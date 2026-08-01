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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/moskovanin-merkezindeki-restoranda-patlama-3-olu-15-yarali-1107717363.html
Moskova’nın merkezindeki restoranda patlama: 3 ölü, 15 yaralı
Moskova’nın merkezindeki restoranda patlama: 3 ölü, 15 yaralı
Sputnik Türkiye
Moskova’daki Kudrinskaya Meydanı’nda yazlık kafeterya bölümünde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Olay yerinde geniş... 01.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-01T21:25+0300
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dünya
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moskova
patlama
kafe
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Rusya’nın başkenti Moskova’nın merkezinde bulunan bir restoranda meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı bildirildi.Moskova Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, patlamanın Kudrinskaya Meydanı’ndaki bir yazlık kafe bölümünde gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, “Kudrinskaya Meydanı’ndaki yazlık kafede meydana gelen patlama sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi çeşitli derecelerde yaralanma aldı. Yaralılara gerekli tüm tıbbi yardım sağlanmaktadır” denildi.Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamanın meydana geldiği, 1 numaralı bina civarında soruşturma ekibi ile ilgili tüm acil servislerin çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.Güvenlik önlemleri kapsamında Kudrinskaya Meydanı çevresindeki bazı bağlantı yollarında trafik geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Ayrıca, meydan yakınındaki “Barrikadnaya” metro istasyonunun girişlerinin de geçici olarak kapatıldığı bildirildi.Patlamanın nedeni henüz resmi olarak açıklanmazken, olayla ilgili kapsamlı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260731/rusyada-artpodgotovka-teror-orgutunun-bir-uyesi-gozaltina-alindi-1107684827.html
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rusya, moskova, patlama, kafe, moskova emniyet müdürlüğü
rusya, moskova, patlama, kafe, moskova emniyet müdürlüğü

Moskova’nın merkezindeki restoranda patlama: 3 ölü, 15 yaralı

21:25 01.08.2026 (güncellendi: 21:34 01.08.2026)
© Sputnik / Наталья СеливерстоваRusya'da ambulans aracı
Rusya'da ambulans aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2026
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Moskova’daki Kudrinskaya Meydanı’nda yazlık kafeterya bölümünde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, metro istasyonuna girişler kapatıldı, bölgede trafik akışı durduruldu.
Rusya’nın başkenti Moskova’nın merkezinde bulunan bir restoranda meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Moskova Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, patlamanın Kudrinskaya Meydanı’ndaki bir yazlık kafe bölümünde gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, “Kudrinskaya Meydanı’ndaki yazlık kafede meydana gelen patlama sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi çeşitli derecelerde yaralanma aldı. Yaralılara gerekli tüm tıbbi yardım sağlanmaktadır” denildi.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamanın meydana geldiği, 1 numaralı bina civarında soruşturma ekibi ile ilgili tüm acil servislerin çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
Güvenlik önlemleri kapsamında Kudrinskaya Meydanı çevresindeki bazı bağlantı yollarında trafik geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Ayrıca, meydan yakınındaki “Barrikadnaya” metro istasyonunun girişlerinin de geçici olarak kapatıldığı bildirildi.
Patlamanın nedeni henüz resmi olarak açıklanmazken, olayla ilgili kapsamlı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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