https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/dso-kongo-demokratik-cumhuriyetindeki-ebola-salgini-ulke-tarihinin-en-buyugu-oldu-1107717174.html

DSÖ: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgını ülke tarihinin en büyüğü oldu

DSÖ: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgını ülke tarihinin en büyüğü oldu

Sputnik Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) devam eden Ebola salgınının ülke tarihindeki en büyük salgın haline geldiğini açıkladı... 01.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-01T21:18+0300

2026-08-01T21:18+0300

2026-08-01T21:18+0300

sağlik

güney sudan

uganda

kuzey kivu

dünya sağlık örgütü (dsö)

kongo dc

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/01/1107716350_0:140:3142:1907_1920x0_80_0_0_33d89a68afb110f27c1ccc634398693c.jpg

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınının ülke tarihindeki en büyük salgın olduğunu duyurdu.DSÖ'nün paylaştığı verilere göre, 30 Temmuz itibarıyla 3 bin 605 doğrulanmış vaka tespit edilirken, 1.587 kişi hayatını kaybetti. Salgındaki ölüm oranı ise yaklaşık yüzde 44 olarak kaydedildi.2018-2020 salgınını geride bıraktıMevcut salgının, Bundibugyo türü Ebola virüsünden kaynaklandığı ve 15 Mayıs 2026'da ilan edildiği belirtildi.Böylece salgın, 2018-2020 yılları arasında yaklaşık 3 bin 500 vakanın görüldüğü ve yaklaşık 2 bin 300 kişinin yaşamını yitirdiği önceki en büyük Ebola salgınını vaka sayısı bakımından geride bıraktı.Son bir haftada rekor artış gözlemlendiDSÖ, son bir haftada 567 yeni vaka ve 296 ölüm kaydedildiğini bildirerek bunun salgının başlangıcından bu yana görülen en yüksek haftalık artış olduğunu açıkladı.Açıklamada, güvenlik sorunları, nüfus hareketliliği, yerinden edilmeler ve sınır geçişlerinin salgınla mücadeleyi zorlaştırdığı, virüsün daha geniş alanlara yayılma riskini artırdığı vurgulandı.Aşı ve tedavi çalışmaları sürüyorSalgının merkez üssü, Güney Sudan ve Uganda sınırındaki Ituri eyaleti olurken, vakaların Kuzey Kivu ve Güney Kivu bölgelerine de yayıldığı bildirildi. Mevcut salgına neden olan Bundibugyo türü için henüz onaylanmış bir aşı veya tedavi bulunmuyor.DSÖ, en umut verici aşı adaylarından birinin Singapur'da geliştirildiğini, bir diğer aşının ise Birleşik Krallık'ta klinik denemelerine başlandığını duyurdu.Ayrıca salgın kapsamında Uganda'da 20, Fransa'da ise 1 vaka tespit edilirken, KDC'de tanı konulan iki hastanın daha sonra Almanya'da tedavi edildiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/yunanistan-tatilinde-kene-isirdi-42-gun-komada-kaldi-hala-gunde-18-ilac-kullaniyor-1107709147.html

güney sudan

uganda

kuzey kivu

kongo dc

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güney sudan, uganda, kuzey kivu, dünya sağlık örgütü (dsö), kongo dc