm oranı ise yaklaşık yüzde 44 olarak kaydedildi.

2018-2020 salgınını geride bıraktı

Mevcut salgının, Bundibugyo türü Ebola virüsünden kaynaklandığı ve 15 Mayıs 2026'da ilan edildiği belirtildi.
Böylece salgın, 2018-2020 yılları arasında yaklaşık 3 bin 500 vakanın görüldüğü ve yaklaşık 2 bin 300 kişinin yaşamını yitirdiği önceki en büyük Ebola salgınını vaka sayısı bakımından geride bıraktı.

Son bir haftada rekor artış gözlemlendi

DSÖ, son bir haftada 567 yeni vaka ve 296 ölüm kaydedildiğini bildirerek bunun salgının başlangıcından bu yana görülen en yüksek haftalık artış olduğunu açıkladı.
Açıklamada, güvenlik sorunları, nüfus hareketliliği, yerinden edilmeler ve sınır geçişlerinin salgınla mücadeleyi zorlaştırdığı, virüsün daha geniş alanlara yayılma riskini artırdığı vurgulandı.

Aşı ve tedavi çalışmaları sürüyor

Salgının merkez üssü, Güney Sudan ve Uganda sınırındaki Ituri eyaleti olurken, vakaların Kuzey Kivu ve Güney Kivu bölgelerine de yayıldığı bildirildi. Mevcut salgına neden olan Bundibugyo türü için henüz onaylanmış bir aşı veya tedavi bulunmuyor.
DSÖ, en umut verici aşı adaylarından birinin Singapur'da geliştirildiğini, bir diğer aşının ise Birleşik Krallık'ta klinik denemelerine başlandığını duyurdu.
Ayrıca salgın kapsamında Uganda'da 20, Fransa'da ise 1 vaka tespit edilirken, KDC'de tanı konulan iki hastanın daha sonra Almanya'da tedavi edildiği bildirildi.
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