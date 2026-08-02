https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/trumptan-iran-aciklamasi-abd-saldirilari-durdurdu-anlasma-icin-kritik-sartlarini-acikladi-1107718590.html

Trump'tan İran açıklaması: ABD saldırıları durdurdu, anlaşma için kritik şartlarını açıkladı

Trump'tan İran açıklaması: ABD saldırıları durdurdu, anlaşma için kritik şartlarını açıkladı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik planlanan yeni saldırıları askıya aldığını duyurdu. Trump, İran ve bazı Orta Doğu ülkelerinin bir anlaşmanın temel... 02.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-02T09:59+0300

2026-08-02T09:59+0300

2026-08-02T09:59+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

donald trump

i̇ran

hürmüz boğazı

abd

abd

haberler

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu hafta sonu İran'a yönelik planlanan olası askeri saldırıları durdurma kararı aldığını duyurdu.Trump, kararın, İran ve bölgedeki bazı Orta Doğu ülkeleriyle yürütülen diplomatik temasların ardından alındığını belirterek, tarafların bir anlaşmanın temel çerçevesi üzerinde uzlaşmaya yaklaştığını ifade etti.'Anlaşmanın ana hatlarında mutabakat sağlandı'Trump açıklamasında, İran ile görüşmeler yürüten diğer Orta Doğu ülkelerinin ABD'den yeni bir askeri operasyon düzenlememesini talep ettiğini söyledi.Tarafların üzerinde çalıştığı anlaşmanın ana başlıklarının ise Hürmüz Boğazı'nın tamamen yeniden ulaşıma açılması ve İran'ın nükleer tehdidinin tamamen ortadan kaldırılması olduğunu vurguladı.Anlaşma şartına dikkat çektiABD Başkanı, saldırıları durdurma kararının kalıcı olmadığını da ima ederek, sürecin hızlı şekilde sonuçlanacak bir anlaşmaya bağlı olduğunu dile getirdi.Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Bu talebe dayanarak dünyanın yararı ve İran'ın hayatta kalması için, hızlı bir şekilde bir anlaşma yapılması şartıyla saldırıları durdurmayı kabul ettim."Bu açıklama, Washington ile Tahran arasında son dönemde artan gerilimin ardından diplomatik çözüm ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

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donald trump, i̇ran, hürmüz boğazı, abd, abd, haberler