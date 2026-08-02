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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/trumptan-iran-aciklamasi-abd-saldirilari-durdurdu-anlasma-icin-kritik-sartlarini-acikladi-1107718590.html
Trump'tan İran açıklaması: ABD saldırıları durdurdu, anlaşma için kritik şartlarını açıkladı
Trump'tan İran açıklaması: ABD saldırıları durdurdu, anlaşma için kritik şartlarını açıkladı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik planlanan yeni saldırıları askıya aldığını duyurdu. Trump, İran ve bazı Orta Doğu ülkelerinin bir anlaşmanın temel... 02.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-02T09:59+0300
2026-08-02T09:59+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
donald trump
i̇ran
hürmüz boğazı
abd
abd
haberler
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu hafta sonu İran'a yönelik planlanan olası askeri saldırıları durdurma kararı aldığını duyurdu.Trump, kararın, İran ve bölgedeki bazı Orta Doğu ülkeleriyle yürütülen diplomatik temasların ardından alındığını belirterek, tarafların bir anlaşmanın temel çerçevesi üzerinde uzlaşmaya yaklaştığını ifade etti.'Anlaşmanın ana hatlarında mutabakat sağlandı'Trump açıklamasında, İran ile görüşmeler yürüten diğer Orta Doğu ülkelerinin ABD'den yeni bir askeri operasyon düzenlememesini talep ettiğini söyledi.Tarafların üzerinde çalıştığı anlaşmanın ana başlıklarının ise Hürmüz Boğazı'nın tamamen yeniden ulaşıma açılması ve İran'ın nükleer tehdidinin tamamen ortadan kaldırılması olduğunu vurguladı.Anlaşma şartına dikkat çektiABD Başkanı, saldırıları durdurma kararının kalıcı olmadığını da ima ederek, sürecin hızlı şekilde sonuçlanacak bir anlaşmaya bağlı olduğunu dile getirdi.Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Bu talebe dayanarak dünyanın yararı ve İran'ın hayatta kalması için, hızlı bir şekilde bir anlaşma yapılması şartıyla saldırıları durdurmayı kabul ettim."Bu açıklama, Washington ile Tahran arasında son dönemde artan gerilimin ardından diplomatik çözüm ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.
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donald trump, i̇ran, hürmüz boğazı, abd, abd, haberler
donald trump, i̇ran, hürmüz boğazı, abd, abd, haberler

Trump'tan İran açıklaması: ABD saldırıları durdurdu, anlaşma için kritik şartlarını açıkladı

09:59 02.08.2026
© REUTERS Evelyn HocksteinTrump'tan 80'den fazla ülkeye yeni gümrük tarifesi: Ticaret savaşında yeni dalga
Trump'tan 80'den fazla ülkeye yeni gümrük tarifesi: Ticaret savaşında yeni dalga - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2026
© REUTERS Evelyn Hockstein
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik planlanan yeni saldırıları askıya aldığını duyurdu. Trump, İran ve bazı Orta Doğu ülkelerinin bir anlaşmanın temel ilkelerinde uzlaştığını belirterek, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması ve İran'ın nükleer tehdidinin sona ermesi şartıyla ABD'nin saldırıları durdurmayı kabul ettiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu hafta sonu İran'a yönelik planlanan olası askeri saldırıları durdurma kararı aldığını duyurdu.
Trump, kararın, İran ve bölgedeki bazı Orta Doğu ülkeleriyle yürütülen diplomatik temasların ardından alındığını belirterek, tarafların bir anlaşmanın temel çerçevesi üzerinde uzlaşmaya yaklaştığını ifade etti.

'Anlaşmanın ana hatlarında mutabakat sağlandı'

Trump açıklamasında, İran ile görüşmeler yürüten diğer Orta Doğu ülkelerinin ABD'den yeni bir askeri operasyon düzenlememesini talep ettiğini söyledi.
Tarafların üzerinde çalıştığı anlaşmanın ana başlıklarının ise Hürmüz Boğazı'nın tamamen yeniden ulaşıma açılması ve İran'ın nükleer tehdidinin tamamen ortadan kaldırılması olduğunu vurguladı.

Anlaşma şartına dikkat çekti

ABD Başkanı, saldırıları durdurma kararının kalıcı olmadığını da ima ederek, sürecin hızlı şekilde sonuçlanacak bir anlaşmaya bağlı olduğunu dile getirdi.
Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bu talebe dayanarak dünyanın yararı ve İran'ın hayatta kalması için, hızlı bir şekilde bir anlaşma yapılması şartıyla saldırıları durdurmayı kabul ettim."
Bu açıklama, Washington ile Tahran arasında son dönemde artan gerilimin ardından diplomatik çözüm ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.
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